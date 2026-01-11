Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра 12 января: Тиграм - напряжение, Кроликам - беспокойство

Элина Чигис
11 января 2026, 11:03
364
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 12 января.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте детально:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кто из знаков сделает смелое заявление

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Главред расскажет, к чему вам завтра готовиться.

видео дня

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Это счастливый день для тех, кто придерживается привычного распорядка. Возможно, вам придётся проявить дополнительное терпение к людям, высказывающим твёрдые убеждения. Избегайте обсуждений политики или религии. Ваша врождённая упрямость делает вас уникально подходящим для того, чтобы оставаться непоколебимым, когда другие могут захотеть сдаться.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Атмосфера нестабильна. Возможно, вы не всегда принимаете правильные решения. На рабочих совещаниях или встречах с друзьями чаще будут обсуждаться не проблемы, а выплескиваться эмоции. Нет ничего плохого в том, чтобы пожаловаться, если это не заходит слишком далеко. Старайтесь сосредоточиться на задаче.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Этот день может быть напряженным. По меньшей мере, вас могут разрывать на части. Музыка может помочь вам почувствовать себя более оптимистично. Экономьте деньги. Пообещайте себе каждый день, сейчас и в будущем, делать что-то только для себя. Это может стать важной привычкой.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Новая прическа или другие изменения во внешности могут творить чудеса, если вы чувствуете беспокойство. Проконсультируйтесь с экспертами в области здравоохранения и прислушайтесь к их советам. Не бойтесь сделать смелое заявление. В других областях, если вы обратитесь за помощью к специалистам, можно добиться прорыва в решении давних проблем.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Важнее, как вы закончите ссору, чем как она начнётся. Это может определить долгосрочный успех отношений. Не боритесь за контроль. Нет никакой пользы в эгоизме, жестокости или неуверенности в себе. Будьте честны в своих чувствах. Чувство юмора может спасти ситуацию.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Даже если это рабочий день, занятия, происходящие рядом с домом, открывают множество возможностей для счастья. Энергия, которая располагает к вам окружающих, приносит удачу в романтических отношениях. Старайтесь чаще улыбаться. Жизнерадостность может поднять настроение и поддержать тех, кого вы любите.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Не продолжайте спор, который ни к чему не приводит. Наберитесь терпения. Сделайте все возможное, чтобы укрепить связь с любимым человеком. Не стесняйтесь делиться своими чувствами. У вас есть возможность дать хороший совет. Остерегайтесь душераздирающих историй.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Постарайтесь проводить время с любимыми людьми, занимаясь чем-нибудь приятным. Позвоните родственникам или старым друзьям, живущим далеко. Молодые люди принесут как трудности, так и важные уроки. Даже при плотном графике обязательно высыпайтесь. Это поможет снизить уровень стресса.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Вы можете чувствовать себя растерянным или непонятым. Мудрость подсказывает, что лучше с головой погрузиться в работу и общественные проекты, чем мучиться своими чувствами. Интенсивные физические упражнения могут улучшить ваше настроение. Общайтесь с друзьями, которые вас поддерживают, и соглашайтесь на любые приглашения провести вечер вне дома и повеселиться.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Ситуация или человек, от которых вы не можете убежать, могут сводить всех с ума. Иногда лучшее, что вы можете сделать, — это отступить и защитить свои собственные интересы. Если это невозможно, то вам, возможно, придется занять твердую позицию. Общайтесь с друзьями, которые вас поддерживают, чтобы сохранять позитивный настрой.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Счастливый день. Все трудности окупятся позже. Сосредоточьтесь на том, чтобы сделать свой дом или рабочее место чище и организованнее. Кто-то может неожиданно прийти на помощь семье. Не пренебрегайте заботой о своем здоровье. Вы будете более продуктивны, когда будете чувствовать себя хорошо.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Внесите необходимые технологические обновления или механический ремонт в начало своего списка дел. Помните, что, работая вместе, вы можете сделать больше, чем в одиночку. Общение с кем-то, с кем приятно поговорить, может значительно ускорить процесс. Ваши творческие идеи могут быть по-настоящему вдохновлены. Ожидайте, что общение будет легким. Побалуйте себя.

Источник

Вас может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ впервые атаковала Украину новым оружием: в ГУР показали, как оно выглядит

РФ впервые атаковала Украину новым оружием: в ГУР показали, как оно выглядит

12:00Война
По примеру Мадуро: в Британии заговорили о похищении Путина, что известно

По примеру Мадуро: в Британии заговорили о похищении Путина, что известно

11:55Новости
Студенты 25+ лет могут потерять отсрочки: в Раде готовят изменения к мобилизации

Студенты 25+ лет могут потерять отсрочки: в Раде готовят изменения к мобилизации

10:59Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Путинистка Долина сбежала из РФ и оставила пострадавшую без квартиры

Путинистка Долина сбежала из РФ и оставила пострадавшую без квартиры

Трамп уже "наказал" Путина: эксперт рассказал, какой будет реакция США на Орешник

Трамп уже "наказал" Путина: эксперт рассказал, какой будет реакция США на Орешник

Какие 4 знака зодиака ждет грандиозный успех в начале года: кому улыбнется удача

Какие 4 знака зодиака ждет грандиозный успех в начале года: кому улыбнется удача

Кремль смещает акцент на новое направление: какой город оказался под угрозой

Кремль смещает акцент на новое направление: какой город оказался под угрозой

Муж Лорак объяснил, почему Россия напала на Украину: назвал виновного

Муж Лорак объяснил, почему Россия напала на Украину: назвал виновного

Последние новости

12:16

"Извините": Наталка Денисенко попала в новый скандал

12:00

РФ впервые атаковала Украину новым оружием: в ГУР показали, как оно выглядит

12:00

Доллар и евро могут подешеветь: что будет с курсом валют уже с понедельника

11:55

По примеру Мадуро: в Британии заговорили о похищении Путина, что известноВидео

11:03

Китайский гороскоп на завтра 12 января: Тиграм - напряжение, Кроликам - беспокойство

"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап
10:59

Студенты 25+ лет могут потерять отсрочки: в Раде готовят изменения к мобилизации

10:54

Главный зимний обряд: что предки выносили из дома и сжигали после КрещенияВидео

10:31

Куколка с буйными кудрями: третья жена Тигипко показала полуторагодовалую дочь

10:15

"Ее никто не знает": как выглядит жена Леонида Кравчука

Реклама
10:05

"Останется только груда камней": армия РФ стирает с лица земли украинский город

10:00

Трамп будет торопиться до конца января, Европа выторговывает для себя безопасность - Клочок

09:52

РФ атаковала инфраструктуру Житомирской области: возникли пожары, есть раненыеФото

09:41

"Кто бы раньше сказал": Гросу рассказала об испытаниях во время беременности

09:04

Графики не действуют: в некоторых регионах начались аварийные отключения света

09:03

Что заставит Путина сесть за стол переговоров: экс-генсек НАТО назвал одно условие

08:10

Из диверсии в Берлине вылезли кремлевские ушимнение

08:00

"Остается под контролем россиян": в ГПСУ раскрыли ситуацию в Сумской области

06:10

Зачем Путин дал приказ ударить "Орешником" по Львовумнение

06:00

Внук Аллы Пугачевой имеет психоневрологическое расстройство - диагноз

05:30

Зимняя "диета" для электрокара: как сохранить заряд батареи в лютый мороз

Реклама
05:04

Конденсат больше не появится: как отмыть запотевшие окна от плесени

04:35

"Выбирают президенты": Ризатдинова раскрыла незавидную судьбу спортсменок

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки в библиотеке за 19 секунд

03:30

Кому нужно убрать из жизни все ненужное: гороскоп на январь-февраль 2026Видео

03:12

Гороскоп на завтра 12 января: Козерогам - конфликт, Овнам - хороший день

02:31

Впечатляющее зрелище: ученые показали расширение сверхновой звездыВидео

01:42

Неделя чудес: трем знакам зодиака сказочно повезет с 12 по 18 января

01:30

Киев под массированной атакой: в столице и области гремят взрывы

00:32

"Живой реквизит": оккупанты сгоняют детей к линии фронта на Луганщине

00:13

Экономнее, чем малолитражки: какие модели авто тратят меньше всего топлива

10 января, суббота
23:55

Оказался "пустышкой": эксперт обьяснил, почему мы не увидим мощь Орешника

23:04

Сын Кадырова пригрозил "найти везде" и похитить Зеленского

22:58

Муж Лорак объяснил, почему Россия напала на Украину: назвал виновного

22:40

Десятки дронов и ракет: экс-сотрудник СБУ о целях и сроках новых ударов РФ

22:28

Как убрать мыльные разводы в ванной: рецепт средства из 2 ингредиентов

21:39

Света не будет до трех раз в сутки: графики отключений для Львова на 11 января

21:37

Дома станут непригодны для проживания: худший сценарий из-за отключения тепла

21:06

Мы в США не видели такого лидера как Зеленский со времен Линкольна — Келлог

20:43

Уже не холостяк: Евгений Клопотенко ошеломил украинцев новостью

20:32

Определена зона без обстрелов: предложено перемирие между Украиной и РФ

Реклама
20:26

Цены за неделю взлетели на 25%: в Украине начал резко дорожать популярный овощ

20:20

Трамп уже "наказал" Путина: эксперт рассказал, какой будет реакция США на Орешник

20:01

Кто тайный муж Алины Гросу: стали известны подробности

19:59

Какие 4 знака зодиака ждет грандиозный успех в начале года: кому улыбнется удача

19:28

В Киеве произошло массовое отключение: сколько домов остаются без электроэнергии

19:25

Как будут отключать свет 11 января: когда не будет электроэнергии

19:25

Кремль смещает акцент на новое направление: какой город оказался под угрозой

19:10

Что надо знать о ракете "Орешник" и ее стоимостьмнение

19:02

Встреча с Будановым поставила точку - кто станет новым министром юстиции

18:59

Принц Гарри придумал, как помириться с королем: детали плана

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Новости Киева
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена Зеленская
Рецепты
НапиткиСалатыПраздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять