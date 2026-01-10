Укр
Читать на украинском
Только три знака зодиака вскоре войдут в полосу мощного везения – кто они

Виталий Кирсанов
10 января 2026, 13:09
В понедельник, 12 января, сформируется мощное астрологическое соединение.
Гороскоп на неделю 12 по 18 января 2026 года станет по-настоящему благоприятным для трёх знаков зодиака. Желания никогда не возникают случайно, но путь к их реализации редко бывает простым. Мечты почти всегда кажутся масштабнее текущих возможностей – так проявляется зов души и движение по своему истинному пути. Об этом пишет Главред со ссылкой на Your Tango.

Главная задача этой недели – временно отложить холодный расчёт и позволить себе настолько поверить в исполнение задуманного, чтобы сомнения перестали иметь значение. Говорите о желаемом так, будто оно уже произошло, действуйте так, словно результат – лишь вопрос времени. В ответ Вселенная обязательно сделает шаг навстречу.

В понедельник, 12 января, сформируется мощное астрологическое соединение: Лилит в Стрельце выровняется с Плутоном в Водолее. Именно эта энергия станет фоном всей недели. Она подтолкнёт к реализации самых дерзких стремлений, усилит доверие к ходу судьбы и поможет решиться на шаг против привычного порядка, если именно так выглядит жизнь вашей мечты.

Не сдерживайте себя в ближайшие дни и не пытайтесь убедить себя отказаться от желаемого. Это время честного диалога с собой и осознания того, что невозможного не существует, если вы готовы действовать. На этой неделе Вселенная будет на вашей стороне.

Овен

Не зацикливайтесь на правилах, Овен. Сейчас от вас требуется вера в себя и готовность действовать, даже если цель кажется недостижимой. Вы научились терпению и самоконтролю, но именно на этой неделе важно вспомнить свою истинную природу. Чтобы максимально использовать текущие энергии, ориентируйтесь на внутреннее чувство направления, а не на чужие ожидания.

В понедельник, 12 января, соединение Лилит в Стрельце с Плутоном в Водолее принесёт мощный энергетический импульс. Лилит подтолкнёт вас отказаться от излишней осторожности и сделать шаг к лучшему будущему, а Плутон откроет доступ к новым связям, идеям и мечтам. Этот транзит призывает вас быть собой без компромиссов.

Эта энергия способна запустить совершенно новый жизненный этап, в котором рядом окажутся неожиданные люди. Доверяйте себе, отпускайте ограничения и не бойтесь идти собственным маршрутом. Вам не нужно жить по сценарию, написанному другими.

Телец

Тельцы, настало время придать мечтам реальную форму. В четверг, 15 января, Венера в Козероге образует гармоничный тригон с Ураном в вашем знаке. Венера завершает важный цикл в Козероге, а Уран подходит к финалу своего длительного пребывания в Тельце. Всё, над чем вы трудились с 2018 года, начинает приносить ощутимые результаты.

Это не момент для планирования или подготовки – это время конкретного шага, за который вы позже будете благодарны себе. Транзиты открывают вход в период изобилия, но для этого необходимо решиться на риск. Уран помогает отпустить лишнее и принять неожиданные возможности, а Венера усиливает способность реализовать желания, вынашиваемые годами.

Однако результат возможен только при вашем внутреннем согласии с тем, что момент настал. Сейчас вы получаете подтверждение от Вселенной: возможность жить жизнью мечты у вас была всегда.

Рак

Сосредоточьтесь на том, что действительно любите, Рак. В последние годы могло казаться, что любые усилия не приводят к желаемому результату, словно всё замерло или исчезла способность притягивать исполнение мечт.

Но этот период не был напрасным. Вы стали внимательнее относиться к тому, куда направляете свою энергию, чётче осознали собственные ценности и не отказались от своих целей. Это было время внутренней настройки и понимания, что мечты стоят вложенных усилий.

Теперь начинается этап быстрых результатов. В четверг, 15 января, соединение Венеры в Козероге с Сатурном в Рыбах принесёт кармические награды и поможет выстроить жизнь, наполненную смыслом и радостью. Задержки останутся в прошлом, а события вновь начнут развиваться динамично.Важно быть готовыми к ускорению: возможности появятся неожиданно быстро, давние вопросы начнут разрешаться, и вы снова почувствуете связь со своим внутренним "волшебством". Вы больше не просто мечтаете о жизни, которую любите – вы шаг за шагом её создаёте.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

