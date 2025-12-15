Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Настоящий джекпот для трех знаков зодиака - богатство уже ждет именно их

Мария Николишин
15 декабря 2025, 04:40
2171
В этот день энергия Земляной Лошади приносит смелость и движение вперед.
Настоящий джекпот для трех знаков зодиака - богатство уже ждет именно их
К кому придет богатство 15 декабря / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кому нужно двигаться дальше 15 декабря
  • Кто вернет себе чувство контроля

Трех китайских знаков зодиака ждет значительное богатство и достаток уже 15 декабря. Понедельник - День разрушения, который несет энергию Земляной Лошади, пишет YourTango.

Астрологи рассказывают, что Дни разрушения не забирают вещи без причины. Они устраняют то, что блокирует рост, особенно модели, которые когда-то работали, но больше не работают. В то же время, Земляная Лошадь приносит смелость и движение вперед.

видео дня

Изобилие в этот день не приходит от добавления больших усилий, оно приходит от отмены чего-то, что серьезно ограничивало, передает Главред.

Кто будет купаться в достатке 15 декабря:

Лошадь

В понедельник вы будете чувствовать ясность, которая пытается двигаться дальше. Что-то в вашем текущем распорядке дня, рабочей нагрузке или финансовой ситуации вдруг покажется слишком напряженным. Вместо того, чтобы игнорировать это ощущение, вы обратите на него внимание. Изобилие начинается, когда вы выбираете движение вместо поддержки.

Крыса

15 декабря вы увидите, сколько усилий вы прилагали для того, чтобы поддерживать функциональность вещей, а не для того, чтобы они были устойчивыми. К вам богатство приходит, когда вы перестаете латать дыры и обращаете внимание на корень.

Бык

Понедельник покажет, где ваше терпение превратилось в толерантность. Ваш достаток начинается, когда вы перестаете нести это бремя. Вы можете пересмотреть условия договора, отказаться или отменить ответственность, на которую вы тихо возмущались. Как только вы это сделаете, ваше чувство контроля вернется.

Настоящий джекпот для трех знаков зодиака - богатство уже ждет именно их
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Китайский гороскоп гороскоп крыса гороскоп лошадь гороскоп бык
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Киев готов на большую уступку: в Reuters узнали, что Зеленский предложил в Берлине

Киев готов на большую уступку: в Reuters узнали, что Зеленский предложил в Берлине

08:18Украина
В российском Генштабе хаос, командиры отдают безрассудные приказы: в чем причина

В российском Генштабе хаос, командиры отдают безрассудные приказы: в чем причина

08:17Фронт
Ночь взрывов в России: в Москве закрывали аэропорты, в Белгороде повреждена ТЭЦ

Ночь взрывов в России: в Москве закрывали аэропорты, в Белгороде повреждена ТЭЦ

07:01Война
Реклама

Популярное

Ещё
В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

Украинское Эльдорадо: археологи нашли проклятый клад казаков, что в нем было

Украинское Эльдорадо: археологи нашли проклятый клад казаков, что в нем было

Золото и тысячи монет: дети в Украине случайно нашли настоящие казацкие сокровища

Золото и тысячи монет: дети в Украине случайно нашли настоящие казацкие сокровища

Карта Deep State онлайн за 15 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Ученые доказали, что 2 продукта замедляют старение: они есть в каждом доме

Ученые доказали, что 2 продукта замедляют старение: они есть в каждом доме

Последние новости

08:33

Карта Deep State онлайн за 15 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:19

Армейская система обесценивает самый ценный ресурс войны - людеймнение

08:18

Киев готов на большую уступку: в Reuters узнали, что Зеленский предложил в Берлине

08:17

В российском Генштабе хаос, командиры отдают безрассудные приказы: в чем причина

07:01

Ночь взрывов в России: в Москве закрывали аэропорты, в Белгороде повреждена ТЭЦ

Россия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - ЛакийчукРоссия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - Лакийчук
06:29

Трамп решил попытаться оторвать Беларусь от Россиимнение

05:21

Какой маникюр нельзя делать на Новый год 2026: это может разгневать Огненную Лошадь

04:40

Настоящий джекпот для трех знаков зодиака - богатство уже ждет именно их

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке жирафа в очках за 23 секунды

Реклама
03:32

Уступка для России со стороны Белого дома: какой стратегический документ приняли в США

03:05

Двух знаков зодиака ждет ошеломляющий успех в конце декабря: кто в списке

01:56

"Самый большой шанс за четыре года": Стубб раскрыл перспективы завершения войны

01:30

Том Круз "вышел на охоту" за новой любовью: кто из звезд в его донжуанском списке

00:51

"Помощник" может стать врагом: какую функцию в авто стоит отключить зимой

00:31

Осталась неосуществимой: раскрыта большая мечта Степана Гиги

14 декабря, воскресенье
23:52

Костюк может получить продление контракта с "Динамо": эксперт назвал условие

23:50

Женя Кот поделился планами на усыновление: "Хотим подойти правильно"

23:41

"Достигнут значительный прогресс": Уиткофф прокомментировал мирные переговоры в Берлине

22:07

Не "дикое поле": что такое Ханская Украина и кто жил на юге Украины до империи

21:54

Мирные переговоры в Берлине завершились: когда состоится следующий раундФотоВидео

Реклама
21:35

До семи часов за раз: ДТЭК вводит строгие графики отключений для Киева и области 15 декабряФото

21:17

Как украинцы освещали дома до электричества: от лучины до керосиновой лампы

21:12

Зеленский поговорил с Макроном перед встречей с представителями США: что известно

21:09

Серия громких взрывов под Москвой: россияне жалуются на атаку неизвестных дроновВидео

21:02

Сад "проснется" раньше соседского: секрет зимней подкормки от садоводаВидео

20:41

Что ставить на Рождество - дидух или елку: что на самом деле является украинским символом

20:14

Старых цен украинцы уже не увидят: в январе рекордно подорожает один продукт

20:06

Тайна золота Полуботка раскрыта: откуда у казаков появились огромные богатстваВидео

20:05

Сравнила с мусором: Елена Мозговая жестко высказалась о личных границах

19:59

Рядом жена и дети: как проходит прощание со Степаном Гигой во Львове

19:47

РФ хочет "перерезать" энергосистему Украины: какие регионы на грани отключений

19:22

Как будут выключать свет 15 декабря: Укрэнерго опубликовало новые графики отключений

19:07

Золото и тысячи монет: дети в Украине случайно нашли настоящие казацкие сокровищаВидео

18:58

Звучит даже в фильмах: какая украинская песня стала известной на весь мирВидео

18:58

Стали еще опаснее: эксперт раскрыл, чем грозит новая модернизация "Шахеда"

18:58

"Бросают в бой все, что есть": оккупанты стремятся окружить важный город

18:50

Уроки Нюрнбергского процесса: почему зло не должно побеждатьмнение

18:30

Месяцами в море и с диверсиями: Россия меняет тактику торговли "теневого флота"

18:00

Сначала была обложка: что на самом деле стоит за созданием легендарной "Стрелы"

17:52

Жителей одной области ждут затяжные отключения света: названа продолжительность

Реклама
17:47

Можно ли добавлять мед в горячий чай: эксперты дали однозначный ответ

17:18

"Сладкие и похожие на картошку": какие каштаны съедобны и почему их путали годамиВидео

17:04

Уже большой мальчик: Леся Никитюк похвасталась полугодовалым сыном

16:49

Попытка прорыва под Покровском: в ВСУ раскрыли подробности штурма россиян

16:38

Крым станет непригодным для военных РФ: эксперт раскрыл слабые места оккупантов

16:05

За руль только после 21 года: украинцам назвали возрастные лимиты для водителей

15:54

Украину скуют морозы до -8°С: названа дата резкого похолодания

15:48

В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

15:36

Ученые доказали, что 2 продукта замедляют старение: они есть в каждом доме

15:34

Правда о новогодней елке раскрыта: почему именно она стала символом праздника

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять