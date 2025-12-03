Укр
Читать на украинском
  Новости
  Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 2 декабря: Тельцам - большие шаги, Девам - цели

Алена Кюпели
3 декабря 2025, 09:02
19
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 4 декабря
Гороскоп Таро на 4 декабря / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на четверг для Овна: Туз Пентаклей, перевёрнутая

Овен, где вы остановились и не достигли всего, чего желали в жизни? Ваша карта Таро на четверг, Туз Пентаклей, перевёрнутая, говорит об упущенной финансовой возможности. Не позволяйте прошлому определять будущее. Вы всё ещё можете улучшить свою ситуацию, но вам нужно будет действовать.

Боитесь ли вы просить о повышении зарплаты или заключать выгодные сделки при покупке? Обязательно спрашивайте других, насколько хороша покупка. Никогда не знаешь, получишь ли ты больше, чем изначально предполагал.

Телец

Карта Таро на четверг для Тельца: Солнце

Телец, сегодняшняя карта Таро, Солнце, возвращает вас к исходной точке, но с изюминкой: вы чувствуете себя счастливым, и к вам возвращается оптимизм. Вы видите, что работало для вас в прошлом, и рады вернуться к этому.

Вы также осознаете, что не получилось, и теперь готовы отпустить ситуацию и сосредоточиться на хорошем. 4 декабря может стать решающим моментом для больших шагов вперёд!

Близнецы

Карта Таро на четверг для Близнецов: Семёрка Пентаклей, перевёрнутая

Вы откладывали мечту? Близнецы, иногда результаты требуют времени, и, как показывает Семёрка Пентаклей, перевёрнутая карта Таро, ожидание может вызывать у вас нетерпение. Какой смысл, если желаемые результаты не приходят быстро? Вы можете спросить себя, не тратите ли вы время впустую или стоит приложить больше усилий.

4 декабря подумайте о долгосрочной игре. Возможно, вы создаёте ситуацию, но сначала вам нужно создать прочный фундамент. Не отчаивайтесь, пока не пройдёт определённый период времени. Вы же не хотите остановиться сейчас и потом обнаружить, что были так близки к победе.

Рак

Карта Таро на четверг для Рака: Королева Жезлов, перевёрнутая

Каждый человек порой испытывает тёмные чувства, и когда у вас перевёрнутая Королева Жезлов, вы можете быть недовольны тем, что ревнуете или обижаетесь, Рак. Сегодняшний расклад посвящён тому, как справляться с этими чувствами с достоинством и тактом.

Вы не можете изменить то, чего не знаете, и даже если вам не нравится думать о себе, это отличная отправная точка для восстановления самооценки и превращения трудностей в благословение.

Лев

Карта Таро на четверг для Льва: Королева Кубков

Лев, ваша карта Таро на сегодня — Королева Кубков, которая символизирует эмоциональную глубину и интуитивный рост. Вы готовы честно и с глубоким любопытством исследовать свои отношения, в том числе отношения с самим собой.

Написать небольшой обзор непросто, но помните, что у самоанализа есть и множество других положительных сторон. Не ищите проблемы постоянно. Вы их найдёте. Ищите хорошее... и вы найдёте гораздо больше, чем думаете.

Дева

Карта Таро на четверг для Девы: Сила, перевёрнутая

Девы, обязательно проанализируйте, как вы проводите своё время. Вы хотите быть верны своим приоритетам и следовать своим целям и мечтам.

Сила, перевёрнутая, может означать чувство неподготовленности или неспособности выполнить данные себе обещания. 4 декабря вы сможете это сделать, и если вы поставите себе цель, то справитесь.

Весы

Карта Таро на четверг для Весов: Двойка Пентаклей

Вас, Весы, ждет много дел, и Двойка Пентаклей указывает на то, что вы только начинаете. В четверг вам, возможно, захочется отказаться от некоторых дел, чтобы освободить время для себя.

Что должно остаться? Что следует убрать? Есть ли в вашей повседневной жизни вещи, которые сейчас создают больше проблем, чем пользы? Начиная с 4 декабря, подумайте, как вы могли бы помогать другим, но в ущерб себе.

Скорпион

Карта Таро на четверг для Скорпиона: Рыцарь Жезлов, перевернутая

Скорпион, зачем быть таким настойчивым? Рыцарь Жезлов, перевернутая, предостерегает вас от безрассудного поведения, вызванного импульсивностью. Не спешите с выводами сегодня.

Если в четверг что-то вызывает у вас бурную реакцию, воздержитесь от каких-либо заявлений. Вам следует подумать, прежде чем говорить то, что у вас на уме. В жизни бывают моменты, когда проницательность гораздо сильнее прямой честности.

Стрелец

Карта Таро на четверг для Стрельца: Звезда

Стрелец, карта Таро "Звезда" говорит о видении своей жизни. Возможно, вы потеряли надежду после неудачи или разочарования, но со временем вера может восстановиться.

В четверг вы почувствуете поддержку Вселенной во многих отношениях. О чём вы просили, что надеялись получить уже сейчас? Каковы желания вашего сердца? 4 декабря вы можете увидеть их исполнение неожиданным образом.

Козерог

Карта Таро на четверг для Козерога: Луна

Козероги могут испытывать замешательство, но когда вы не знаете, что делать, позвольте процессу вести вас.

Замешательство может помочь вам развить и улучшить вашу проницательность. Если вы чего-то не понимаете, задавайте вопросы. В четверг незнание того, что делать, позволит вам узнать то, что вам нужно.

Водолей

Карта Таро на четверг для Водолея: Туз Кубков

Водолей, почему бы не открыть своё сердце любви? Туз Кубков — поистине романтическая карта Таро, которая позволит вам увидеть красоту доброты и преданности в спутнике и друге.

Возможно, вы утратили оптимизм или боитесь, что не найдёте того, кого ищете. Сегодняшний расклад призывает вас продолжать поиски. Старые пути ушли в прошлое, и теперь может родиться что-то новое.

Рыба

Карта Таро на четверг для Рыб: Колесница

Рыбы, сладкая победа уже ваша, и вам придётся дождаться момента, когда она наступит. Карта Таро Колесница призывает вас продолжать путь, пока вы не достигнете конечной точки назначения в четверг.

Хорошие вещи могут прийти к вам, когда вы перестанете их искать. Вам нужно контролировать и управлять силой мысленного диалога, который призывает вас сдаться. Представьте себе конечную цель, к которой вы стремитесь, 4 декабря.

Источник:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
