Поймают волну удачи: какие знаки зодиака будут самыми счастливыми в сезон Стрельца

Руслана Заклинская
30 ноября 2025, 01:33
Солнце вошло в огненный Стрелец и открыло один из самых оптимистичных периодов года.
Четыре знака зодиака получат наибольшее благословение в сезон Стрельца / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Когда Солнце входит в знак Стрельца в 2025 году
  • Как влияют ретроградные Меркурий и Юпитер на этот период
  • Какие знаки зодиака получат больше всего пользы от сезона Стрельца

С 21 ноября 2025 года Солнце покидает таинственные глубины Скорпиона и входит в огненный знак Стрельца. Это знаменует начало одного из самых оживленных и оптимистичных периодов года, что поощряет знаков зодиака мечтать масштабнее, смеяться громче и верить в собственную силу.

Хотя благоприятная энергия приносит пользу всем, Главред узнал, какие четыре знака зодиака поймают астрологическую волну счастья. Главный ключ к успеху в этот период, по словам астролога Parade Валери Техеда, адаптироваться и принимать изменения.

Стрелец

Это ваш сезон, Стрельцы. Ваш природный магнетизм усиливается, и даже с ретроградным Юпитером удача на вашей стороне. Восстанавливайте связи, оживите старые мечты и фантазии. Ретроградная энергия помогает усовершенствовать ваши планы, чтобы, когда Юпитер пойдет прямым путем, вы были готовы взлететь.

Этот период благоприятен для путешествий, обучения и личностного роста. Ваш ключ к успеху - вера. Чем больше вы верите в свои возможности, тем вероятнее, что вы их реализуете.

Близнецы

Сектор отношений у Близнецов во время сезона Стрельца становится центральным. Для этого знака зодиака наступило время восстановления, переосмысления и творческих партнерств. Ретроградный Меркурий способствует глубоким разговорам и осознанию невысказанных эмоций.

Юпитер в ретроградном движении усиливает эмоциональное развитие, помогая открыть силу искреннего общения. Гармония между умом и сердцем - ключ к удивительным результатам.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Дева

Сезон Стрельца фокусирует внимание на личной жизни, доме и эмоциональной стабильности. Девы получат шанс найти уют и восстановить связь с внутренним миром. Ретроградный Меркурий способствует размышлениям о семье, новых границах и внутреннем спокойствии.

Юпитер в Раке помогает получить поддержку от друзей и близких. Успех часто приходит в тихих моментах, через ритуалы и чувство принадлежности. Ваша ключевая ценность - благодарность.

Рыбы

Для Рыб этот сезон - возможность "вернуться домой" в космическом смысле. Юпитер и ретроградное движение подчеркивают карьеру и жизненные цели, поощряя творческие риски и смелые шаги.

Старые проекты и мечты могут снова вдохновить вас - это не регресс, а перекалибровка. Интуиция станет вашим главным навигатором, а энергия Вселенной поддерживает намерения. Представляйте жизнь, которую хотите, и действуйте так, будто она уже ваша.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

