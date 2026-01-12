Укр
Известный астролог назвал дату окончания войны и убийства Путина - когда наступит мир

Юрий Берендий
12 января 2026, 17:24
2026 год может стать переломным для войны в Украине и политической ситуации в России, с возможными катастрофами на море и переворотом в РФ, указал астролог.
Известный астролог назвал дату окончания войны и убийства Путина - когда наступит мир
Когда закончится война - астролог назвал дату убийства Путина / Коллаж: Главред, фото: Главред, pixabay, УНИАН

О чем сказал Росс:

  • Война может закончиться до Пасхи
  • 2026 год может стать годом ликвидации Путина

2026 год в Украине может стать годом мира. По авестийскому календарю 21 марта начнется год Мирного Ослика. Осел является символом Демократической партии США, тогда как слон – республиканцев, которые на выборах в Конгресс в этом году потерпели поражение. Об этом Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Когда закончится война

"В конце марта и в апреле, до Пасхи, есть все возможности завершить войну в Украине стараниями Трампа", - указал он.

Астролог отметил, что 26 января Нептун окончательно перейдет в знак Овна, что свидетельствует о возможных морских катастрофах: разрушительных волнах, неожиданных инцидентах на воде и загрязнении морей и океанов. Осенью мир может столкнуться с новой пандемией, похожей на коронавирус.

Когда убьют Путина - названа дата переворота в России

Росс добавил, что война может переместиться на океанские просторы, где под ударом окажутся, в частности, российские танкеры в Балтийском море. 14 февраля Сатурн соединится с Нептуном — явление, которое повторяется раз в 36 лет и обычно сопровождается падением власти в Москве. По его словам, подобное наблюдалось в ноябре 1989 года, когда пала Берлинская стена, а Советский Союз оказался на пороге геополитической катастрофы.

"Также Сатурн и Нептун соединялись в марте 1953 года. И тогда из жизни ушел Сталин. Другой пример — 1917 год: Февральская и Октябрьская революции. По моему прогнозу, в 2026 году должны убить Путина. Велика вероятность, что в этом году произойдет переворот в Российской Федерации", - резюмирует он.

Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс рассказал, что принесет 2026 год в разных сферах жизни, и для кого будет удачным год Лошади:

О личности: Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Астрология - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, астрологические представления объясняют, что отношение человека к деньгам, имуществу и личному комфорту в значительной степени определяется знаком зодиака. Некоторые без труда тратят средства, тогда как другие склонны сохранять, накапливать и приумножать материальные ресурсы. Специалисты по астрологии называют пять знаков, которые чаще всего считают слишком сосредоточенными на материальных ценностях.

Недельный гороскоп на период с 12 по 18 января 2026 года обещает особенно удачное время для представителей трех знаков зодиака.

В то же время астрология вместе с нумерологией выделяют четыре месяца рождения людей, которых отличает повышенная внимательность к другим. Такие люди стремятся, чтобы окружение чувствовало себя важным и нужным, проявляют щедрость через поддержку и помощь и часто присоединяются к гуманитарным инициативам, думая не только о собственных интересах.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

