Астрологи назвали знаков зодиака, которые сильнее других привязаны к деньгам

Сергей Кущ
12 января 2026, 08:42обновлено 12 января, 09:14
Для одних знаков деньги означают безопасность, для других — признание или ощущение собственной значимости.
Астрологи назвали знаков зодиака, которые сильнее других привязаны к деньгам / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Вы узнаете:

  • Козероги — прирожденные карьеристы и стратеги
  • Овны воспринимают деньги как меру личного успеха и победы

Астрология утверждает, что отношение человека к финансам, вещам и комфорту во многом зависит от его знака зодиака. Одни легко расстаются с деньгами, другие же стремятся копить, владеть и приумножать.

Астрологи выделяют пять знаков, которых чаще всего считают самыми жадными или чрезмерно ориентированными на материальные ценности.

Телец

Тельцы по праву считаются главными любителями стабильности и комфорта. Для них деньги — это основа спокойной и предсказуемой жизни. Представители этого знака ценят качественную еду, уютный дом, красивые вещи и отдых без компромиссов.

Их тяга к материальному объясняется земной природой: Тельцы практичны, упорны и не любят неопределенности. Символ знака — бык — отлично отражает их характер: если Телец поставил цель разбогатеть, он будет идти к ней медленно, но неотступно. Со стороны такая настойчивость нередко выглядит как жадность.

Козерог

Козероги — прирожденные карьеристы и стратеги. Они рано осознают ценность денег, статуса и влияния. Финансовая устойчивость для них — не роскошь, а необходимость, без которой они не чувствуют уверенности в завтрашнем дне.

Стремление к высоким должностям и престижу делает Козерогов крайне целеустремленными. Ради успеха они готовы работать на износ, откладывая личную жизнь и отдых. В погоне за результатами их здоровые амбиции иногда перерастают в чрезмерную зацикленность на материальных достижениях.

Лев

Львы любят быть в центре внимания и привыкли ассоциировать успех с яркой, роскошной жизнью. Деньги для них — способ подчеркнуть собственную значимость и вызвать восхищение окружающих.

Представители этого знака уверены, что достойны лучшего: дорогих подарков, эффектных образов и элитного отдыха. Их харизма помогает привлекать финансовые возможности, однако любовь к демонстративной роскоши часто.

Дева

Девы могут удивить своим присутствием в этом списке, но их жадность проявляется иначе. Они не гонятся за показной роскошью, зато крайне требовательны к качеству и полезности вещей.

Стремление к идеальному порядку и комфорту заставляет Дев постоянно вкладываться в улучшение быта. Они предпочитают покупать меньше, но лучше, и готовы тратить значительные суммы на то, что считают действительно нужным. Проблема в том, что ощущение удовлетворения приходит редко, а желание "доработать идеал" может быть бесконечным.

Овен

Овны воспринимают деньги как меру личного успеха и победы. Им важно доказывать себе и окружающим, что они лучшие, сильные и независимые. Материальные блага становятся способом самоутверждения.

Импульсивный характер Овнов часто приводит к спонтанным покупкам и нерациональным расходам. Новые вещи повышают их самооценку, но ненадолго, из-за чего возникает постоянная потребность в новых приобретениях. В такие моменты стремление к обладанию может перерастать в жадность.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

