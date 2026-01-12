Будут купаться в деньгах: эти знаки зодиака вот-вот сорвут куш

Проверьте, попали ли вы в список счастливчиков.

Финансовый гороскоп на январь для 5 знаков зодиака / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Начало 2026 года может оказаться неожиданно щедрым для четырех знаков зодиака. Деньги могут поступить не только в виде зарплаты — это может быть подарок, возврат долга, неожиданная выплата, новый проект или выгодное предложение, которое сразу улучшит финансовое положение. Главред, со ссылкой на Made in Vilnius выяснил, кто попал в список счастливчиков января.

Козерог

Для Козерога январь — один из самых прибыльных месяцев в году, поэтому неудивительно, что именно сейчас они могут почувствовать финансовое облегчение. Это время, когда их усилия становятся заметными, поэтому на премию или надбавку Козероги могут рассчитывать.

Совет Козерогу: если вы хотите большего – просите. В январе ваши аргументы будут сильными, а переговоры могут закончиться в вашу пользу.

Телец

Для Тельца январь может быть месяцем, когда вернется то, что давно было обещано: возвращенный долг, подарок, выплата или даже "счастливое стечение обстоятельств", которое позволит сэкономить или заработать больше. Январь – благоприятное время для крупной покупки или инвестиции.

Совет для Тельца: часть полученных денег отложите на будущее – щедрость января может стать прочной основой на весь год.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Лев

В январе Львам точно не следует сидеть на скамейке запасных. Нужно громко заявлять о себе и напоминать о себе. Когда Львы начнут смело показывать себя, тогда усилия окупятся: появятся клиенты и предложения. В январе возможен дополнительный доход от творчества, проектов или публичной деятельности.

Совет Льву: сохраняйте баланс – если деньги приходят легко, не позволяйте им так же легко уходить.

Скорпион

Для Скорпиона январь может быть стратегически успешным финансовым месяцем. Их интуиция поможет заключить выгодную сделку, принять разумное решение или воспользоваться возможностью, которую другие не замечают. Возможен новый источник дохода.

Совет для Скорпиона: избегайте поспешных решений – ваш успех в январе заключается в точности.

Стрелец

Для Стрельца январь может быть месяцем, когда деньги приходят благодаря смелым решениям. Это может быть путешествие, новая деятельность, обучение или даже спонтанное решение, которое принесет реальную финансовую выгоду.

Совет Стрельцу: успех в январе придет тогда, когда вы начнете действовать. Первый месяц года – хорошее время попробовать то, на что раньше не решались.

