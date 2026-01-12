Откроется денежный поток: каким знакам зодиака вот-вот невероятно повезет

Астрологи считают, что в это время деньги приземляются.

Вы узнаете:

Кто одержит настоящую победу 12 января

Какой знак зодиака получит эмоциональную поддержку

На трех китайских знаков зодиака просто обрушится удача и финансовый успех 12 января. Понедельник – День получения под знаком Огненной Собаки, пишет YourTango.

Астрологи отмечают, что Дни получения – практичные. В это время деньги приземляются, предложения подтверждаются, а проблемы – быстро решаются.

Кроме того, удача и финансовый успех приходят способом, который кажется реальным и полезным. Не нужно гнаться за тем, что должно прийти, передает Главред.

Кто будет иметь удачу в течение 12 января:

Собака

12 января – день вашего животного знака, и это видно. То, за что вы были ответственны, наконец окупается. Финансовый успех приходит через подтверждение. Платеж проходит, решение окончательно принято, или вы получаете ответ, который устраняет неопределенность. Это награда за то, что вы надежны.

Кролик

В этот день вы получите эмоциональную поддержку, которая ощущается искренней, а не показной. Процветание приходит, когда кто-то встречает вас именно там, где вы есть. Это может быть эмоциональная поддержка, практическая помощь или финансовые корректировки, которые делают вещи более справедливыми. 12 января показывает, что просить меньше не означает получать меньше.

Бык

Понедельник вознаграждает ваше терпение, а удача проявляется как надежность. Деньги кажутся предсказуемыми. Финансовый успех 12 января — это не о том, чтобы что-то получить, а о стабильности, которая позволяет вам легче дышать. Это чувство безопасности — ваша настоящая победа.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

