Гороскоп Таро на сегодня 29 ноября: Овнам - новые возможности, Водолеям - открыться

Гороскоп таро на 29 ноября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Овен

Субботняя карта Таро для Овна: Туз Пентаклей

Овен, в субботу ваши дела начнут налаживаться. Ваша ежедневная карта Таро — Туз Пентаклей, и она предвещает новые возможности, появляющиеся на горизонте.

Вы надеялись на новый старт в отношениях или карьере? Возможно, вы освоили новые навыки и хотите применить их на другом, более профессиональном уровне.

29 ноября появится шанс увидеть исполнение вашего желания. Советую оставаться верным своим желаниям и упорно двигаться к своей цели.

Телец

Субботняя карта Таро для Тельца: Тройка Кубков

Телец, кого вам не хватает в жизни? Тройка Кубков символизирует семью и приятные встречи с близкими. В субботу вы, возможно, скоро встретитесь со старым другом или родственником.

Есть ли человек или ситуация, которые вы пропустили из-за расстояния или нехватки времени? 29 ноября попробуйте запланировать свидание или встречу. Когда вы думаете о человеке, велика вероятность, что этот человек тоже вспоминает о вас.

Близнецы

Субботняя карта Таро для Близнецов: Колесница

Близнецы, какая цель кажется вам слишком высокой? Ваша карта Таро на субботу — Колесница, что подразумевает сложную задачу, требующую от вас полной самоотдачи. Будут моменты, когда вам захочется сдаться и уйти, но, чтобы быть как человек, едущий в колеснице, вы должны упорно идти к своей цели.

Как бы выглядело ваше будущее 29 ноября, если бы вы не позволяли себе запасного плана на случай неудачи? Что бы это значило для вас, если бы единственным вариантом был успех?

Рак

Субботняя карта Таро для Рака: Девятка Мечей

Рак, о чём вы беспокоитесь? Девятка Мечей — сложная карта, символизирующая эмоциональные потрясения, вызванные беспокойством, негативными эмоциями и чрезмерными размышлениями. Вас что-то беспокоит в жизни и вы не можете перестать думать об этом в эту субботу?

29 ноября побудите себя заняться чем-то, что поможет вам сосредоточиться на других вещах. Перенаправьте негативные мысли, переосмыслив их и убедив себя в позитивном результате. Вы способны контролировать свой разум и перенастраивать его.

Лев

Карта Таро на субботу для Льва: Королева Жезлов

Лев, призваны ли вы взять на себя управление проектом или ситуацией? Ваша карта Таро, Королева Жезлов, говорит о лидере – энергичном, сильном и проницательном. Возможно, в субботу вы станете таким человеком, и сейчас самое время проявить качества лидера-слуги, не боящегося будущего.

29 ноября позвольте своему сильному "я" проявить себя. Не позволяйте страху показаться гордецом помешать вам давать советы или вносить предложения. Вы можете стать помощником в сложной ситуации, обладая навыками и качествами, которых не хватает другим, но которые нужны вам.

Дева

Карта Таро на субботу для Девы: Семерка Пентаклей

Дева, Семерка Пентаклей, символизирует щедрое вознаграждение за постоянные и надежные усилия. Вы усердно трудились и выкладывались на полную на своей работе или в хобби, которое, как вы надеетесь, принесет вам денежный доход? В эту субботу ваша ситуация может оказаться более многообещающей, чем вы думаете, и сейчас самое время предвкушать вознаграждение.

29 ноября вы можете получить информацию о премии, чеке с работы или каком-либо предложении об оплате, связанном с вашей работой. Хотя деньги, возможно, изначально не были для вас мотивацией, получение подарка в знак признания ваших усилий может стать приятным способом поблагодарить за ваш вклад.

Весы

Субботняя карта Таро для Весов: Башня

Весы, карта Таро "Башня" рассказывает о внезапных, непредвиденных проблемах, которые выявляют ошибки в системе или требуют улучшения, чтобы предотвратить худшее в будущем. В субботу вас может постигнуть тревожное осознание, но это ради вашего высшего блага.

29 ноября, пожалуйста, обращайте внимание на возникающие проблемы и не бойтесь их признавать. Как найти хорошее в неудобной ситуации? Спросите себя, какой первый шаг к превращению негатива в позитив, который улучшит ситуацию?

Скорпион

Субботняя карта Таро для Скорпиона: Шестерка Мечей

Скорпион, готовы ли вы войти в сезон спокойствия и умиротворения в субботу? Шестерка Мечей — это карта Таро, которая указывает на сладкую отдачу боли и ситуацию, которая направляет вас к безмятежности и ощущению внутреннего покоя.

29 ноября вы можете запланировать поездку в тропический рай или начать терапевтическую программу, которая поможет вам справиться со стрессовым периодом вашей жизни. Что вам нужно, чтобы обрести мир в своей жизни на более высоком уровне? Как это выглядит для вас?

Стрелец

Субботняя карта Таро для Стрельца: Паж Кубков

Стрелец, Паж Кубков, приглашает исследовать свои внутренние мысли и пробудить воображение с помощью игры. Что вам может понадобиться, чтобы вернуть невинность в свой мир в субботу? Как это будет выглядеть для вас?

29 ноября подумайте о том, чтобы сосредоточиться на чистых мыслях и занятиях, которые вызывают чувство удивления и радости. Какое искусство вам нравится смотреть? Когда вы в последний раз слушали классическую музыку и позволяли себе расслабиться?

Козерог

Субботняя карта Таро для Козерога: Десятка Пентаклей

Козерогу, вашей ежедневной картой Таро является Десятка Пентаклей, которая символизирует финансовый рост и финансовую безопасность. Как выглядит для вас финансовая безопасность прямо сейчас, в субботу?

Есть много путей к экономическому улучшению. 29 ноября подумайте, как вы будете продвигаться к финансовой свободе. Связано ли это с хобби, приносящим доход, или с просьбой о повышении на работе? Нужно ли вам погасить долги или найти способы сэкономить на том, чем вы занимаетесь сейчас?

Водолей

Субботняя карта Таро для Водолея: Пятерка Жезлов

Водолей, Пятерка Жезлов, символизирует конфликт, вызванный различными ситуациями или людьми, и проблему сложно решить из-за сильных личностей и трудностей, связанных с миролюбием. Что это такое в вашей жизни? Оцените свои текущие обстоятельства в субботу.

Существуют способы противостоять кажущимся неразрешимыми проблемам, и 29 ноября вы, возможно, найдете решения, проявив творческий подход. Будьте открыты к поиску ответов, спрашивая совета у других или углубляясь в поиск ресурсов.

Рыбы

Субботняя карта Таро для Рыб: Умеренность

Рыбы, карта Таро "Умеренность" говорит о сдержанности и самоконтроле, которые распространяются на ваше отношение к жизни в целом. В субботу вы можете распространить умеренность на все сферы своей жизни. Что вы делаете, что кажется вам немного чрезмерным? Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы сдержаться и избегать этого, чтобы восстановить контроль над происходящим?

Праздники могут оказаться непростым временем, если вы сидите на диете или пытаетесь избавиться от вредной привычки. 29 ноября обратите особое внимание на ситуации или людей, которые вызывают у вас тягу к чему-либо. Найдите то, что поможет вам сохранять умеренность и контроль.

