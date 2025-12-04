Укр
Читать на украинском
Богатство на пороге: для каких знаков зодиака наступит время процветания

Мария Николишин
4 декабря 2025, 03:30
Китайских знаков зодиака ждет буквально божественное время.
К каким знакам зодиака придет богатство / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Уже 4 декабря пятерых китайских знаков зодиака ждет время удачи и процветания. Четверг - День успеха, который наступает с энергией Огненной Овцы, именно это создает стабильный ритм, пишет YourTango.

Огненная Овца приносит тепло, мягкость и инстинкт защищать то, что самое важное. Это буквально божественное время, которое приносит значительный достаток без необходимости что-то менять, передает Главред.

Каких знаков зодиака ждет надежная удача:

Коза

В четверг вы можете получить намек на богатство, которое направляется к вам, от разговора, быстрого решения или обещания, которое кажется искренним. Ваше процветание приходит через сотрудничество. Позвольте людям помочь вам для разнообразия.

Змея

4 декабря вы увидите что-то, что другие не замечают, и это откроет для вас новые двери. Процветание для вас проявляется через проницательность. Решения кажутся простыми. Следующие шаги имеют смысл.

Лошадь

В этот день вы почувствуете, что движетесь в правильном направлении. Ваша удача проявляется через завершение. Завершение задачи очищает ментальное пространство и создает волновой эффект, который приносит легкость во все остальное. Если кто-то предлагает поддержку или информацию, воспользуйтесь ею.

Бык

Вы ждали знака или ответа от Вселенной, и сегодня она дает вам что-то достаточно четкое, чтобы вы могли доверять. Это может показаться не очень важным событием, но вы чувствуете облегчение, как только оно приходит. Ваша удача 4 декабря связана с уверенностью. Как только вы знаете, где вы находитесь, все остальное становится управляемым.

Дракон

В этот день вы снова поймаете волну мотивации. Это может быть цель или разговор, который заставит вас вспомнить, почему вы так сильно заботились об этом вначале. Процветание в четверг проявляется через обновление сосредоточенности. Когда вы чувствуете, что заземлены в цели, вы начинаете принимать решения, которые естественным образом привлекают прогресс.

Кто вы по китайскому гороскопу / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

