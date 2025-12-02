Укр
Кому Полнолуние в декабре принесет неожиданные деньги: астрологи назвали ТОП-3 знака

Даяна Швец
2 декабря 2025, 18:28
102
Энергия Луны откроет новые возможности для доходов, удачи в делах и внезапных денежных поступлений.
Кто скоро разбанатит / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Полнолуние, которое наступит 5 декабря, несет с собой сильный энергетический заряд, который, по словам астрологов, способен положительно повлиять на финансовую сферу некоторых знаков зодиака. Именно этот период может стать точкой отсчета для новых источников прибыли, неожиданных выплат или удачных возможностей в делах. Астрологи Collective World рассказывают, кто сможет воспользоваться этой денежной волной.

Телец

Для Тельцов декабрьское Полнолуние может стать поводом для приятного удивления: деньги поступят с направления, о котором они давно забыли. Это может быть неожиданный возврат долга, премия или даже выгодная сделка, которая появится якобы сама собой.

Лунное влияние также добавит Тельцам практичности в решениях, что поможет укрепить финансовую стабильность. Не исключена и помощь от людей, которые высоко ценят их ответственность.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Лев

Для Львов это Полнолуние создаст идеальные условия для финансовых прорывов. Астрологи прогнозируют, что их способности и креативность проявятся особенно ярко и это быстро принесет заработок или выгодное предложение.

Главное для Львов - не колебаться. Любой шанс может превратиться в прибыльный проект или новый источник дохода.

Козерог

Козерогам этот лунный цикл готовит материальную отдачу за длительную работу. Проекты, над которыми они работали, могут принести достойную оплату, а усердие заслуженное вознаграждение.

Кроме этого, судьба способна преподнести Козерогам дополнительные бонусы или подарки, что придаст уверенности перед завершением года.

Также астрологи назвали ТОП-5 знаков, кто встретит свою судьбу в начале декабря.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Раскрыты детали переговоров в США: была информация, которую нельзя было сообщать по телефону

12:50

Заменит "Оливье" и "Шубу": королевский салат на праздничный стол

12:46

Дроны атаковали важную цель: пламя охватило ценные объекты в РФ, звучат взрывы

