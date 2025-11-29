Укр
Полный Таро-расклад на 2026 год для Тельцов: названы два денежных месяца

Анна Ярославская
29 ноября 2025, 06:36
Тельцов ждет год, когда сбываются мечты.
Анжела Перл, гороскоп
Анжела Перл дала прогноз на каждый месяц 2026 года для Тельцов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Когда закончится черная полоса
  • В какой месяц года Тельца придется сменить работу или переехать
  • Когда будут происходить судьбоносные события

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на 2026 год для знака зодиака Телец.

Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака на декабрь 2025, то читайте материал: Гороскоп Таро на декабрь 2025: Овнам - достижение, Тельцам - зависть, Близнецам - новость.

Карта Таро на январь 2026: 5 кубков

Карта разочарования. Может быть, что-то окажется не таким, как вы ожидали.

Также это карта перемен. Вам нужно сделать выбор или принять решение. Не оглядывайтесь назад, потому что в прошлом уже ничего не изменить. Поменять можно только что-то в будущем. Поэтому эта карта говорит: фокус на будущее, не на прошлое, рассказала эксперт на своем Youtube-канале.

Карта Таро на февраль 2026: Солнце

Вас ждет поездка в тёплые края, к солнцу. Это очень хорошая карта, касающаяся денег. Вы можете получить финансовую прибыль. Это очень хорошие доходы в бизнесе.

Также вас ждут хорошие новости, касающиеся работы, карьеры. Может быть даже повышение, движение вперёд, продвижение делах.

Не исключена и беременность, и хорошая новость, касающаяся детей-школьников или взрослых детей.

Карта Таро на март 2026: Рыцарь жезлов

Очень активная карта - карта действий, полётов, поездок. Вы движетесь к новым вершинам, целям, мечтам.

Вы не испугаетесь никаких препятствий. Вы идете к своей цели.

Карты Таро на апрель 2026: 5 кубков, Влюбленные

Вам нужно очень быстро что-то менять, переезжать. Перемены вызовут у вас бурю эмоций.

Также в апреле будут заключаться сделки. Может, вы будете выбирать между двумя партнерами?

Карта Таро на май 2026: Скорость

Вам нужно поторопиться, делать что-то, не откладывая. От этого зависит ваша прибыль.

Месяц пролетит очень быстро. Может очень быстро меняться ситуация - и финансовая, и рабочая, и клиентами.

Карты Таро на июнь 2026: Император и Императрица

Император – это человек с очень мощной энергетикой, который принимает решения, берёт организацию или руководство в свои руки. Может быть, это ваш начальник, отец или муж. Возможно, такой человек каким-то образом войдёт в вашу жизнь.

Императрица - это женщина. В сочетании эти карты говорят о паре. Может, у вас начнутся романтические отношения. Это очень хорошие карты для брака.

Карта Таро на июль 2026: Звезда

Эта карта говорит вам, что ваши желания исполнятся, и июль – особенный месяц для этого. Может быть, вы хотите поехать куда-то в путешествие или получить кольцо и предложение руки и сердца. Июль – это месяц исполнения желаний у вас.

Карта Таро на август 2026: 8 жезлов

События будут развиваться очень быстро. Вам нужно будет срочно ехать, лететь куда-то.

Может быть, вы будете получать посылки, документы, информацию, новости.

Карта Таро на сентябрь 2026: Луна

Август - месяц отдыха, ожидания. Время тянется очень медленно. Ситуация может быть неясной, туманной.

Луна – эмоциональная карта. Возможно, вы будете с психологом работать или обратитесь к врачу.

Это шикарная карта для беременности.

Карта Таро на октябрь 2026: 6 мечей

Шестёрка мечей — это движение вперёд, возможно даже не в одиночестве, а в компании людей. Может, вы отделитесь от какой-то организации и уйдёте, откроете свой бизнес. Не исключен переезд из одного города в другой. Может быть, это переход в другие отношения.

В вашей жизни закончится черная полоса, вас ждет начало новой жизни, которая будет лучше, чем была до этого.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Карта Таро на ноябрь 2026: 9 пентаклей

Девятка – это кульминация. Вы достигнете результата и получите очень хорошие деньги, особенно, если вы работаете на себя. Вы получите то, чего вы заслуживаете.

Карты на декабрь 2026: 6 бубен, Джокер

Это карта дороги. Возможно, она связана с бизнесом, работой, продажами. Это путешествие принесет вам прибыль.

"Джокер - это когда мы не контролируем то, что будет. То есть это что-то судьбоносное. У вас два месяца судьбоносных: май — месяц судьбы, и в декабре Джокер, когда вас будет ждать какой-то сюрприз", - резюмировала таролог.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп Телец таро карты таро гороскоп на картах таро Анжела Перл гороскоп Таро гороскоп по картам таро гороскоп 2026
