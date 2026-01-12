Гороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делах

Кому принесет удачу год Лошади, чего ждать от затмений и ретроградности планет, когда закончится война, в гороскопе на 2026 год рассказал астролог Влад Росс.

Война в Украине может закончиться до Пасхи в 2026 году – астролог Влад Росс / Коллаж: Главред

2026 год – время обновления и обретения нового сознания. Цифрой этого года является единица: 2+0+2+6=10, 1+0=1. И единица – символ Солнца. Это говорит о том, что в этом году стоит начинать важные новые дела.

2026-й – год Лошади, и он обещает яркость, блеск, огненность. Люди, родившиеся в год этого животного (1966, 1978, 1990, 2002 и пр.), как правило, совершают бешеный скачок в своей жизни.

Мы вступаем в период, где дух и материя, мечта и система, личное и общественное переплетаются в сложной конфигурации. 2025 год был предчувствием, его цифрой была девятка, символом – Нептун. В прошлом году многое было разрушено и уничтожено. Но это было необходимо, поскольку таким образом прошло очищение. Если 2025-й был годом пробуждения и первичных импульсов, то 2026-й станет годом оформления, реализации и закрепления нового курса жизни. Особенно это коснется мышления и ценностей.

Черная и Белая Луна

До 14 сентября Лилит – Черная Луна – будет перемещаться по Стрельцу. Она будет усиливать искушение, навязывать свою идеологию и вводить в заблуждение. В этот период будет легко впадать в крайности. Однако осенью энергия изменится: 15 сентября Лилит перейдет в знак Козерога. Кармическая проработка в этот период будет связана с властью, начальством, и важно будет понять, где вами эффективно управляют, а где – проявляют жесткость и мешают вашему развитию.

А вот Селена – Белая Луна – совершит переход из знака Льва в знак Девы, по которому она будет перемещаться с 13 марта до 11 октября. Белая Луна в Деве будет помогать очищать пространство, возвращать к простоте и честности, обращать ваше внимание на нюансы, принесет улучшения в работе.

Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс рассказал, что принесет 2026 год в разных сферах жизни, и для кого будет удачным год Лошади:

Год Лошади: чего ждать

Вообще, 2026-й – это год рабочей лошадки, когда душа будет искать гармонии, заботы, труда и будет внимательна к деталям. Год Лошади – это время сильных реакций, смелых решений, стремительных и важных перемен. Не нужно бояться что-либо менять в карьере, финансовой сфере и любви. В это время нужно действовать, рисковать, но при этом контролировать свои эмоции. Ведь Белая Луна войдет в знак Девы, а это знак контроля.

Наступивший год будет благоприятен для спорта и отдыха. Жизнь будет нестись на высокой скорости. Лошадь принесет удачу активным, решительным, готовым к новым проектам и путешествиям людям. Лошадь любит перемещения, эмиграцию и дальние странствия. Особенно благоприятна будет эмиграция для знаков Огня: Льва, Стрельца, Овна. Также Лошадь подарит романтические приключения тем, кто еще не состоит в браке.

Основная тенденция 2026 года – это энергия и движение. 2026 год будет стимулировать активность, занятия спортом, путешествия, новые хобби, а также может стать важным годом для карьеры, финансов, бизнеса. А вот когда Сатурн перейдет в знак Тельца, то есть в 2028 году, в этих сферах начнутся проблемы. 2029-й вообще станет годом глобального финансового кризиса.

В 2026 году нас ждут новые начинания и увеличение доходов, особенно при поддержке женщин-наставниц. Велика вероятность обрести единомышленников и укрепить с ними связи.

Также следует очень четко ставить цели и настойчиво двигаться к ним.

Главным в 2026 году будет драйв и развитие. Это будет год харизматичных людей, одиночек.

Любовь и отношения

Наступивший 2026 год обещает страстные и бурные отношения, знакомства и укрепление связей. В этот период будет важно не форсировать события в любви и быть честным с собой и партнером.

Здоровье

Высокий темп жизни в 2026 году потребует внимания к здоровью. Возможны проблемы с легкими, сердечно-сосудистой системой и нервами. В спорте важно проявлять умеренность. А вообще, год благоприятен для медитации, особенно полезно будет встретить в медитации ночь с 16-го на 17 февраля, когда в свои права вступит год Огненной Лошади.

В 2026-м будет важен баланс, поэтому активность следует всегда совмещать с качественным отдыхом.

Война в Украине может закончиться до Пасхи стараниями Трампа, считает Влад Росс / Фото: Белый дом

2026-й – год мира в Украине и борьбы на морях

2026-й имеет все шансы стать годом мира. 21 марта по авестийскому календарю стартует год Мирного Ослика. Как известно, осел является символом Демократической партии США, тогда как символом республиканцев является слон. И на выборах в Конгресс США в этом году Республиканская партия с треском провалился.

В конце марта и в апреле, до Пасхи, есть все возможности завершить войну в Украине стараниями Трампа.

26 января Нептун окончательно войдет в знак Овна. Это говорит о том, что нас ждут морские катастрофы: могут быть разрушительные волны, неожиданные ситуации с водой, загрязнения морей и океанов. А вот осенью мир может охватить новая пандемия вроде коронавируса.

Кроме того, война переместится в океаны. Танкеры РФ могут поражаться в Балтийском море и не только. В любом случае, на воде будет много интересного.

14 февраля Сатурн присоединится к Нептуну, и такое соединение бывает раз в 36 лет. Обычно такое соединение планет сопровождается падением власти в Москве. Так, например, было в ноябре 1989 года, и тогда пала Берлинская стена, а Советский Союз тогда ждала геополитическая катастрофа.

Также Сатурн и Нептун соединялись в марте 1953 года. И тогда из жизни ушел Сталин. Другой пример – 1917 год: Февральская и Октябрьская революции.

По моему прогнозу, в 2026 году должны убить Путина. Велика вероятность, что в этом году случится переворот в Российской Федерации.

Коридоры затмений в 2026 году: кармические повороты, обвал рубля и развал РФ

В 2026 году нас ждет важная череда затмений, когда многое будет решаться. Коридор затмений 17 февраля – 3 марта очень многое определит, в частности, будет ли продолжаться война в Украине или нет. Этот коридор затмений будет в знаках Водолея и Девы и укажет на кармический поворот. В это время можно осознать нечто важное, сменить направление деятельности, пересмотреть приоритеты. Особенно все это может проявиться в вопросах сотрудничества и общей пользы.

В этот период экономика Российской Федерации может быть доведена до предела, до "идеального шторма", в результате чего россияне поймут, что не смогут дальше продолжать войну. Россию ждут пустые полки магазинов, и там наконец "холодильник" победит "телевизор".

Россиян ждут пустые полки магазинов, и "холодильник" в РФ наконец победит "телевизор", отметил Влад Росс / Фото: УНИАН

Еще один коридор затмений нас ждет 12-28 августа. Он создаст крайне опасную ситуацию для российского рубля. А если учесть, что этим годом будет управлять Луна, то Россию ждет много интересного. Ведь в год Луны, как правило, в России случаются, самые масштабные забастовки и волнения, а также обвалы рубля. Вспомните хотя бы август 1998 года, когда случился обвал рубля и полный дефолт. Поэтому в августе-сентябре в России возможен дефолт.

Кстати, 1991-й также был годом Луны. Тут комментарии излишни, все мы помним, что тогда происходило, – развал Советского Союза.

Если Россия продолжит войну против Украины после коридора затмений в феврале-марте, она просто развалится. И тогда вспыхнут другие конфликты. Например, скорее всего, будет большое чеченское противостояние, которое особенно возможно осенью 2026 года.

Летающие такси и доставка продуктов дронами: прорывы 2026 года

Уран в Близнецах 26 апреля, как раз в день годовщины Чернобыльской катастрофы, сулит нам эпоху информационного прорыва. После этого мы можем вообще забыть о нынешних гаджетах – лет через семь, когда Уран будет выходить из Близнецов, может оказаться, что телефонов в их нынешнем виде уже не будет. У нас может быть наушник и объемная картинка перед глазами. Плюс могут заработать летающие такси. Начнут закрываться супермаркеты, потому что люди облегчится настолько, что даже в супермаркеты ходить не будут, – им все будут доставлять дроны.

На Уране в Близнецах искусственный интеллект может настолько развиться, что к 2032 году ИИ станет умнее всех людей. Так что грядет информационная революция, которая, в первую очередь, может коснуться образования.

Уран в Близнецах будет способствовать гибкости сознания, человек будет мыслить не шаблонами, а ассоциациями.

В ближайшие семь лет мир ускорится и станет более сетевым. Перевернется система коммуникаций, образования, медиа и технологий. В это время окончательно умрет телевидение. Появятся новые способы обмена информацией, будут формироваться нестандартные пути мышления и будут рушиться догмы.

Как на человечество в 2026-м будут влиять Раху и Кету

28 июня южный узел – Кету – перейдет в знак Льва. Это будет значить прощание со старым правлением, уход от драматизма и авторитарности. Поэтому MAGA и вся "трамповщина" уйдет в небытие, и самовлюбленные нарциссы уже не будут попадать во власть.

Северный узел Луны – Раху – в Водолее будет призывать двигаться в сферу общественных интересов и равенства во второй половине года. Это сулит победу демократическим партиям на выборах. Это второе доказательство того, что американские демократы на выборах разобьют республиканцев.

Это будет время для раскрытия вдохновляющего действа, где человек будет сиять не ради собственного "я", а ради общественного блага. В Европе во второй половине года могут появиться очень харизматичные лидеры.

В 2026-2027 годах будет формироваться баланс между личной ценностью и социальной миссией. Старая система завершит свой цикл. Теперь каждый человек станет творцом новой реальности. Особенно когда Раху во второй половине года войдет в знак Водолея. И именно в этот период можно будет сказать, что "каждый из нас – президент".

С 1 июля Юпитер будет помогать создавать гармоничные сообщества. После этой даты творчество, харизма и личный стиль получат поддержку, и начнется артистический взлет. Мы увидим, что Голливуд возрождается. Также это будет временем театра и театралов. Творчество станет средством объединения людей, а воображение – инструментом созидания. Энергия действия будет рождаться из глубины осознанности.

Ретроградный Меркурий и не только

С 3 октября по 14 ноября Венера будет ретроградной в знаке партнерства – в Весах. В этот период следует возрождать те отношения, которые были разрушены. Если, например, вы были в браке, но развелись, то ретроградная Венера поможет вам восстановить эту связь и эти отношения. На фоне транзита Селены в Весах этот период приобретет особую утонченность, любовь, очищение от иллюзий, на месте которых родится истинная красота и гармония с собой и людьми вокруг.

К концу 2026 года станет ощущаться сдвиг от энергии конфронтации к энергии интеграции. Потому Россия не нападет в этом году на страны Балтии, а подождет 2027 года. В любом случае коллективное сознание устанет от потерь и будет искать равновесия, в результате чего борьба за власть сменится синтезом противоположностей. Вообще, дипломатия будущего – это не холодный расчет, а искусство понимать другого и видеть в нем часть себя.

Если война не закончится весной 2026 года, то она будет продолжаться до ретроградности Марса в 2027-м, отметил Влад Росс / Фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха

С 26 февраля по 20 марта нас ждет ретроградный Меркурий в Рыбах. Главное в этот период не обманываться. Время крайне неблагоприятно для сделок с недвижимостью и подписания важных документов. Однако время благоприятно для возобновления творческого образования, например, если вы занимались музыкой, то в это время можно повторно поступить в соответствующее учебное заведение.

29 июня – 23 июля нас ждет неблагоприятный период, когда Меркурий будет ретроградным и будет двигаться по знаку Рака. В это время очень вероятно падение биткоина, финансовые потрясения.

Также не очень благоприятная финансовая ситуация будет при ретроградном Меркурии с 24 октября по 13 ноября в знаке Скорпиона. Это будет удар по нефти, газу. Будет очень сложная финансовая ситуация, но глобальной финансовой катастрофы не предвидится. Биткоин может обрушиться в это время.

А вот ретроградности Марса в 2026 году не будет. Ретроградным он будет лишь с 11 января 2027 года по 2 апреля того же года. Марс – это война. Если война вдруг не закончится весной 2026 года, примерно на Пасху, то она будет продолжаться до ретроградности Марса в 2027-м. Однако окончательно все решится в 2029 году.

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы.

