Кому нужно убрать из жизни все ненужное: гороскоп на январь-февраль 2026

Анжела Перл опубликовала гороскоп для Тельцов на январь и февраль 2026 года / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила детальный прогноз на январь и февраль 2026 года для представителей знака зодиака Телец.

Гороскоп на январь 2026 - Телец

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 3 января было полнолуние в третьем доме гороскопа, который связан с контактами, знакомствами, коммуникацией, общением. Это полнолуние было позитивным, поскольку в третьем доме находится Юпитер — планета удачи, везения.

"Что бы ни случилось - всё к лучшему. Это ещё и планета защиты. Это полнолуние было на неподвижной звезде Сириус — звезде успеха. То есть это успешные переговоры, знакомство с влиятельным человеком, который вам поможет, успех в учёбе, поездка, которая принесёт везение, ваши выступления, где вас заметят, удачно сданный экзамен", - цитирует Главред Анжелу Перл.

Влияние полнолуния можно будет почувствовать в течение двух недель - с 3 по 18 число.

В первой половине января будет соединение Марса с Солнцем в девятом доме гороскопа. В этом секторе соберётся много планет: Венера, Солнце, Меркурий, Марс. Это астрологическое явление называется стеллиум. Девятый дом отвечает за поездки, путешествия за границу, дальние страны, иностранцев. Это глобальный сектор гороскопа: могут появиться дела за границей, документы, связанные с заграницей (загранпаспорт, виза), покупка недвижимости за рубежом, клиенты из других стран, знакомство с людьми другой национальности и культуры, изменение убеждений. Девятый дом — это также обучение, образование, публикации, выступления на радио или ТВ.

Примерно с 6 по 10 января начнется какой-то двухлетний период. Это может быть и юридический процесс, суды, оформление бумаг, получение гражданства или ПМЖ.

Цикл Марса составляет два года. По словам астролога, тема, которая сейчас начнётся в этом доме, может занять два года, или результат проявится через два года. Возможно, вы пойдёте преподавать или учиться. Марс будет показывать, куда будете направлять свою энергию.

18 января - новолуние, которое принесет новости, информацию, знакомство. Может, вы даже встретите своего учителя. Или это будет новое романтическое знакомство с человеком из другой страны или другой национальности. Может, вы возьмёте новый курс обучения или будете оформлять новые документы.

В этот же день стеллиум планет начнёт сдвигаться в 10-й дом гороскопа — сектор достижений, амбиций, целей. Тельцов ждут новости, связанные с карьерой, работой, профессией. Может быть повышение или, наоборот, увольнение. Может, вы решите сменить работу или даже профессию, начать или возглавить бизнес, взяться за важный проект. У некоторых Тельцов будут перемены в личной жизни: вы выходите замуж/женитесь или, наоборот, разводитесь, расстаётесь. Не исключено рождение ребёнка, известие о беременности. У вас появится статус родителя или пенсионера.

Разные варианты вашего статуса высветятся в период примерно с 18 по 25 января — это неделя достижений. Вас могут наградить, вы можете получить приз. Поскольку десятый дом очень публичный, то о вас как будто все узнают, или вы будете выступать перед людьми.

27 января Нептун войдёт в 12-й дом гороскопа. Нептун — планета духовности, эзотерики, целительства. Также это сектор самопознания. Начнётся длительный период (около 14 лет), когда может произойти исцеление, или вы начнёте заниматься целительством, глубже уйдёте в эзотерику, духовность, религию, будете посещать места силы. Не исключена и эмиграция.

Гороскоп на февраль 2026 - Телец

1 февраля — полнолуние в четвёртом доме гороскопа. Оно может высветить какое-то событие у членов вашей семьи (взрослые дети, мама) или привести к решению. Может измениться состав семьи: кто-то съедет или, наоборот, приедет. Возможно, получение документов на недвижимость, её покупка или продажа, переезд. Могут открыться семейные тайны, сменится фамилия. Или завершится ремонт, будут покупки для дома, обсуждение проекта с дизайнером. Всё, что связано с домом и семьёй, принесёт новости.

15 февраля Сатурн войдёт в ваш 12-й дом гороскопа и пробудет там до апреля 2028 года. В двенадцатом доме происходит очищение, убирается всё лишнее. Вы можете стать чище. Например, вы непреднамеренно сядете на диету, перестанете есть мясо, облегчите питание и режим, потеряете вес. Вы будете наводить порядок в своей жизни, пересмотрите жизнь и окружение (кто-то из него может уйти). Это двухгодичная подготовка к новому циклу жизни, потому что в апреле 2028-го года Сатурн войдёт в ваш первый дом и может принести изменения в браке, переезд, эмиграцию, смену профессии или статуса. Сатурн по первому дому — это мост между прошлым и будущим. Чтобы подготовиться к этому переходу (после которого дороги назад уже не будет), нужно использовать эти два года, пока Сатурн идёт по 12-му дому, для отсечения всего ненужного.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

20 февраля Сатурн соединится с Нептуном в нулевом градусе 12-го дома — самом сильном градусе. Это редкое соединение, происходящее раз в 36 лет. Оно говорит о начале чего-то долгосрочного. Если вы, например, откроете клинику, ретрит, начнёте верить в какое-то учение — это надолго. Может, начнёте медитировать, обратитесь к религии. Это длительный тренд.

17 февраля - солнечное затмение в 10-м доме (амбиции, достижения, статус в обществе). Оно прояснит вопросы о том, чего вы хотите достичь, кем стать. Затмение ощущается сильнее всего с 14 по 20 февраля. Возможно, вы решите сменить профессию или карьеру.

С 17 февраля по 3 марта откроется коридор затмений. Если планируете что-то важное, старайтесь сделать это в первой половине февраля, потому что с 26 февраля по 20 марта Меркурий будет ретроградным. Его влияние почувствуется даже раньше, примерно с 15-17 февраля.

Ретроградный Меркурий развернётся в вашем одиннадцатом доме друзей. Вы можете пересматривать круг общения, отношения с друзьями. Ретро — это всегда "снова": вы можете снова вступить в клуб, встретиться со старыми друзьями, пересмотреть своё участие в каких-то организациях. Возможно, вы займётесь улучшением соцсетей, будете что-то переделывать. Или придут давно ожидаемые деньги, прибыль из прошлого.

Гороскоп для Тельцов на январь и февраль 2026 год от Анжелы Перл смотрите на видео:

