От хаоса к триумфу: какой судьбоносный выбор предстоит Львам в 2026 году

Анжела Перл дала прогноз на каждый месяц 2026 года для Львов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Вы узнаете:

Какой месяц будет самым загруженным, а какой - самым счастливым

Когда Львы получат большую прибыль

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на 2026 год для знака зодиака Лев.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, в первой половине года Уран войдет 11-й дом гороскопа Львов. Это сектор, который отвечает за социальную жизнь, друзей, окружение.

"Во время праздников у вас будет очень-очень много общения, контактов, знакомств, даже с влиятельными людьми благодаря Урану", - отметила таролог.

Карта Таро на январь 2026:4 мечей

Карта отдыха. Вам нужно выспаться, расслабиться, поехать в отпуск. Некоторым Львам потребуется лечь в клинику, санаторий или пройти обследование. Не исключено проведение плановой операции.

Таролог советует не торопиться в январе. Возможно ожидания или пауза.

Карта Таро на февраль 2026:10 жезлов

В феврале будет много или работы, или обязательств. Вы будете работать за двоих на работе. В февраль придётся потрудиться. Десятка говорит, что вы достигнете своей цели.

Карты Таро на март 2026: 7 жезлов, 8 жезлов

Март будет таким же активным месяцем, как и февраль.

Не исключено публичное выступление, сдача экзаменов. Может быть, у вас будет какой-то судебный процесс.

Кто-то может приехать в гости. Или вам придется ездить в командировки практически весь месяц. В целом, март будет очень загруженный.

Карты Таро на апрель 2026:9 мечей, Отшельник

Бессонная ночь. Может, у вас ночные смены будут?

Девятка – это кульминация. Вам нужно принять решение, у вас из головы не будут выходить какие-то мысли. Однако ситуация прояснится. Высветится нужная информация.

Слушайте себя, свою интуицию, и вы поймёте, как вам поступить.

Также Отшельник говорит еще об изоляции, отказе от чего-то, аскезе.

Не исключено, что вы поедете в изолированное место.

Карты Таро на май 2026: 3 мечей, Паж жезлов

Новости могут вас расстроить.

Кто-то вас подведет, не выполнит обещание.

В то же время вы находитесь в начале пути. Может, вы планировали поездку с кем-то куда-то планировали. Но, скорее всего, придётся пересмотреть планы на май, так как что-то вам может помешать, что-то может не получиться.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Карта Таро на июнь 2026: Триумф

В июне все у вас получится. Будет много поддержки. Вас будут принимать везде с распростёртыми руками и подарками, и цветами. Вам даже делать ничего не нужно.

Карта Таро на июль 2026: 6 пентаклей, Император

Карта получения денег. Если вы ждете деньги за проделанную работу, за какой-то проект, то эта сумма к вам придет

Вы будете чувствовать себя императором. Не исключено повышение в карьере.

Карта Таро на август 2026: Мир

Это одна из самых сильных и позитивных в колоде. Вас ждет переход на совершенно новый уровень жизни, выход за границы в прямом и переносном смысле. Это могут как путешествия в другие страны, иммиграция, так и выход вашего проекта или таланта на международный уровень. Встречи с иностранцами, работа с зарубежными партнерами, получение виз или гражданства — все это под влиянием этой энергии.

Вас видят. Готовьтесь к публичному признанию, профессиональным наградам, премиям или просто к тому, что ваши заслуги наконец оценят по достоинству. Вы получите свой "приз".

Карта Таро на сентябрь 2026: 2 мечей

Двойка Мечей — это ситуация полной неожиданности, к которой вы будете не готовы. Речь идет о событии или новости, которую вы прежде не замечали или предпочитали игнорировать. Теперь же от вас потребуется срочно принять важное решение, "отвертеться" уже не получится.

Неожиданное предложение или известие. Это может быть что угодно: от внезапного проекта до новости, которая полностью изменит ваши планы. Особенно ярко эта энергия может проявиться в сферах, связанных с детьми, творческими начинаниями или партнерством.

Вы окажетесь на распутье, и потребуется выбрать один из двух путей. Это решение будет даваться тяжело, возможно, из-за недостатка информации или внутренних сомнений.

Карта Таро на октябрь 2026: 9 жезлов, 3 пентаклей

Ваша цель ясна, вы знаете, куда хотите попасть, но сейчас не вы за рулем. Процессом управляет кто-то другой (коллеги, руководство, партнеры). Это период небольшого затишья перед решительным рывком, кульминация долгого процесса. Вам нужно собраться с силами и терпеливо ждать своего момента для присоединения к общему делу.

Энергия направлена на совместный труд. Вас ждет успех в команде. Вы будете работать в группе, и именно коллективные усилия принесут наилучший результат.

Карта Таро на ноябрь 2026: Суд, Рыцарь пентаклей

Наступит момент истины. Произойдет событие или вы получите информацию, которая расставит все по местам. Вы вдруг с предельной ясностью поймете, в чем ваше истинное предназначение, куда вы хотите идти и чего хотите от жизни. Все сомнения октября растворятся.

Если в вашей жизни были судебные процессы или ожидание важных документов, в ноябре придет долгожданное решение, обычно — в вашу пользу.

Финансовая ситуация начнет улучшаться. Это могут быть деньги за завершенный проект, надежные инвестиции или просто ощущение, что "финансовая почва" под ногами стала тверже.

Деньги придут к вам.

Карта Таро на декабрь 2026: Валет пик, 10 бубен

Будет много деловой суеты. Ожидайте потока звонков, писем, переговоров, контрактов и бумажной работы. Возможно, вам придется что-то переделывать, исправлять ошибки.

Не расстраивайтесь из-за суеты, ведь в конце месяца вас ждет деловой успех, финансовая стабильность и блестящий результат. Вся декабрьская активность приведет к конкретному, очень выгодному результату.

Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:

