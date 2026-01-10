Укр
Фортуна наконец им улыбнулась: у каких знаков зодиака финансы скоро пойдут вверх

Мария Николишин
10 января 2026, 06:55
63
Астрологи отмечают, что энергия Деревянной Обезьяны обостряет ум.
Кого ждет финансовый успех 10 января / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кому удастся избежать большой ошибки 10 января
  • Кто почувствует сильное желание двигаться вперед

Удача и финансовый успех ворвутся в жизнь трех китайских знаков зодиака 10 января. Суббота приходится на День опасности, который под знаком Деревянной Обезьяны. Именно этот день сигнализирует о последствиях, пишет YourTango.

По словам астрологов, в это время осознанность окупается лучше, чем смелость. В частности, энергия Деревянной Обезьяны обостряет ум. Это вознаграждает людей, которые думают, прежде чем действовать.

видео дня

В то же время, финансовый успех проявляется через коррекцию и предусмотрительность. Суббота – это именно тот день, за который можно будет поблагодарить себя позже, передает Главред.

Кому повезет с финансами 10 января:

Обезьяна

В субботу вы будете быстры в уме и словах. Вы можете чувствовать себя способными жонглировать несколькими вещами одновременно, особенно решениями или планами, связанными с деньгами. Финансовый успех приходит от того, что вы делаете меньше вещей намеренно. Когда вы замедляетесь и завершаете то, что уже начали, вместо того, чтобы добавлять что-то новое, вы избегаете ошибки, которая стоила бы времени или денег.

Петух

В этот день вы будете сосредоточены на точности. Вы заметите небольшие несоответствия, которые, если их игнорировать, позже нарастут как снежный ком. Удача появляется, когда вы что-то правильно налаживаете. Это может включать организацию финансов, уточнение ожиданий или исправление детали, которую другие пропустили.

Тигр

10 января вы можете испытывать сильное желание двигаться вперед, особенно если вы чувствовали себя в тупике. Опасность заключается в том, чтобы форсировать прогресс, а не выбирать более разумный путь. Финансовый успех приходит, когда вы сдерживаетесь. Ожидание, наблюдение или более спокойный шаг предотвращают конфликты или ненужные расходы.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

