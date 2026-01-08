Любовь, деньги и переезд: зима готовит одному знаку зодиака неожиданные повороты

Львы - на пороге судьбоносных перемен. Что готовят январь и февраль 2026? Детали раскрыла Анжела Перл.

Анжела Перл опубликовала гороскоп для Львов на январь и февраль 2026 года / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, instagram.com/angelapearlastrology, pixabay.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие основные астрологические события ожидают Львов в январе и феврале

Какое влияние окажет полнолуние 1 февраля на знак Льва

Что означает переход Нептуна и Сатурна в девятый дом гороскопа

Астролог Анжела Перл составила детальный прогноз на январь и февраль 2026 года для представителей знака зодиака Лев.

Если вам интересен прогноз этого специалиста на весь год, читайте материал: Гороскоп для Львов на 2026-й: год больших перемен и взлёта.

Гороскоп на январь 2026 - Лев

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 3 января было полнолуние рядом со звездой Сириус. Это неподвижная звезда, которая даёт успех, поддержку, статус и духовный рост. У Львов это полнолуние было в 12 доме гороскопа, который связан с ростом души, самопознанием и открытием себя с новых сторон.

Львы могут проявить интерес к ритуалам, Таро или рунам. Возможна значимая встреча. В 12 доме у вас также находится Юпитер, который влияет на брак и детей. Это может быть беременность или приход в вашу жизнь родственной души. Не исключена встреча с человеком, которого вы будто бы всегда знали, возможно, из прошлых жизней.

Энергия этого полнолуния действует до новолуния 18 января. Для вас может открыться какая-то тайна, произойти важное завершение или, наоборот, открытие.

Двенадцатый дом также связан с дальними странами и уединёнными местами. Возможно, вы отправитесь в ретрит или за границу с 3 по 18 января.

В первую половину января до 18 числа активен шестой дом, отвечающий за работу и здоровье. В нём соберется много планет: Солнце, Марс, Венера и Меркурий. С 10 по 12 января произойдёт соединение Солнца с Марсом, которое откроет новый двухгодичный цикл. Это может быть начало новой работы, проекта, сотрудничества с клиентами или приём помощника в бизнес.

Шестой дом — это также здоровье, поэтому может начаться цикл новых привычек, занятий спортом или мобилизация ресурсов для оздоровления. Этот дом также связан с решением проблем, поэтому возможен успех в суде или победа над недоброжелателями. Также это может указывать на успешную операцию.

18 января - новолуние в том же шестом доме может принести новую работу, нового врача, обследования, новый режим дня или появление помощника, няни или даже домашнего питомца. Это время для установления нового порядка в вашей жизни.

С 18 января стеллиум планет перемещается в ваш 7 дом отношений. Стеллиум - скопление трех или более планет в одном доме гороскопа, создающее мощную концентрацию энергии и акцент на качествах этого дома.

18 января Венера, планета любви и денег, входит в этот сектор. 21 января к ней присоединяются Солнце (что хорошо для сделок) и Меркурий (документы, переговоры, знакомства). 24 января входит Марс, концентрирующий желание на этой теме. Там же находится Плутон, планета трансформации. Все они будут взаимодействовать, сильно активируя тему отношений, партнёрства (как личного, так и делового) с 18 января.

17 февраля в этом же седьмом доме произойдёт солнечное затмение, которое задаст тон на полтора года в сфере отношений, любви, брака или рабочих союзов. Для кого-то это будет встреча, помолвка, брак, для кого-то — расставание или развод. Это время интенсивных контактов и перемен в окружении. Вы можете начать очищать свой круг общения от токсичных людей.

27 января Нептун, находившийся 14 лет в вашем восьмом доме финансов, переходит в девятый дом. Это меняет фокус с финансов на путешествия, иностранные культуры, высшее образование и публичную деятельность. Этот переход открывает 14-летний период, связанный с духовным ростом, поездками, знакомствами с иностранцами, возможной известностью за рубежом. Ваши мечты о путешествиях начнут сбываться.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп на февраль 2026 - Лев

1 февраля произойдёт полнолуние в знаке Льва. Это событие бывает раз в год и высветит что-то важное для вас, возможно, касающееся партнёра, вашего имиджа, профессии или сделки. Уран в 10 доме карьеры может принести неожиданный профессиональный успех или предложение около этой даты.

15 февраля Сатурн, который три года создавал нагрузку в вашем финансовом секторе (8 дом), наконец покидает его. Финансовые трудности и обязательства последних трёх лет пойдут на спад. Сатурн входит в девятый дом, где уже находится Нептун. 20 февраля они соединятся, начиная большой цикл (до 2028 года), связанный с иммиграцией, жизнью в двух странах, браком с иностранцем, преподаванием, публикациями или международным бизнесом. Это время расширения кругозора и новых возможностей.

17 февраля — солнечное затмение в седьмом доме отношений. Его влияние можно ощущать уже с середины января. Это мощное время для встречи любви, брака или для освобождения от токсичных отношений. Сильнее всего его почувствуют Львы, родившиеся с 18 по 22 августа.

С 17 февраля по 3 марта — коридор затмений, когда нежелательно принимать судьбоносные решения или делать плановые операции.

Меркурий будет ретроградным с 26 февраля по 20 марта в восьмом доме финансов и интимной близости. В этот период не стоит подписывать важные документы, совершать крупные покупки. Возможны задержки денег, необходимость пересмотреть финансовые соглашения, кредиты или страховки. Также возможны встречи с бывшими партнёрами.

Солнце будет в 7 доме с 21 января по 19 февраля, фокусируя вашу энергию на отношениях, партнёрстве и переговорах. Помните о неблагоприятных периодах для подписания документов в конце февраля.

Гороскоп для Львов на январь и февраль 2026 год от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

