Все будет идти, как по маслу: эти знаки зодиака добьются всех своих целей в декабре

Марина Фурман
5 декабря 2025, 05:50
182
Их ждет большой успех.
Все будет идти, как по маслу: эти знаки зодиака добьются всех своих целей в декабре
Гороскоп на декабрь 2025 / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто в декабре получит радостную новость
  • Кого ждет повышение на работе
  • В чью жизнь "ворвется" стабильность

Декабрь 2025 года будет месяцем особенно сильной и активной энергии. Для некоторых знаков зодиака это станет самым благоприятным периодом за последние несколько месяцев - откроются новые возможности, улучшатся отношения и финансовое положение, а еще появится внутренняя вера в себя. Главред выяснил, кто в списке счастливчиков.

Телец

Декабрь обещает Тельцам стабильность и улучшение финансового положения. В первый месяц зимы могут улучшиться условия труда и появиться дополнительные доходы.

видео дня

Совет для Тельцов: воспользуйтесь благоприятной энергией для инвестиций и долгосрочных планов.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Лев

Для Львов декабрь будет одним из самых ярких периодов этого года. Их ждут активные события, внимание и признание. Возможен прорыв в карьере или публичное признание. В любви - больше тепла и романтики.

Совет Льву: будьте смелыми - в этом месяце Вселенная на вашей стороне, пишут на портале Made in Vilnius.

Стрелец

Декабрь для Стрельцов - это месяц энергии, вдохновения и возможностей. В течение текущего месяца могут предложить новые проекты или даже командировки.

Совет Стрельцу: доверяйте своим импульсам - энергия декабря работает в вашу пользу.

Козерог

Козерогам декабрь обещает невероятный успех. Их ждет стабильность и повышение на работе. В личной жизни - зрелые решения и четкие границы.

Совет Козерогу: принимайте перемены с позитивом.

Рыбы

Декабрь принесет Рыбам творческий подъем, спокойствие и эмоциональную стабильность. Рыбы могут получить радостную новость. Первый месяц зимы - отличное время для творчества.

Совет Рыбам: доверяйте интуиции - в декабре она сильна как никогда.

Тельцы, Львы, Стрельцы, Козероги и Рыбы - это знаки, для которых декабрь 2025 года станет особенно успешным. Вселенная в этот период особенно благоприятна для тех, кто не боится действовать.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

17:31

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

