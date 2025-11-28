От испытаний в августе до триумфа в октябре: расклад Таро на 2026 год для Овнов

Таролог Анжела Перл составила пошаговый прогноз по месяцам на 2026 год.

Анжела Перл дала прогноз на каждый месяц 2026 года / скриншот

Вы узнаете:

Какой месяц будет финансово прибыльным

Когда перед Овнами откроются новые возможности

Когда в 2026 году Овнов ждет провал

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на 2026 год для знака зодиака Овен.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, следующий год будет очень интересным, произойдет множество событий и перемен.

Гороскоп Таро на январь 2026

Карта: Мир

Карта показывает завершение какого-то цикла в вашей жизни. Это может быть любая сфера: завершение какого-то проекта, работы, отношений.

Вы переходите на следующий уровень. Может быть, это повышение в карьере, новая должность. Может быть, это переезд в другую страну.

Гороскоп Таро на февраль 2026

Карта: 9 жезлов

У вас есть опыт и знания. Вас ждет получение диплома, сертификата.

В целом, это карта кульминации. Решение принято: вы возглавляет или открываете бизнес, покупаете недвижимость.

Вы не побоитесь высказать свое мнение и настоять на своем.

Гороскоп Таро на март 2026

Карта: 3 мечей, 8 кубков

Вы получите сообщение, новость, известие, которое вам не понравится. Может быть, вы не договоритесь с кем-то. Какая-то сделка не состоится. Это сподвигнет вас опять двигаться дальше. Если бы не было этой ситуации, то вы бы этого не сделали.

Случится судьбоносная ситуация, и вы идёте куда-то дальше к новым вершинам и целям.

Гороскоп Таро на апрель 2026

Карта: Шут, Императрица

Перед вами откроется новая возможность. Прошлое ушло, у вас появится энергия и легкость. Вы поверите, что в будущем вас ждет то, что вам нужно.

Вы можете начинать что-то с нуля. Это может быть новая профессия, новая работа, новые отношения или место жительства.

Вы можете узнать о беременности.

Также у Овнов будет прибыль, доход.

Гороскоп Таро на май 2026

Карта: Король кубков, Башня

Это мужчина, по гороскопу Рак, Скорпион или Рыбы. Он эмоциональный, понимающий, чувственный. Возможно, это специалист в области медицины или психолог. Вы с ним познакомитесь или начнете сотрудничать

Башня — смена планов. Разрушатся ваши установки, убеждения, то, во что вы верили раньше, или то, что казалось для вас ценным. В мае это уже не будет иметь значения.

Гороскоп Таро на июнь 2026

Карта: 7 кубков.

В июне нужно будет выбирать. Это карта выбора и иллюзий. Все станет ясно и понятно, вы снимете розовые очки.

Самое важное — спросите себя ответьте себе честно, чего вы хотите на самом деле.

Гороскоп Таро на июль 2026

Карта: Паж мечей, 2 пентаклей

Вы пойдёте чему-то учиться: новым навыкам, новой профессии. Пажи также символизируют начало чего-то, начальный этап.

Вы будете кому-то там звонить, договариваться. Может быть совместный бизнес. Вам нужно проанализировать финансовую ситуацию.

Гороскоп Таро на август 2026

Карта: Поражение

То , что вы задумывали, не получится. Если вы планировали на какое-то сотрудничество или сделку, то она не состоится.

Гороскоп Таро на сентябрь 2026

Карта: Звезда

Ваши мечты сбываются. Вы переходите на совершенно новый уровень.

Вам нужно очищаться, избавляться от того, что вас сдерживает или держит, чтобы идти дальше и выше.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на октябрь 2026

Карта: Колесница

В октябре Овнов ждет путешествие, поездка, дорога, покупка автомобиля, полёт.

"Но самое важное по Колеснице — это то, что вы управляете своей жизнью, и вам это нравится. Колесница ещё говорит, что ваши эмоции под контролем. Вы не грустите, вы не смотрите назад, вам всё равно, что там. Вы настолько хотите в будущее, вы настолько хотите вперёд, что со скоростью несётесь туда. Колесница — это триумф, это карта успеха", - объяснила таролог.

Гороскоп Таро на ноябрь 2026

Карта: Маг

Маг говорит: "Я всё могу! Я точно знаю как. И я это делаю, и я делаю этот шаг".

Вы сможете показать себя и свои таланты. У вас есть все ресурсы для этого: и деньги, и время, и здоровье, и навыки. Маг - это когда вы можете творить волшебство.

Гороскоп на декабрь 2026

Карта: Джокер

Джокер — это судьба. Это когда не вы управляете событиями, а происходит что-то судьбоносное.

Пока что ситуация не сложилась. То, что будет происходить в декабре, зависит от ваших действий в течение года.

