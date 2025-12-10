Укр
Пять знаков зодиака вот-вот сказочно разбогатеют: к кому идут большие деньги

Марина Фурман
10 декабря 2025, 03:43
В списке есть представители знака Скорпион.
Финансовый гороскоп на декабрь / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто разбогатеет в декабре
  • Какие знаки зодиака получат премию на работе

Волна финансового успеха "накроет" пятерых знаков зодиака в декабре. Эти представители смогут улучшить свое материальное положение. Главред выяснил, кто в списке счастливчиков.

Телец

Для Тельцов декабрь - особенно благоприятный период для материальной стабильности. Возможны премии, надбавки, успешные сделки.

Представители этого знака зодиака могут приобрести то, о чем давно мечтали, пишут на портале Made in Vilnius.

Совет для Тельцов: действуйте стратегически, направьте деньги на цели или инвестиции.

Лев

В декабре Львов ждет повышение и лучше оплачиваемый проект. Кроме этого, Львы в первый месяц зимы могут получить ценный подарок.

Совет Льву: не бойтесь просить больше.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Скорпион

Для Скорпионов декабрь может стать периодом очень успешных финансовых решений. Возможна неожиданная прибыль от предыдущих решений.

Совет Скорпиону: доверяйте цифрам и фактам.

Стрелец

Для Стрельцов декабрь - это время успеха в финансовой сфере. Возможны дополнительные доходы от новых проектов и сотрудничества.

Совет Стрельцу: не бойтесь пробовать новые форматы - именно в новых сферах может "скрываться" самая большая финансовая выгода.

Козерог

Декабрь даст Козерогам возможность подняться на новый финансовый уровень. Возможен важный карьерный скачок или новый проект с хорошими финансовыми перспективами.

Совет Козерогам: рассматривайте деньги как инструмент и не бойтесь принимать решения.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

15:15

Почти по всей Украине: в Укрэнерго заявили о введении аварийных отключений

15:15

Наташа Королева снова унизила свою невестку

15:11

Номинанты на "Золотой глобус 2026": кто стал лидером

