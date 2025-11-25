Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Когда рождаются те, кто умеет любить без условий: астрологи назвали три месяца

Даяна Швец
25 ноября 2025, 20:23
88
Их природная эмоциональность и открытость чувствуется во всем: от взаимоотношений с близкими до случайных знакомств.
отношения, любовь, психология
Кто приносит в мир больше любви / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Кто рождается с уникальной эмоциональной силой
  • Почему мартовские, июльские и декабрьские такие особенные

Любовь обладает удивительным свойством развеивать трудности и открывать людям сердца. Хотя доброта доступна каждому, существуют личности, которым природой подарена особая способность излучать тепло. Об этом пишет журнал Parade.

Астрологические и нумерологические традиции выделяют несколько месяцев рождения, представителям которых присуща особая внутренняя мягкость, умение любить искренне и бескорыстно.

видео дня

Март

Люди, родившиеся весной, словно олицетворяют пробуждение природы: в них много света, теплоты и жизненного оптимизма. Их доброжелательность чувствуется в жестах, во взгляде, в способе общения. Рыбы и ранние Овны часто полагаются на интуицию и эмоции, позволяя чувствам подсказывать им, как действовать. Их легко узнать по способности слушать, поддерживать и передавать другим спокойствие. Они тонко улавливают эмоциональные сигналы и готовы поделиться ресурсом, когда кто-то нуждается в помощи. Даже короткий контакт с мартовскими людьми приносит ощущение теплого человеческого прикосновения.

Июль

Для тех, кто появился на свет посреди лета, характерно сочетание внутренней мудрости и глубокой чувствительности. Они прекрасно понимают людей, и сильных, и уязвимых. Раки и июльские Львы помогают другим раскрываться, замечать собственные таланты и двигаться вперед. Их любовь проявляется через заботу, внимание к мелочам и желание быть опорой. В общении с ними появляется ощущение полной принятости: таких людей слушают внимательно, искренне и без осуждения. Их великодушие делает июльских личностей очень ценными для окружающих, ведь рядом с ними легче почувствовать себя в безопасности.

Декабрь

Те, кто родился в последний месяц года, несут в себе спокойную, глубокую энергию зимних ночей. Стрельцы и Козероги декабря отличаются философским подходом к жизни и умением тонко чувствовать состояние других. Они способны замечать мелочи, которые часто остаются незамеченными, и находить слова поддержки именно тогда, когда они нужны больше всего. Их тепло проявляется через искренние разговоры, искру юмора и неожиданную способность поднять настроение даже в непростые моменты. Несмотря на собственные трудности, декабрьские люди сохраняют в сердце доброту и внутреннее равновесие. Общение с ними оставляет ощущение защищенности и глубокого взаимопонимания.

Также ранее рассказывалось, какое ангельское число скрыто в дне вашего рождения.

Больше астрологических новостей:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

астролог день рождения астрология астрологический прогноз нумерология нумеролог
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трампу фиолетово на Украину, он спасает себя: Огрызко – о "плане" США и кремлевских шпаргалках

Трампу фиолетово на Украину, он спасает себя: Огрызко – о "плане" США и кремлевских шпаргалках

19:55Интервью
Погода в Украине резко изменится: где будет бушевать настоящий шторм

Погода в Украине резко изменится: где будет бушевать настоящий шторм

19:40Синоптик
Когда состоятся переговоры Зеленского и Трампа - названа главная тема встречи

Когда состоятся переговоры Зеленского и Трампа - названа главная тема встречи

19:28Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

Ночная атака на Киев и область: есть жертвы и пострадавшие, разрушены дома

Ночная атака на Киев и область: есть жертвы и пострадавшие, разрушены дома

"Пусть простит меня": у Аллы Пугачевой появилась соперница

"Пусть простит меня": у Аллы Пугачевой появилась соперница

Китайский гороскоп на завтра 26 ноября: Кроликам - гнев, Петухам - споры

Китайский гороскоп на завтра 26 ноября: Кроликам - гнев, Петухам - споры

Настоящие счастливчики: к каким знакам зодиака придет финансовое благополучие

Настоящие счастливчики: к каким знакам зодиака придет финансовое благополучие

Последние новости

21:42

Титул IBF на кону: Усик может встретиться с неожиданным соперником

21:38

Как уберечь авто зимой без гаража: что делать, чтобы мороз не "убил" машину

21:17

Пять поворотных периодов - ученые рассказали, в каком возрасте происходит старение мозга

21:07

Почему в детстве это был праздник, а во взрослой жизни - просто дата: ответ психологов

20:59

Российский "Шахед" убил одного из создателей "Шоу Долгоносиков"

"План" Трампа предлагает Украине "мир", как в Чечне, Россия возобновит войну и добьет жертву – Дикий«План» Трампа предлагает Украине «мир», как в Чечне, Россия возобновит войну и добьет жертву – Дикий
20:58

"Мы очень близки к заключению мирного соглашения по Украине", - Трамп

20:54

Как согреться во время отключений: самые эффективные методы сохранения тепла

20:43

"Опасный сценарий": чем обернется для Украины отказ от мирного плана США

20:38

Как сохранить овощи и избежать гнили в погребе: эксперт раскрыл эффективные методыВидео

Реклама
20:23

Когда рождаются те, кто умеет любить без условий: астрологи назвали три месяца

20:17

Их любили миллионы, но не спасли: драматические судьбы актеров, проигравших зависимости

19:55

Трампу фиолетово на Украину, он спасает себя: Огрызко – о "плане" США и кремлевских шпаргалках

19:40

Нужно только два пункта: эксперт рассказал, что заставит Кремль пойти на уступки

19:40

Погода в Украине резко изменится: где будет бушевать настоящий шторм

19:37

"Нужно согласовать несколько деликатных деталей": Белый дом сделал заявление о переговорах

19:28

Когда состоятся переговоры Зеленского и Трампа - названа главная тема встречи

19:12

Украинские суды повально отменяют штрафы за парковку: что происходит

19:10

Битва за Покровск: что происходит на фронтемнение

19:01

Снова много часов без света: появились графики отключений на 26 ноября

19:00

По вкусу напоминает "Шубу": рецепт бомбической закуски на новогодний столВидео

Реклама
18:44

"Был там, где попала ракета": в семье известного фотографа Либерова произошло горе

18:26

Ношеная одежда и риски для здоровья: какие болезни могут передаваться через секонд-хенд

18:06

Одеколон "Тройной" оказался не советским: раскрыли истинное происхождение аромата

17:51

Европа поддержит мирный план США и не планирует разрабатывать собственный, - Стармер

17:34

Мог сбивать спутники и имел лазерное оружие: ВСУ уничтожили самый редкий самолет РФ А-60Видео

17:20

Главные счастливчики зимы: ТОП-3 знака зодиака, которым декабрь перевернет жизнь

16:59

"Начинаю с самого начала": Лобода сделала заявление, что с ней происходит сейчас

16:52

Родинки на разных частях тела и их значение: что говорят метки на коже

16:45

Доллар и евро могут еще удивить: банкир предупредил, чего ждать до конца ноября

16:40

Пограничники сожгли новейшие российские РЭБы "Черный глаз": в чем их опасность

16:38

Ошибка, которая стоит дорого: что категорически нельзя ставить в духовку

16:28

Украина согласилась на уступку в мирном плане США - детали от Financial Times

16:03

"Сопли и крики": Ксения Мишина попала в неприятную ситуацию из-за сына-подростка

15:49

Удача просто отвернется: в каких цветах не стоит встречать Новый год 2026Видео

15:35

Опасность "вынести" счастье из дома: какие вещи никогда нельзя занимать

15:32

Осталось уладить "незначительные детали": Украина согласилась на план США - CBS News

15:30

Быстрый мобильный интернет и новые стандарты связи: подписан важный закон

15:10

Ударили по десантному кораблю РФ - появились новые детали атаки по Новороссийску

14:21

"Мы проиграем": раскрыт худший сценарий завершения войны с капитуляцией

14:15

Сложный тест на IQ для гениев: найдите пять арбузов без косточек за 15 секунд

Реклама
14:11

Не стоят рисков: какие ТОП-9 секонд-хенд товаров опасно брать и за копейки

14:01

"Пять колосков": новое украшение известного бренда вызвало волну возмущенияВидео

13:32

Вкуснота за считанные минуты: шедевральный рецепт домашней шаурмы

13:29

"Не взяла трубку": Джамала и Jerry Heil высмеяли заявление MELOVINа

13:23

Киев будет по 14-16 часов без света: эксперт объяснил, как долго это продлится

13:13

Визит Зеленского в США и переговоры с Трампом: в СНБО назвали вероятные сроки

12:48

Ожидайте сильный ветер и похолодание: когда Украину покинет теплая погода

12:20

"Черниговщина была вся красная": Игнат рассказал новые детали ночной атаки РФ

12:16

"Четкий план": Jerry Heil удивила целью возвращения на Нацотбор Евровидения

12:10

"Трампу глубоко наплевать": появился тревожный сценарий завершения войны

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять