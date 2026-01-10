Какие 4 знака зодиака ждет грандиозный успех в начале года: кому улыбнется удача

Кому повезет в конце января и какие знаки зодиака ждет успех в начале 2026 года, рассказала Главреду астролог.

Гороскоп на начало года для каждого знака зодиака. Астролог Анжелика Витренко рассказала, кому ждать успеха и удачи.

"Наступил год Огненной лошади. Этот год любит тех, кто не боится идти вперед", - отметила астролог Анжелика Витренко в прогнозе для Главреда.

Гороскоп для каждого знака зодиака на начало 2026 года

Овен. Начало года, особенно январь, даст мощный старт, смелые решения, энергию для вас. Сжигайте все мосты прошлого.

Телец. Следует навести порядок в финансах. Тогда стоит ждать успех и прибыль.

Близнецы. Вас в начале года дет много общения, новые идеи и новости. Январь будет вдохновлять, но важно не распыляться, выбирать главное.

Рак. На первом месте отношения и семья. Предстоит важный разговор и новый эмоциональный фон.

О персоне: Анжелика Витренко Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.

Лев. В начале года самое время заявить о себе. Нужно использовать момент, тогда удача будет на вашей стороне.

Девы. В начале года все внимание на здоровье и режим. Маленькие шаги равно большой результат позже.

Весы. Стоит уделить время себе. Больше честности. У вас будет много творческой энергии.

Скорпион. Вас ждет принятие важного решения в января. Вы освободитесь от старого и появится энергия для нового.

Стрелец. В начале 2026 года ожидается много планов, поездок, обучение. Открываются новые горизонты, вера в себя и мечты.

Водолей. В начале года фокус на финансы, статус, карьерные цели. Укрепляйте свои позиции, тогда будет успех. Смело меняйте образ, образ мыслей и цель.

Рыбы. Начало года - время для завершений, мягкая подготовка к новому циклу. Прислушайтесь к интуиции.

