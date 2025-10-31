Гороскоп на ноябрь 2025: всего 3 знака зодиака ждет финансовая фортуна

Гороскоп на ноябрь 2025 для каждого знака зодиака составила для Главреда астролог Анжелика Витренко.
Узнайте, кого ждет успех в ноябре 2025, а кому стоит усердно поработать.
Гороскоп на ноябрь 2025 для каждого знака
Овен: для вас время самоутверждаться, через трансформации. Что важно делать в ноябре: ставьте цели, которые исходят из глубины, а не моды.
Телец: гармония в отношениях. Может усиливаться желание вложиться в недвижимость или дизайн пространства. Время действовать.
Близнецы: могут возвращаться задачи, которые казались закрытыми, идеи, которые требуют доработки. Уделите внимание, тогда вас ждет успех.
Рак: благоприятное время для обучений, наставничества, духовности. В отношениях постарайтесь не доминировать.
Лев: возможно желание обновить дом, навести уют. Отдавайте внимание тем, кого любите, и постарайтесь быть гибкими.
Дева: пересмотрите системы, порядок, свои привычки. Фокус в ноябре на время и ресурс.
Весы: цените внутреннюю гармонию, избегайте крайностей, вырабатывайте дипломатичность слов. Тогда можно ждать прибыли.
Скорпион: сейчас будет хватать энергии воздействовать на ситуации. Действуйте, но с мудростью.
Стрелец: не отвлекайтесь на внешний шум. Больше тишины, уединения, внутреннего исследования помогут вам достичь результата.
Козерог: пересмотрите финансовые связи. Будьте особо внимательны к бумагам, контрактам, коммуникациям. Не ввязывайтесь в инициативы без анализа.
Водолей: не спешите проявлять все наружу. Сейчас актуальны практики тишины, медитации, обращайте внимание на сны, они помогут разобраться в делах.
Рыбы: будьте гибки, но не теряйте себя, слушайте мир и себя. Избегайте спешки, будьте осторожны в мыслях, чтобы не привлечь беду.
О персоне: Анжелика Витренко
Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
