Кто встретит свою судьбу в начале декабря: астрологи назвали ТОП-5 знаков

Некоторые счастливчики могут почувствовать настоящую любовь или сделать важный шаг в отношениях.

Какие пять знаков зодиака испытают сильные эмоции / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Кому судьба подарит особые эмоции с 1 по 7 декабря

Какая любовь найдет вас в начале декабря

Первые дни декабря принесут настоящий взрыв эмоций и важные повороты в личной жизни нескольких знаков зодиака. Именно на этой неделе на горизонте может появиться новая любовь или произойдет долгожданный прогресс в уже существующих отношениях. О том, кому больше всего повезет в романтической сфере, пишет Your Tango.

Овен

Начало месяца откроет для Овнов период эмоционального подъема. Вы можете почувствовать неожиданную волну теплых, искренних чувств, которые будут взаимными и вдохновляющими. В партнерских отношениях усилится атмосфера доверия и поддержки, а те, кто пока сам, могут встретить человека, с которым все начнется с первого взгляда. Не прячьте настоящих эмоций и смело говорите сердцем.

видео дня

Лев

Для Львов первая неделя декабря станет чрезвычайно благоприятной в любовной сфере. Есть большая вероятность, что на вашем пути появится по-настоящему взаимная любовь, которая наполнит душу теплом. Партнер или новое знакомство подарят именно то внимание и нежность, которых вам так не хватало. Время действовать смело и не сдерживать чувств.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Скорпион

Скорпионы могут пережить очень глубокие и неожиданные эмоции. В этот период ваше сердце способно открыться кому-то на совершенно ином уровне, чем раньше. В отношениях вернутся страстность и доверие, а новые встречи будут обладать особой магией. Приготовьтесь к чувствам, которые способны изменить ваше представление о любви.

Стрелец

Для Стрельцов первая неделя декабря станет волной тепла и романтичности. Вы можете почувствовать, что в вашу жизнь пришло вдохновляющее, светлое чувство. В партнерстве станет больше искренности и совместных планов, а одинокие Стрельцы получат отличный шанс на знакомство, которое может перерасти в важные отношения. Откройтесь и судьба будет на вашей стороне.

Рыбы

Рыбы почувствуют, что их эмоциональность и искренность наконец-то находят отклик. С 1 по 7 декабря возможно глубокое сближение с любимым человеком или судьбоносная встреча с кем-то новым. Этот период будет наполнен нежностью, романтическими проявлениями внимания и ощущением внутреннего тепла. Доверьтесь чувствам и они приведут вас к нужным людям.

Кстати, также рассказывалось, кто этой зимой залечит разбитое сердце.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

