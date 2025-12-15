Двух знаков зодиака ждет ошеломляющий успех в конце декабря: кто в списке

Эти счастливчики приблизятся к своим целям.

Гороскоп на вторую половину декабря / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кому повезет во второй половине декабря

Кого ждет большой рывок в карьере

Вторая половина декабря принесет двум знакам зодиака новые возможности, импульс для завершения начатых дел и вдохновение для планирования следующего года. Главред выяснил, кому будет сопутствовать успех в ближайшее время.

Лев

Для Львов вторая половина декабря будет особенной - успех будет сопровождать почти каждый шаг.

Возможен скачок в карьере или важное предложение. Ситуация с финансами улучшится, а социальная жизнь активизируется.

Совет Льву: максимально воспользуйтесь этим периодом - Вселенная к вам чрезвычайно благоприятна, пишут на портале Made in Vilnius.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Козерог

Для Козерогов конец текущего года станет одним из самых успешных.

В карьере - прорыв, повышение или важное решение.

В это время растет внутренняя уверенность и усиливается вера в собственные силы и будущие перспективы.

Совет Козерогу: действуйте решительно - ваши усилия наконец-то принесут плоды.

Вторая половина декабря наполнит все знаки зодиака положительными, хотя и разными по характеру энергиями. Впрочем, особенно будут выделяться Львы и Козероги - для них наступит необычно удачный период. Всем остальным знакам это время поможет завершить год стабильно и вдохновенно, подготовившись к новому этапу.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

