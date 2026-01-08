Укр
Пять знаков зодиака встретят истинную любовь в этом году: кому повезет

Виталий Кирсанов
8 января 2026, 14:36
898
Эти знаки зодиака окажутся под сильным влиянием Венеры, Марса и Юпитера – планет, отвечающих за любовь, страсть и удачу.
Пять знаков зодиака встретят истинную любовь в этом году
Пять знаков зодиака встретят истинную любовь в этом году / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для Овнов и Козерогов
  • Гороскоп для Рыб и Водолеев
  • Гороскоп для Стрельцов

Пять знаков зодиака получат наибольшие шансы на появление настоящей, глубокой любви в 2026 году. Исследование Tarotoo показало, когда эти события наиболее вероятны. Об этом пишет Главред со ссылкой на на Your Tango.

Эти знаки зодиака окажутся под сильным влиянием Венеры, Марса и Юпитера – планет, отвечающих за любовь, страсть и удачу. Чтобы определить оптимальные моменты для появления настоящих отношений, аналитики изучили, когда эти планеты будут взаимодействовать с астрологическими домами, связанными с романтической близостью.

видео дня

Овен

Овны окажутся среди знаков, для которых 2026 год принесет глубокие чувства. Согласно отчету, "Венера будет проходить через 5-й, 7-й и 8-й дома Овна, которые отвечают за новые отношения и романтику, на протяжении 131 дня". В любви этот знак будет ощущать поддержку почти половину года, однако лучшее время для романтических начинаний – летние месяцы. Наиболее благоприятный период для Овнов – с 14 июня по 9 июля.

Козерог

Глубокая любовь ожидает и Козерогов, чему способствует влияние Юпитера, планеты удачи и изобилия, на 7-й дом отношений в течение первой половины года. "Юпитер помогает новым знакомствам и открывает счастливые возможности для этого земного знака в течение 276 дней", – отмечают аналитики. Тем не менее, если Козероги хотят встретить любовь максимально эффективно, стоит обратить внимание на первые недели года: лучший период для романтики – с 1 по 17 января.

Рыбы

Для Рыб 2026 год также обещает значимые романтические события. Венера, планета любви, будет активна в домах, связанных с сердечными делами Рыб, на протяжении 109 дней, обеспечивая наилучшие шансы для новых связей. Юпитер добавит элемент удачи в течение 111 дней, а пик любовной энергии и влечения для Рыб придется на 3-6 марта.

Водолей

Водолеям предстоит встретить глубокую любовь благодаря влиянию Юпитера, который будет находиться в домах, связанных с романтикой, 165 дней. Это почти половина года, открывающая возможности для новых отношений и укрепления существующих. Марс, планета страсти, также сыграет значимую роль – он будет активен в домах любви Водолея 138 дней. Наиболее благоприятный период для романтики для этого знака – с 24 января по 10 февраля.

Стрелец

Стрельцам 2026 год обещает насыщенные эмоции и сильную химию в отношениях. Красная планета будет проходить через 5-й, 7-й и 8-й дома 131 день, создавая множество возможностей для страсти и романтических связей. Согласно отчету, самые подходящие дни для того, чтобы разжечь искру любви, придутся на весну – с 7 по 30 марта.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

