Как полнолуние в Близнецах перевернёт жизнь каждого с 4 по 20 декабря - прогноз

Анжела Перл сделала расклад Таро на полнолуние 4 декабря для всех знаков зодиака.

https://horoscope.glavred.info/kak-polnolunie-v-bliznecah-perevernet-zhizn-kazhdogo-s-4-po-20-dekabrya-prognoz-10720892.html Ссылка скопирована

Полнолуние в декабре 2025: что ждет все знаки зодиака - гороскоп Таро / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кому полнолуние принесет победу и успех

Какой знак зодиака разбогатеет

4 декабря 2025 года в знаке Близнецов произойдет полнолуние. Декабрьская полная Луна символизирует темы общения, коммуникаций, знакомств, родственных связей и транспорта. Ее влияние продлится две недели - примерно до 20 декабря.

Астролог и таролог Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале, что это полнолуние принесет каждому знаку зодиака.

видео дня

Гороскоп Таро на полнолуние - Овны

Карта: Мир

Для Овнов это полнолуние будет важным. Вас ждет завершение жизненного цикла и начало нового. Появится возможность путешествий за границу. Вы окажетесь в центре внимания(онлайн-вебинары, семинары).

Изменится статус (повышение на работе, брак). Вы выйдете на на новый жизненный уровень.

Гороскоп Таро на полнолуние - Телец

Карта: 5 пентаклей, 6 кубков

Не исключена смена планов, могут быть препятствия, опоздания, задержки рейсов.

По пятёрке часто нужно ещё принимать решения, поскольку эта карта высвечивает проблемные места,.

Шестёрка кубков – карта комфорта, прошлого, детства, воспоминаний. Может, вы поедете на родину или к родителям, или к бабушке с дедушкой.

"Это что-то такое очень милое, тёплое. Вы окажетесь рядом с людьми, которых вы хорошо знаете, или в том месте, которое вы знаете", - объяснила таролог.

Гороскоп Таро на полнолуние - Близнецы

Карта: 9 кубков

Радость жизни. Может, вы поедете к морю, в тёплые края?

Также это карта кульминации, завершения, получения денег, эмоций, радости, счастья. Вы будете довольны.

Гороскоп Таро на полнолуние - Рак

Карта: 6 жезлов

Карта успеха и победы. Все взгляды - на вас, вам аплодируют. Вы будете в центре внимания. Может быть, вы будете читать лекцию или петь на сцене, или вы будете готовиться к Новому году.

Шестёрка жезлов, это когда вам говорят: "Молодец, вот это да!". Вероятен очень удачный проект, или вас назначат на какую-то должность, или выиграете на конкурсе.

Гороскоп Таро на полнолуние - Лев

Карты: 9 жезлов, Повешенный, 9 пентаклей

Вам нужно отстаивать своё мнение. Возможна поездка за границу.

Некоторым Львам нужно принять решение, и они полны желания действовать.

В то же время есть какое-то подвешенное состояние. Вы как будто ждёте какого-то момента или даты, или документов.

Благодаря полнолунию Львы получат деньги и подарки. Если у вас есть бизнес, то будет хорошая прибыль в бизнесе. Больше, чем вы думали.

Гороскоп Таро на полнолуние - Дева

Карты: 3 мечей, 3 жезлов

Вы получите сообщение, новость, информацию, которая вам не понравится. Вы расстроитесь по какому-то поводу. Может быть, вы втроём хотели куда-то полететь, и вдруг подруги говорят, что у них планы поменялись.

Может быть, вам нужно будет менять свои планы из-за каких-то событий. Или вы поедете не туда, куда планировали, или не с теми людьми, с которыми хотели.

Гороскоп Таро на полнолуние - Весы

Карта: Туз жезлов

Это карта номер один. Карта приключений, активности, действий, желания познать что-то. Новая дверь открывается. Появляется новый путь, новая возможность.

Самое главное - у вас нет страха. Ваш девиз: "Я хочу, я могу, я действую".

Гороскоп Таро на полнолуние - Скорпион

Карты: Паж пентаклей, Король кубков

У вас есть желание чему-то научиться или быть учеником, студентом. Вы ныряете во что-то новое, вам ещё не знакомое. И вы хотите в эту сферу идти. Может, это новая работа, или новые отношения, или вообще новое место жительства. Возможен даже переезд.

Также Скорпионов ждет что-то финансово выгодное.

Король Кубков – это Скорпион. Может, мужчина-Скорпион вам предложит какую-то идею или вы сами будете думать так: "Ну что, нужно действовать, делать это, идти на эту авантюру". Скорее всего, вы согласитесь.

Гороскоп Таро на полнолуние - Стрелец

Карта: Шут

Нулевая карта. Карта свободы, освобождения.

У вас появятся крылья за спиной и ощущение, что всё возможно и прошлое уже не имеет значения.

Вы начнете что-то новое с нуля. Для кого-то это начало жизни на новом месте, начало новых отношений или работы, эмиграция.

"Но настолько это будет легче, чем раньше, вы себе не представляете, Стрельцы. Очень хорошая карта, карта для таких возможностей. Очень возможно, что вы куда-то поедете за границу, в путешествие. Или в какое-то место, где никогда не были", - сказала таролог.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на полнолуние - Козерог

Карты: 5 кубков, 2 жезлов

Какое-то разочарование ждет Козерогов. Может быть, были большие надежды на что-то. Год заканчивается, и вы подумаете: "Хотелось лучше". Самое важное здесь — не фокусироваться на потерях, а уделять больше внимания позитивным моментам и новым возможностям.

У вас могут быть отношения на расстоянии. Будет много общения по телефону, состоится поездка.

Гороскоп Таро на полнолуние - Водолей

Карты: 5 мечей, Король жезлов

С кем-то вы не сойдетесь во мнениях. С вами не согласны или вас не поддерживают, и вы решаете: "Ну, значит, мне не по пути с этими людьми, значит, я сама или сам буду идти в этом направлении".

Могут меняться планы на ходу. Кто-то не выполнит свое обещание.

Король жезлов – это мужчина (Овен, Лев или Стрелец по гороскопу). С 4 по 20 декабря он будет присутствовать в вашей жизни. Может, это ваш отец, дедушка, муж. Вы будете кого-то навещать или с кем-то проводить время.

Гороскоп Таро на полнолуние - Рыбы

Карта: 8 кубков

Вам хочется наполненности, эмоций, чувств. Душа вас тянет куда-то в другие места, в путешествия, поездки, на встреча с кем-то.

"Обязательно осуществите это ваше желание, потому что вы будете чувствовать себя намного лучше, вы даже себе не представляете. Восьмерка кубков - это наполненность, когда вы идёте на зов своей души. Очень хорошая карта", - отметила таролог.

Смотрите видео - Прогноз Таро для всех знаков на полнолуние в декабре от Анжелы Перл:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред