Гороскоп на январь и февраль 2026: кого ждет время тайн и больших денег

В феврале произойдет ключевое событие - Сатурн окончательно уходит из знака Рыб.

Астролог Анжела Перл составила детальный прогноз на январь и февраль 2026 года для представителей знака зодиака Рыбы.

Гороскоп на январь 2026 - Рыбы

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, самое важное событие для Рыб в том, что Нептун и особенно Сатурн покидают ваш знак.

"Сатурн 15 февраля уйдёт из вашего знака навсегда, точнее на 30 лет. И вместе с ним уходят все ограничения, какая-то тяжесть, долг, тяжёлая ответственность. Может, вы тянули на себе кого-то, всю семью. Ситуация меняется к лучшему с 15 февраля", - цитирует Главред Анжелу Перл.

3 января было очень хорошее полнолуние. Оно было рядом с Юпитером, планетой изобилия, удачи и везения, а также рядом со звездой Сириус.

"Сириус — это неподвижная звезда, она мощнее планеты, приносит успех, популярность, духовный рост и статус. Прямо как звезда королей. Это полнолуние было в вашем 5-м доме (радость, отпуск, любовь, дети, творчество) и действует до 18 января. Если вы творческий человек, это может быть выигрыш в соревнованиях или лотерее, успех творческого проекта. Сириус с Юпитером помогут вам с 3 по 18 января, а Полная Луна высветит возможности. Может, вы встретите любимого человека. Это полнолуние могло ощущаться ещё за неделю до самого события — может, вы уже познакомились с кем-то на Новый год", - рассказала астролог.

В январе в 11-м доме (друзья, коллектив, команда) собирается много планет: Солнце, Марс, Венера, Меркурий. До 18 января будет много активности и знакомств. Вас могут знакомить друзья, возможны встречи, застолья, путешествия с компанией. В целом, в жизни Рыб начинается очень социальный период.

С 10 по 12 января Солнце соединяется с Марсом (цикл этой планеты — два года). Такое ощущение, что вы что-то начнёте на два года: отношения, проект с другом, новый план. Одиннадцатый дом — это ещё и планирование на будущее. Также этот сектор связан с интернетом и соцсетями. Возможно, появится онлайн-проект или новая мечта, ведь Марс — это большое желание, мобилизация ресурсов. Вы можете направить их на друзей, проект или создание команды.

18 января — новолуние в этом же одиннадцатом доме. Это начало. Вы можете начать новый проект, завести нового друга, зарегистрировать новую страницу. Рыбы получат прибыль и результаты прошлых действий. Возможно, вас наградят, присвоят звание или вы получите приз.

После 18 января целых пять планет начинают переходить в 12-й дом изоляции, приватности, завершений, духовности. Это называется стеллиум - скопление планет в одном знаке. 18 января туда входит Венера, 21 января — Солнце и Меркурий, 24 января — Марс, а там уже находится Плутон. 12-й дом — это тайна, закрытые двери. Может, это будет ретрит, курс массажей, лечение (в т.ч. пластическая операция), поездка в дальние страны (но не просто пляжный отдых), интерес к мистике (руны, Таро) или встречи с любимым, которые вы не хотите афишировать.

27 января — очень важная дата. Планета-управитель Рыб Нептун после 14 лет в этом знаке переходит в первый дом денег и финансов. Он будет менять вашу работу, профессию, источник дохода, ваши ценности на следующие 14 лет. Ваша самооценка повысится, вы начнёте больше ценить свои таланты. Вы можете выйти на большой уровень дохода, если будете заниматься тем, что любите и что соотносится с вашим духовным развитием.

Гороскоп на февраль 2026 - Рыбы

1 февраля — полнолуние в шестом доме, который отвечает за работу, здоровье, режим. Оно высветит то, что нужно завершить. Может быть, это связано с семьёй, домом, недвижимостью (возможен переезд) — вам помогут в этих вопросах. Операции следует планировать с 1 по 10 февраля, так как в конце февраля будет ретроградный Меркурий и затмение.

Меркурий будет ретроградным с 26 февраля по 20 марта в знаке Рыб. Он может вернуть вас на шаг назад, чтобы что-то переосмыслить, передумать, завершить, особенно в сфере отношений и контрактов. Планы могут меняться. Его влияние может ощущаться уже с 15 февраля.

15 февраля — ключевое событие. Сатурн окончательно уходит из вашего первого дома (где он был с марта 2023 года) и переходит во второй дом финансов на 2 года (до апреля 2028). Он научит вас дисциплине, регулярности, расписанию. Появится много работы, вы будете хорошо зарабатывать, но будьте осторожны с перегрузками, учитесь говорить "нет". Вы можете открыть свой бизнес, взять на себя большую ответственность. Сатурн может изменить источник дохода (например, перестанете зависеть от помощи других). Он закалит вас и даст финансовый бонус при уходе.

20 февраля — точное соединение Сатурна и Нептуна в начале второго дома. Это редкий цикл (раз в примерно 36 лет). То, как и откуда вы начнёте получать деньги, заложится на очень долгий срок. У вас появится новое отношение к финансам, возможно, вы начнёте инвестировать, отдадите деньги в управление. Для многих Рыб творчество станет работой.

17 февраля — солнечное затмение в 12-м доме (там всё ещё скопление планет). Это глубокая тема познания себя, роста души, открытия новых талантов. Может появиться интерес к медитации, поездкам по местам силы, изучению трав, ритуалов или к работе в изолированных местах (вахта, корабль), открытию клиники или духовного центра..

