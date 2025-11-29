Укр
Вселенная покажет правильное направление: трех знаков зодиака уже ждет изобилие

Мария Николишин
29 ноября 2025, 04:30
Астрологи говорят, что этот день стабилизирует эмоции и обостряет инстинкты.
Вселенная покажет правильное направление: трех знаков зодиака уже ждет изобилие
Кому улыбнется фортуна достатка 29 ноября / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто перейдет к более сильной версии себя 29 ноября
  • Какой знак зодиака получит настоящий знак облегчения

Трех китайских знаков зодиака ждет большая удача и достаток уже 29 ноября. Суббота - это День баланса под знаком Водяного Тигра, который стабилизирует эмоции и обостряет инстинкты, пишет YourTango.

Астрологи говорят, что суббота будет ощущаться заземленной и проясняющей. Это тот день, когда вы делаете один обдуманный выбор, и все снова начинает течь.

видео дня

Что важно, День баланса не перегружает резкими изменениями и дает именно то, что нужно, чтобы вернуться в сильную эру, передает Главред.

К кому придет достаток 29 ноября:

Тигр

Вы перейдете к более сильной версии себя в субботу. Ваша интуиция острее, ваша уверенность устойчивее, а ваше чувство направления четче, чем было в течение всего месяца. Электронное письмо, разговор или финансовый шаг могут привести к удивительно положительному результату. Вы также можете получить поддержку, хорошие новости или понимание, которое успокоит вас.

Свинья

В последнее время вы переживаете много как эмоциональных, так и финансовых трудностей, и 29 ноября приносит первый настоящий знак облегчения. Что-то, о чем вы волновались, становится легче, или ситуация, которая казалась трудной, начинает меняться. День баланса помогает вам четко увидеть ваш следующий шаг, и сама эта ясность приносит мгновенный достаток.

Собака

29 ноября дает вашему знаку пространство для дыхания. Проблема, которая вас смущала, начинает решаться, и план, в отношении которого вы были неуверенны, начинает иметь смысл. Вы начинаете мыслить яснее, действовать более целенаправленно и осознавать, что на самом деле вас поддерживает. Это та суббота, когда вы получаете деньги и стабильность, просто выбрав мудрый вариант вместо самого быстрого.

Вселенная покажет правильное направление: трех знаков зодиака уже ждет изобилие
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

