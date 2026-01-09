Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Для трех знаков зодиака самое трудное уже позади: им теперь уготован только успех

Виталий Кирсанов
9 января 2026, 17:55обновлено 9 января, 18:44
410
Эти знаки зодиака усвоили жизненный урок – теперь возможен настоящий, устойчивый прогресс.
Для трех знаков зодиака самое трудное уже позади
Для трех знаков зодиака самое трудное уже позади / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для Овнов
  • Гороскоп для Раков
  • Гороскоп для Львов

После 9 января 2026 года для трёх знаков зодиака заканчивается этап напряжения и внутренних испытаний. Аспект Венеры к Юпитеру подчёркивает разрыв между ожиданиями и реальностью, заставляя честно задать себе вопрос: не были ли наши надежды чрезмерными и не требовали ли мы слишком многого – прежде всего от самих себя. Об этом пишет Главред со ссылкой на Your Tango.

Пятничный транзит вскрывает ситуации, доведённые до предела. И парадокс в том, что именно возвращение к реальности приносит облегчение. В этот день становится ясно, где мы цеплялись за иллюзии. Эти знаки зодиака освобождаются от пустых ожиданий, которые и стали источником усталости и разочарований. Урок усвоен – теперь возможен настоящий, устойчивый прогресс.

видео дня

Овен

9 января приносит Овнам осознание, от которого уже не получится отмахнуться. Вы ясно видите, что слишком долго вкладывались в отношения, не получая сопоставимой отдачи.

Оппозиция Венеры и Юпитера наглядно показывает разницу между вашими усилиями и равнодушием другой стороны. И как бы неожиданно это ни звучало, именно это понимание даёт чувство внутренней свободы.

Меняется ваша готовность продолжать борьбу любой ценой. Как только вы позволяете себе сделать шаг назад, поддержка приходит в конкретной и практичной форме. Послание дня предельно ясно: вам больше не нужно что-либо доказывать. Вы знаете свою ценность и понимаете, что сделали всё возможное. Самое трудное уже позади – пришло время идти дальше.

Рак

Если что-то и истощало вас в последнее время, так это постоянное эмоциональное напряжение. Скорее всего, его источник – человек, с которым отношения давно перестали приносить ощущение тепла и взаимности.Хотя от человека невозможно "отказаться" так же просто, как от вещи, вам важно найти внутреннее примирение ради собственного спокойствия. Оппозиция Венеры и Юпитера подчёркивает глубину чувств, вложенных в эти отношения, но одновременно напоминает: любовь сама по себе не является гарантией гармонии.

9 января становится для Раков моментом эмоционального обновления. Несмотря на ощущение утраты, на самом деле ничего не потеряно. Вы усваиваете важный урок о непостоянстве – и именно он ведёт к освобождению. Доверьтесь этому процессу.

Лев

В пятницу аспект Венеры и Юпитера ясно показывает, где вы отдавали больше, чем получали, особенно в рабочих вопросах или личных связях. Этот перекос больше невозможно игнорировать, и он требует корректировки.

Вы готовы к переменам, потому что понимаете: речь идёт о качестве вашей жизни. Компромиссы допустимы лишь до определённой границы – дальше начинается потеря себя.

Именно здесь проявляется ваше врождённое чувство собственного достоинства. 9 января вы ощущаете уверенность как никогда раньше, потому что осознаёте: тот, за кого действительно стоит бороться, достоин всех ваших усилий. И этот человек – вы сами.

Вам может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

астролог астрологи знаки зодиака астрология астрологический прогноз нумерология нумеролог
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине разбушуется циклон: названы области, куда придет настоящий холод

В Украине разбушуется циклон: названы области, куда придет настоящий холод

18:23Синоптик
РФ цинично атаковала два судна в порту Одесской области: есть погибший и раненые

РФ цинично атаковала два судна в порту Одесской области: есть погибший и раненые

18:08Украина
Доллар безумно подскочил и побил новый рекорд: курс валют на 12 января

Доллар безумно подскочил и побил новый рекорд: курс валют на 12 января

17:09Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Как в детстве: с каким ингредиентом яичница получится в разы вкуснее

Как в детстве: с каким ингредиентом яичница получится в разы вкуснее

Гороскоп на январь и февраль 2026: кого ждет время тайн и больших денег

Гороскоп на январь и февраль 2026: кого ждет время тайн и больших денег

Ветеринар остолбенел: женщина привела кота, в возраст которого трудно поверить

Ветеринар остолбенел: женщина привела кота, в возраст которого трудно поверить

Гороскоп Таро на завтра 10 января: Овнам — рост, Скорпионам — справедливость

Гороскоп Таро на завтра 10 января: Овнам — рост, Скорпионам — справедливость

Отопление можно выключать: гениальные способы согреться дома даже без батарей

Отопление можно выключать: гениальные способы согреться дома даже без батарей

Последние новости

18:34

Легендарная Атлантида была в Украине – ученые нашли уникальное сокровище в Черном море

18:30

Собаки-гении существуют: они осваивают человеческий язык и учат новые слова

18:23

В Украине разбушуется циклон: названы области, куда придет настоящий холод

18:19

Война завела Россию в экономический тупик, прогноз для Путина неутешителенмнение

18:09

Ударят морозы до -20°C: украинцев предупредили об экстремальной погоде

Путин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 годуПутин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 году
18:08

РФ цинично атаковала два судна в порту Одесской области: есть погибший и раненыеФото

17:55

Для трех знаков зодиака самое трудное уже позади: им теперь уготован только успех

17:30

О границах 2022 года речь не идет: мрачный сценарий окончания войны в Украине

17:22

Пик подорожания близок: цена на один фрукт ударит по кошелькам украинцев

Реклама
17:09

Доллар безумно подскочил и побил новый рекорд: курс валют на 12 января

17:08

Свет будут отключать всем: в Укрэнерго рассказали о графиках на 10 января

17:05

Франция рассмотрит выход из НАТО - что стало причиной

17:03

Елену Мозговую срочно госпитализировали — что она сообщила

16:45

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке кролика за 85 секунд

16:41

Быстрая пицца без теста: рецепт шикарного блюда за 10 минут

16:32

Дневник как повод для конфликта: обязательно ли его вести

16:32

"Орешником по Ленину": раскрыты первые последствия атаки по Львову и настоящая цель удараФотоВидео

16:31

Останется ли скандальный легионер Динамо: в Румынии сделали неожиданное заявление

16:25

Отключения света станут более длительными: нардеп предупредил украинцев

15:55

"Ужас": звезда "Сватов" рассказала о новом "прилете" около ее дома

Реклама
15:54

Украинская школа без учителей: почему система теряет кадры

15:52

Жило с именем палача 55 лет: какой город Украины назывался в честь друга Сталина

15:50

"Все мы любили бывших": Головчук раскрыла, ради кого ее бросил Цимбалюк

15:41

Сильные морозы накроют Ровенскую область: названы даты резкого похолодания

15:40

Снег и резкое похолодание уже на пороге: как изменится погода в Днепре на выходных

15:37

США задержали пятый нефтяной танкер "теневого флота" РФ - WSJ

15:34

Победительница "Холостяка" Головчук заявила об изнасилованииВидео

15:09

В Полтаве больницы, школы и дома могут остаться без воды и тепла: какова причина

14:46

Как согреться в квартире без отопления: где взять тепло в условиях блэкаутаВидео

14:43

Что крадет тепло в доме: простой шаг, который повышает эффективность обогрева

14:36

В Киеве сливают воду из труб после атаки: ситуация сложная

14:23

"Орешник" сжег книги Ленина: "Флэш" высмеял удар супероружием РФ по ЛьвовщинеФото

14:17

Образование за рубежом в 2026 году: как подготовиться и не упустить шанс

14:17

Китайский гороскоп на завтра 10 января: Козлам - потери, Обезьянам - штрафы

14:05

Психологи раскрыли 7 ключевых фраз, которые мгновенно разоблачат лжеца

13:48

Украинцев предупреждают о подорожании ранее доступного белкового продукта

13:43

"Сюрпризы будут там, где РФ не ожидает": Ступак раскрыл план спецслужб на 2026 год

13:39

Почему 10 января нельзя выносить мусор из дома: какой церковный праздник

13:24

Гений и диктатура: как Сталин сломал судьбу Александра Довженко

13:09

"Прилет в дом": 10-летняя участница "Детского Евровидения" пережила удар РФВидео

Реклама
12:59

Дистанционка или каникулы: в каких областях ученики останутся дома из-за погоды

12:43

Повреждено много домов, нет тепла и света: Зеленский - о последствиях атакиВидео

12:40

Гороскоп на завтра 10 января: Девам - трудности, Стрельцам - приятная встреча

12:34

Что сажать в январе 2026: список овощей для раннего и богатого урожая

12:30

Листья теряют цвет и вянут: эксперт назвал главную причину "зимнего спада"Видео

12:25

Мишина жестко поставила точку в ссоре с Денисенко из-за Фединчика — что случилось

12:17

Жителей Киева призывают уезжать из города: мэр объяснил, на сколько и почему

11:55

Удар "Орешником" по Львовщине: в Воздушных силах раскрыли циничную тактику РФ

11:54

"Меня догнало": Каменских из больницы раскрыла причины своей госпитализации

11:20

Кейт Миддлтон в больнице сделала заявление о своей болезни — деталиВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Новости Киева
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять