Двух знаков зодиака ждет ошеломляющий успех в конце декабря: кто в списке

Вторая половина декабря принесет двум знакам зодиака новые возможности, импульс для завершения начатых дел и вдохновение для планирования следующего года. Главред выяснил, кому будет сопутствовать успех в ближайшее время.
Лев
Для Львов вторая половина декабря будет особенной - успех будет сопровождать почти каждый шаг.
Возможен скачок в карьере или важное предложение. Ситуация с финансами улучшится, а социальная жизнь активизируется.
Совет Льву: максимально воспользуйтесь этим периодом - Вселенная к вам чрезвычайно благоприятна, пишут на портале Made in Vilnius.
Козерог
Для Козерогов конец текущего года станет одним из самых успешных.
В карьере - прорыв, повышение или важное решение.
В это время растет внутренняя уверенность и усиливается вера в собственные силы и будущие перспективы.
Совет Козерогу: действуйте решительно - ваши усилия наконец-то принесут плоды.
Вторая половина декабря наполнит все знаки зодиака положительными, хотя и разными по характеру энергиями. Впрочем, особенно будут выделяться Львы и Козероги - для них наступит необычно удачный период. Всем остальным знакам это время поможет завершить год стабильно и вдохновенно, подготовившись к новому этапу.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
