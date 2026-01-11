Укр
Неделя чудес: трем знакам зодиака сказочно повезет с 12 по 18 января

Сергей Кущ
11 января 2026, 01:42
Смелость, решительность и вера в себя помогут этим знакам максимально использовать шансы, которые даёт Вселенная.
Трем знакам зодиака сказочно повезет с 12 по 18 января
Трем знакам зодиака сказочно повезет с 12 по 18 января / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Каким знакам зодиака ждать хороших новостей
  • Как им нужно действовать

Период с 12 по 18 января обещает стать по-настоящему судьбоносным для некоторых представителей зодиакального круга. Астрологи отмечают редкие и мощные планетарные аспекты, которые принесут прорывы, удачные совпадения и долгожданные результаты. Особенно повезёт трём знакам зодиака.

Овен

Для Овнов начинается неделя смелых решений и внутреннего освобождения. Вселенная буквально подталкивает вас отказаться от чужих ожиданий и действовать так, как подсказывает интуиция.

Уже в понедельник, 12 января, соединение Лилит в Стрельце и Плутона в Водолее принесёт мощный импульс к переменам. Это время, когда можно начать новую главу жизни, найти неожиданных союзников и решиться на шаг, который раньше казался слишком рискованным. Чем больше вы будете верны себе, тем сильнее откликнется удача.

Телец

Для Тельцов неделя станет моментом заслуженного вознаграждения. В четверг, 15 января, Венера в Козероге образует гармоничный аспект с Ураном в вашем знаке — это редкий транзит, который завершает долгий цикл, начавшийся ещё в 2018 году.

Все усилия, терпение и работа над собой наконец начнут приносить ощутимые плоды. Сейчас важно не сомневаться и не откладывать решения. Один смелый шаг может открыть перед вами двери, о которых вы давно мечтали. Удача придёт к тем, кто рискнёт довериться моменту.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рак

Ракам эта неделя принесёт чувство облегчения и уверенности в завтрашнем дне. Период застоя и разочарований подходит к концу, уступая место результатам и внутреннему спокойствию.

15 января соединение Венеры в Козероге и Сатурна в Рыбах активирует кармические награды за прошлые усилия. Вы начнёте видеть, что всё, над чем вы работали, имело смысл. Задержки уходят, жизнь снова ускоряется, а цели становятся достижимыми. Сейчас вы способны создать именно ту реальность, о которой давно мечтали.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

