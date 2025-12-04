Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

8 вещей, которые женщины должны иметь дома согласно астрологии

Сергей Кущ
4 декабря 2025, 09:29
45
Если окружить себя правильными вещами, энергия начинает работать на ваше благополучие, здоровье и успех.
8 вещей, которые женщины должны иметь дома согласно астрологии
8 вещей, которые женщины должны иметь дома согласно астрологии / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие вещи привлекают удачу и счастье
  • Куда их нужно ставить

Астрологи утверждают: предметы, которые мы выбираем для своего дома, напрямую влияют на энергию пространства, настроение и даже удачу. Женщины интуитивно тяготеют к гармонии, поэтому особенно внимательно подходят к тому, что окружает их каждый день.

Эксперты уверены — есть вещи, которые не просто украшают быт, а способны приносить благополучие, здоровье и внутренний баланс.

видео дня

Вот 8 предметов, которые, согласно астрологии, желательно иметь каждой женщине у себя дома.

Кофеварка — символ энергии и продуктивности

По Васту-шастре кофеварка считается обязательной вещью для женщин. Она помогает поддерживать высокий тонус, легче справляться с делами и даже улучшает состояние здоровья. Астрологи советуют подбирать оттенок и форму кофеварки по знаку зодиака — так она станет ещё более удачным талисманом. Особый сорт кофе, выбранный "по звёздам", усиливает благоприятное влияние планет.

Кровать королевского размера — основа женского процветания

Место сна — ключ к энергии и благополучию. Васту рекомендует выбирать именно большую, просторную кровать:

она символизирует стабильность, уверенность и правильный жизненный ритм.

Важны и детали:

  • изголовье — строго на южной стороне;
  • спать лучше, повернувшись лицом к северу;
  • подушки должны соответствовать размеру кровати.

Такое расположение помогает восстановить силы и гармонизировать эмоциональное состояние.

Уютный уголок для чтения

Женщинам необходим личный тихий уголок, полностью свободный от рабочих вещей. По астрологии, лучший сектор — северо-восток: зона спокойствия и очищения. Такой уголок помогает успокоить мысли, погрузиться в учёбу, медитацию или дыхательные практики. Это пространство восполняет энергию Мудрости и приносит вдохновение.

Комнатные растения — защита от стресса и негативной энергии

Васту считает живые растения мощным инструментом для улучшения психоэмоционального состояния. Они снижают уровень тревоги, наполняют дом жизненной энергией и нейтрализуют негатив планет.

Особенно рекомендуется тулси (базилик священный): он гармонизирует чакры, очищает атмосферу и усиливает здоровье.

Семейные фотографии — источник гармонии

Фотографии создают в доме тёплую эмоциональную атмосферу, однако важен правильный выбор сюжетов. Никаких сцен войны или жестокости — такие изображения усиливают стресс.

Зато тёплые семейные фото, размещённые на юго-западе, укрепляют родственные связи и защищают дом от негативных влияний.

Кулинарные книги с полезными блюдами

Женщины традиционно заботятся о здоровье семьи, а согласно астрологии — ещё и балансируют влияния планет через правильное питание. Книга рецептов с полезными блюдами помогает использовать нужные специи и продукты: каждая планета управляет своими вкусами, и грамотно подобранный рацион усиливает удачу.

Поэтому поваренная книга — не просто хозяйственная деталь, а астрологический помощник.

Деревянная мебель — уют, удача и правильный поток энергии

Дерево в доме символизирует рост, процветание и устойчивость. Астрологи советуют отдавать предпочтение деревянной мебели и избегать громоздких предметов в центре комнаты — это место Брахма Стхан, зона энергии, которую нельзя загромождать.

Лёгкая, натуральная мебель и мягкие ковры усиливают уют и притягивают благоприятные вибрации.

Светильники с одним абажуром — энергия света и спокойствия

Освещение влияет на настроение и эмоциональную устойчивость. Светильники с одним абажуром помогают создать благоприятный поток энергии.Полезные советы:

яркий свет — для бодрости;

голубой ночник — для спокойного сна;

ароматические свечи — для умиротворения и счастья.

Правильно подобранный свет наполняет дом теплом, защищает от негативных эмоций и создаёт атмосферу гармонии.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Не все так красочно, как говорят в США: в Украине оценили успех мирных переговоров

Не все так красочно, как говорят в США: в Украине оценили успех мирных переговоров

10:08Война
Путин отверг часть мирного плана и сказал, какие территории Украины хочет захватить

Путин отверг часть мирного плана и сказал, какие территории Украины хочет захватить

09:22Мир
После Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – Снегирев

После Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – Снегирев

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Как полнолуние в Близнецах перевернёт жизнь каждого с 4 по 20 декабря - прогноз

Как полнолуние в Близнецах перевернёт жизнь каждого с 4 по 20 декабря - прогноз

Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атаки

В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атаки

Китайский гороскоп на завтра 4 декабря: Быкам - ссоры, Змеям - беспокойство

Китайский гороскоп на завтра 4 декабря: Быкам - ссоры, Змеям - беспокойство

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

10:30

Тарас Тополя сделал решительное действие в разводе с женой - детали

10:14

Экс-спикер Генштаба ВСУ сказал, когда Путин прекратит войну

10:08

Не все так красочно, как говорят в США: в Украине оценили успех мирных переговоров

10:07

Доставка авто из США в Украину – полная безопасность и отсутствие рисков для покупателя новости компании

09:29

8 вещей, которые женщины должны иметь дома согласно астрологии

Трамп спешит завершить войну, он зависим от согласия Европы и Украины - ЖовтенкоТрамп спешит завершить войну, он зависим от согласия Европы и Украины - Жовтенко
09:22

Путин отверг часть мирного плана и сказал, какие территории Украины хочет захватить

09:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 декабря (обновляется)

09:08

"Будет делать все": эксперт оценил, существует ли угроза нового наступления РФ

09:00

После Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – Снегирев

Реклама
08:32

Удар РФ по Одессе: пострадали люди, разрушены дома и админзданиеФото

08:20

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:14

В небе огненные вспышки, а дома аж содрогались: дроны массированно атаковали РФ

08:10

Покровск, Волчанск, Купянск: что происходит на фронтемнение

07:55

Будет "комбинация уступок": что говорят в Сенате США о переговорах Путина и Уиткоффа

07:01

После переговоров с Путиным: Уиткофф и Кушнер проведут встречу с Украиной во Флориде

06:16

От спокойствия до "триллера": чего ждать Весам в 2026-м — расклад Таро на год

06:10

Как Путин и его камарилья загнали ситуацию в тупикмнение

05:30

Эти знаки зодиака будут на седьмом небе от счастья: их ждет невероятных успех

05:04

Единицы знают правильный способ: как пользоваться овощерезкой для Оливье

04:41

Под крышкой или без: повара определили правильный способ приготовления супа

Реклама
03:30

Богатство на пороге: для каких знаков зодиака наступит время процветания

02:33

Девушка из Луцка покорила сердце монарха: как украинка стала принцессой ТаиландаВидео

02:00

Три нововведения для образования от Кабмина: кому стоит ожидать поддержки

01:56

Как приготовить идеальные яйца пашот без сковородки: метод профессионального повара

01:30

90-летняя звезда "бондианы" ослепла: "Больше никого не узнаю"

01:11

Известный певец показал неузнаваемого Вакарчука

00:52

Встреча в Москве и "желание" Путина: Трамп впервые прокомментировал переговоры

00:00

Эффективнее побелки: простой способ уберечь деревья от мороза и грызуновВидео

03 декабря, среда
23:57

Как отчистить плиту до идеального блеска: один раствор справляется лучше химии

23:45

Звезда "Лиги Смеха" мобилизовался в ВСУ - СМИ

22:56

Что заставит Путина свернуть войну: NYT выделила главные "болевые точки" РФ

22:11

Мелания Трамп показала невероятные рождественские декорации Белого дома

22:06

После первой ложки не оторваться: шикарный салат из сельди за 10 минут

22:04

"Ситуация очень напряженная": майор ВСУ раскрыл детали боев в Покровске

21:33

Зеленский анонсировал важные встречи в США: раскрыты детали

20:47

Клей исчезнет за минуту: как снять старые наклейки со стекла авто без царапин

20:44

Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

20:33

Ким Кардашьян ошарашила своим новым МРТ

20:32

"Мне очень жаль": дочь Путина сделала неожиданное заявление о войне в Украине

20:25

Жизнь без обслуживания: застройщик "Ковальская" оставил 4 киевских ЖК без поддержки

Реклама
20:21

Азарова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы: что известно

19:50

"Должны быть готовы": Стубб сделал прогноз по мирному соглашению для Украины

19:48

Усик готовит бой с Уайлдером: стало известно, когда и где может состояться поединок

19:38

Влупит 3-градусный мороз: украинцев предупредили об ухудшении погоды

19:10

Вся правда о "мирных переговорах"мнение

19:08

Переломный момент на пороге: жизнь трех знаков зодиака уже не будет прежней

19:04

Живая елка будет стоять долго и не осыплется: как продлить жизнь новогоднего дерева

19:00

Киев получит "все необходимое": Рютте раскрыл, какое оружие НАТО пришлет вне очереди

19:00

Поздравления с Днем ВСУ - теплые слова и открытки для наших Героев

18:54

РФ атаковала Кривой Рог: среди раненых - ребенок, есть значительные разрушения

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять