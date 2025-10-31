Гороскоп на ноябрь 2025: всего 3 знака зодиака ждет финансовая фортуна

Кого ждет успех в ноябре, а кому следует опасаться снов рассказала астролог Анжелика Витренко.

Гороскоп на ноябрь 2025 для каждого знака / Коллаж Главред, фото pixabay, Анжелика Витренко

Гороскоп на ноябрь 2025 для каждого знака зодиака составила для Главреда астролог Анжелика Витренко.

Узнайте, кого ждет успех в ноябре 2025, а кому стоит усердно поработать.

Гороскоп на ноябрь 2025 для каждого знака

Овен: для вас время самоутверждаться, через трансформации. Что важно делать в ноябре: ставьте цели, которые исходят из глубины, а не моды.

Телец: гармония в отношениях. Может усиливаться желание вложиться в недвижимость или дизайн пространства. Время действовать.

Близнецы: могут возвращаться задачи, которые казались закрытыми, идеи, которые требуют доработки. Уделите внимание, тогда вас ждет успех.

Рак: благоприятное время для обучений, наставничества, духовности. В отношениях постарайтесь не доминировать.

Лев: возможно желание обновить дом, навести уют. Отдавайте внимание тем, кого любите, и постарайтесь быть гибкими.

Дева: пересмотрите системы, порядок, свои привычки. Фокус в ноябре на время и ресурс.

Весы: цените внутреннюю гармонию, избегайте крайностей, вырабатывайте дипломатичность слов. Тогда можно ждать прибыли.

Скорпион: сейчас будет хватать энергии воздействовать на ситуации. Действуйте, но с мудростью.

Стрелец: не отвлекайтесь на внешний шум. Больше тишины, уединения, внутреннего исследования помогут вам достичь результата.

Козерог: пересмотрите финансовые связи. Будьте особо внимательны к бумагам, контрактам, коммуникациям. Не ввязывайтесь в инициативы без анализа.

Водолей: не спешите проявлять все наружу. Сейчас актуальны практики тишины, медитации, обращайте внимание на сны, они помогут разобраться в делах.

Рыбы: будьте гибки, но не теряйте себя, слушайте мир и себя. Избегайте спешки, будьте осторожны в мыслях, чтобы не привлечь беду.

О персоне: Анжелика Витренко Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.

