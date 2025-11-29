Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

От хаоса к триумфу: какой судьбоносный выбор предстоит Львам в 2026 году

Анна Ярославская
29 ноября 2025, 15:40
64
Это знак зодиака ждет год денег, признания и заграничных поездок.
Анжела Перл, Таро
Анжела Перл дала прогноз на каждый месяц 2026 года для Львов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой месяц будет самым загруженным, а какой - самым счастливым
  • Когда Львы получат большую прибыль

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на 2026 год для знака зодиака Лев.

Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака на декабрь 2025, то читайте материал: Гороскоп Таро на декабрь 2025: Ракам - деньги, Львам - новый путь, Девам - сомнения.

видео дня

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, в первой половине года Уран войдет 11-й дом гороскопа Львов. Это сектор, который отвечает за социальную жизнь, друзей, окружение.

"Во время праздников у вас будет очень-очень много общения, контактов, знакомств, даже с влиятельными людьми благодаря Урану", - отметила таролог.

Карта Таро на январь 2026:4 мечей

Карта отдыха. Вам нужно выспаться, расслабиться, поехать в отпуск. Некоторым Львам потребуется лечь в клинику, санаторий или пройти обследование. Не исключено проведение плановой операции.

Таролог советует не торопиться в январе. Возможно ожидания или пауза.

Карта Таро на февраль 2026:10 жезлов

В феврале будет много или работы, или обязательств. Вы будете работать за двоих на работе. В февраль придётся потрудиться. Десятка говорит, что вы достигнете своей цели.

Карты Таро на март 2026: 7 жезлов, 8 жезлов

Март будет таким же активным месяцем, как и февраль.

Не исключено публичное выступление, сдача экзаменов. Может быть, у вас будет какой-то судебный процесс.

Кто-то может приехать в гости. Или вам придется ездить в командировки практически весь месяц. В целом, март будет очень загруженный.

Карты Таро на апрель 2026:9 мечей, Отшельник

Бессонная ночь. Может, у вас ночные смены будут?

Девятка – это кульминация. Вам нужно принять решение, у вас из головы не будут выходить какие-то мысли. Однако ситуация прояснится. Высветится нужная информация.

Слушайте себя, свою интуицию, и вы поймёте, как вам поступить.

Также Отшельник говорит еще об изоляции, отказе от чего-то, аскезе.

Не исключено, что вы поедете в изолированное место.

Карты Таро на май 2026: 3 мечей, Паж жезлов

Новости могут вас расстроить.

Кто-то вас подведет, не выполнит обещание.

В то же время вы находитесь в начале пути. Может, вы планировали поездку с кем-то куда-то планировали. Но, скорее всего, придётся пересмотреть планы на май, так как что-то вам может помешать, что-то может не получиться.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Карта Таро на июнь 2026: Триумф

В июне все у вас получится. Будет много поддержки. Вас будут принимать везде с распростёртыми руками и подарками, и цветами. Вам даже делать ничего не нужно.

Карта Таро на июль 2026: 6 пентаклей, Император

Карта получения денег. Если вы ждете деньги за проделанную работу, за какой-то проект, то эта сумма к вам придет

Вы будете чувствовать себя императором. Не исключено повышение в карьере.

Карта Таро на август 2026: Мир

Это одна из самых сильных и позитивных в колоде. Вас ждет переход на совершенно новый уровень жизни, выход за границы в прямом и переносном смысле. Это могут как путешествия в другие страны, иммиграция, так и выход вашего проекта или таланта на международный уровень. Встречи с иностранцами, работа с зарубежными партнерами, получение виз или гражданства — все это под влиянием этой энергии.

Вас видят. Готовьтесь к публичному признанию, профессиональным наградам, премиям или просто к тому, что ваши заслуги наконец оценят по достоинству. Вы получите свой "приз".

Карта Таро на сентябрь 2026: 2 мечей

Двойка Мечей — это ситуация полной неожиданности, к которой вы будете не готовы. Речь идет о событии или новости, которую вы прежде не замечали или предпочитали игнорировать. Теперь же от вас потребуется срочно принять важное решение, "отвертеться" уже не получится.

Неожиданное предложение или известие. Это может быть что угодно: от внезапного проекта до новости, которая полностью изменит ваши планы. Особенно ярко эта энергия может проявиться в сферах, связанных с детьми, творческими начинаниями или партнерством.

Вы окажетесь на распутье, и потребуется выбрать один из двух путей. Это решение будет даваться тяжело, возможно, из-за недостатка информации или внутренних сомнений.

Карта Таро на октябрь 2026: 9 жезлов, 3 пентаклей

Ваша цель ясна, вы знаете, куда хотите попасть, но сейчас не вы за рулем. Процессом управляет кто-то другой (коллеги, руководство, партнеры). Это период небольшого затишья перед решительным рывком, кульминация долгого процесса. Вам нужно собраться с силами и терпеливо ждать своего момента для присоединения к общему делу.

Энергия направлена на совместный труд. Вас ждет успех в команде. Вы будете работать в группе, и именно коллективные усилия принесут наилучший результат.

Карта Таро на ноябрь 2026: Суд, Рыцарь пентаклей

Наступит момент истины. Произойдет событие или вы получите информацию, которая расставит все по местам. Вы вдруг с предельной ясностью поймете, в чем ваше истинное предназначение, куда вы хотите идти и чего хотите от жизни. Все сомнения октября растворятся.

Если в вашей жизни были судебные процессы или ожидание важных документов, в ноябре придет долгожданное решение, обычно — в вашу пользу.

Финансовая ситуация начнет улучшаться. Это могут быть деньги за завершенный проект, надежные инвестиции или просто ощущение, что "финансовая почва" под ногами стала тверже.

Деньги придут к вам.

Карта Таро на декабрь 2026: Валет пик, 10 бубен

Будет много деловой суеты. Ожидайте потока звонков, писем, переговоров, контрактов и бумажной работы. Возможно, вам придется что-то переделывать, исправлять ошибки.

Не расстраивайтесь из-за суеты, ведь в конце месяца вас ждет деловой успех, финансовая стабильность и блестящий результат. Вся декабрьская активность приведет к конкретному, очень выгодному результату.

Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Лев таро карты таро гороскоп на картах таро Анжела Перл гороскоп Таро гороскоп по картам таро гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп объявил небо над Венесуэлой "полностью закрытым": что он задумал

Трамп объявил небо над Венесуэлой "полностью закрытым": что он задумал

17:32Мир
Время менять план обороны: Зеленский провел важное совещание с Будановым и Шмыгалем

Время менять план обороны: Зеленский провел важное совещание с Будановым и Шмыгалем

16:09Украина
Новый уровень угрозы: РФ могла применить быстрые реактивные дроны против Украины

Новый уровень угрозы: РФ могла применить быстрые реактивные дроны против Украины

13:48Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Евро и доллар резко взлетел: новый курс валют на 1 декабря

Евро и доллар резко взлетел: новый курс валют на 1 декабря

Запретная связь гетмана: что известно об отношениях Мазепы с 16-летней крестницей

Запретная связь гетмана: что известно об отношениях Мазепы с 16-летней крестницей

Вселенная покажет правильное направление: трех знаков зодиака уже ждет изобилие

Вселенная покажет правильное направление: трех знаков зодиака уже ждет изобилие

Какие 4 знака зодиака получат невероятную прибыль: гороскоп на декабрь 2025

Какие 4 знака зодиака получат невероятную прибыль: гороскоп на декабрь 2025

РФ более 8 часов массированно атакует Киев: часть столицы осталась без света

РФ более 8 часов массированно атакует Киев: часть столицы осталась без света

Последние новости

17:58

Большой церковный праздник Андрея-2025: приметы и строгие запреты 30 ноября

17:32

Трамп объявил небо над Венесуэлой "полностью закрытым": что он задумал

16:34

На 17% дешевле, чем год назад: в Украине резко упали цены на базовый продукт

16:32

Не Львов и не Киев: где впервые спели гимн Украины, стало известно только сейчасВидео

16:09

Время менять план обороны: Зеленский провел важное совещание с Будановым и Шмыгалем

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабряДороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
15:41

Опытные хозяйки посыпают огород крупой: для чего они так делают

15:40

От хаоса к триумфу: какой судьбоносный выбор предстоит Львам в 2026 годуВидео

15:40

Три и восемь лет: Остапу Ступке огласили приговор за "пьяное" ДТП

15:34

Страшная ночь: звезда "Спіймати Кайдаша" показала последствия прилета в Киеве

Реклама
15:01

Морские дроны СБУ взорвали два подсанкционных нефтетанкера "теневого флота" РФ - СМИ

15:00

Испортите себе праздник: где нельзя ставить елку

14:58

Триллион долларов для украинцев: история о золоте Полуботка получила продолжениеВидео

14:45

Крабовый салат на Новый год совершенно по-новому: рецепт из пяти ингредиентов

14:01

В Киеве резко возросло количество раненых в результате массированного удара РФ: что известноФото

14:00

"Нападения и претензии" участница "Холостяка" раскрыла, как уходила от Цимбалюка

13:48

Новый уровень угрозы: РФ могла применить быстрые реактивные дроны против Украины

13:42

Как заставить цвести даже "палку": проверенное удобрение из трех ингредиентовВидео

13:04

Краснодарский край РФ под ударом: украинские дроны попали по "жирным" целям

12:57

Вместо Ермака: стало известно, кто возглавит делегацию Украины на переговорах

12:47

"Звучит прилет в твой дом": Кошмал поделилась пережитым во время обстрела Киева

Реклама
12:34

Четыре ингредиента - и шедевр готов: рецепт божественного салата на Новый год

12:31

"Сорваны все планы Путина": ВСУ остановили оккупантов в важном городе

12:29

Как выбрать живую ёлку, которая простоит до Старого Нового года

12:15

Гороскоп Таро на завтра 30 ноября: Ракам - учиться, Рыбам - не позволять

11:56

"Словно ухажер": Тина Кароль показалась с сыном в соблазнительном нарядеВидео

11:56

Массированная атака РФ по Киеву: сколько ракет и дронов уничтожила ПВО

11:29

Киев отправил в США важную делегацию: кто будет обсуждать мирный план Трампа

11:25

Едва не задохнулись в квартирах: жители Киева рассказали о пережитой атакеФото

10:56

Кого ждет год больших денег и любви: помесячный прогноз Таро на 2026-йВидео

10:53

Много криков: Уильям рассказал, что любить делать с Кейт

10:48

Осенью или весной: когда лучше обрезать виноградВидео

10:43

"Какая ночь тяжелая": украинские звезды обратились к фанатам после атаки на Киев

10:38

Какие 4 знака зодиака получат невероятную прибыль: гороскоп на декабрь 2025

10:27

В Украине обесточены более полумиллиона потребителей: кто и где остался без света

10:25

Много погибших и раненых: Зеленский сообщил о трагических последствиях атаки РФФото

09:48

Коммунальные тарифы с 1 декабря: к чему готовиться украинцам

09:40

В небе красный огонь, а местные вздрагивали от взрывов: Россию атаковали дроны

09:28

Гороскоп на завтра 30 ноября: Ракам - стресс, Скорпионам - особое знакомство

08:30

Год, когда вы расправите крылья: судьбоносный Таро-прогноз для Близнецов на 2026-й

08:13

Пламя охватило жилые дома: РФ массированно атакует Киев ракетами и дронамиФото

Реклама
08:10

Почему "план Трампа" Путину не понравилсямнение

07:56

РФ более 8 часов массированно атакует Киев: часть столицы осталась без света

07:33

Горели дома, сносило целые этажи: РФ массированно атаковала Украину, есть жертвыФото

07:06

В воздухе МиГи и летит табун ракет: Киев под массированным ударом РФ

06:36

Полный Таро-расклад на 2026 год для Тельцов: названы два денежных месяцаВидео

05:50

Сложная головоломка на IQ: только бдительные смогут обнаружить скрытое число 53

05:47

На вкус просто бомба: рецепт очень ленивого яблочного штруделя

05:15

"Абсолютно не рад": путинист Лепс пожаловался на непатриотичных детей

04:30

Вселенная покажет правильное направление: трех знаков зодиака уже ждет изобилие

03:45

Бананы остаются желтыми даже через 26 дней: блогерша раскрыла необычный лайфхак

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять