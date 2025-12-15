Настоящий джекпот для трех знаков зодиака - богатство уже ждет именно их

В этот день энергия Земляной Лошади приносит смелость и движение вперед.

К кому придет богатство 15 декабря / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кому нужно двигаться дальше 15 декабря

Кто вернет себе чувство контроля

Трех китайских знаков зодиака ждет значительное богатство и достаток уже 15 декабря. Понедельник - День разрушения, который несет энергию Земляной Лошади, пишет YourTango.

Астрологи рассказывают, что Дни разрушения не забирают вещи без причины. Они устраняют то, что блокирует рост, особенно модели, которые когда-то работали, но больше не работают. В то же время, Земляная Лошадь приносит смелость и движение вперед.

Изобилие в этот день не приходит от добавления больших усилий, оно приходит от отмены чего-то, что серьезно ограничивало, передает Главред.

Кто будет купаться в достатке 15 декабря:

Лошадь

В понедельник вы будете чувствовать ясность, которая пытается двигаться дальше. Что-то в вашем текущем распорядке дня, рабочей нагрузке или финансовой ситуации вдруг покажется слишком напряженным. Вместо того, чтобы игнорировать это ощущение, вы обратите на него внимание. Изобилие начинается, когда вы выбираете движение вместо поддержки.

Крыса

15 декабря вы увидите, сколько усилий вы прилагали для того, чтобы поддерживать функциональность вещей, а не для того, чтобы они были устойчивыми. К вам богатство приходит, когда вы перестаете латать дыры и обращаете внимание на корень.

Бык

Понедельник покажет, где ваше терпение превратилось в толерантность. Ваш достаток начинается, когда вы перестаете нести это бремя. Вы можете пересмотреть условия договора, отказаться или отменить ответственность, на которую вы тихо возмущались. Как только вы это сделаете, ваше чувство контроля вернется.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

