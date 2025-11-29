Полный Таро-расклад на 2026 год для Тельцов: названы два денежных месяца

Тельцов ждет год, когда сбываются мечты.

Анжела Перл дала прогноз на каждый месяц 2026 года для Тельцов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

Когда закончится черная полоса

В какой месяц года Тельца придется сменить работу или переехать

Когда будут происходить судьбоносные события

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на 2026 год для знака зодиака Телец.

Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака на декабрь 2025, то читайте материал: Гороскоп Таро на декабрь 2025: Овнам - достижение, Тельцам - зависть, Близнецам - новость.

Карта Таро на январь 2026: 5 кубков

Карта разочарования. Может быть, что-то окажется не таким, как вы ожидали.

Также это карта перемен. Вам нужно сделать выбор или принять решение. Не оглядывайтесь назад, потому что в прошлом уже ничего не изменить. Поменять можно только что-то в будущем. Поэтому эта карта говорит: фокус на будущее, не на прошлое, рассказала эксперт на своем Youtube-канале.

Карта Таро на февраль 2026: Солнце

Вас ждет поездка в тёплые края, к солнцу. Это очень хорошая карта, касающаяся денег. Вы можете получить финансовую прибыль. Это очень хорошие доходы в бизнесе.

Также вас ждут хорошие новости, касающиеся работы, карьеры. Может быть даже повышение, движение вперёд, продвижение делах.

Не исключена и беременность, и хорошая новость, касающаяся детей-школьников или взрослых детей.

Карта Таро на март 2026: Рыцарь жезлов

Очень активная карта - карта действий, полётов, поездок. Вы движетесь к новым вершинам, целям, мечтам.

Вы не испугаетесь никаких препятствий. Вы идете к своей цели.

Карты Таро на апрель 2026: 5 кубков, Влюбленные

Вам нужно очень быстро что-то менять, переезжать. Перемены вызовут у вас бурю эмоций.

Также в апреле будут заключаться сделки. Может, вы будете выбирать между двумя партнерами?

Карта Таро на май 2026: Скорость

Вам нужно поторопиться, делать что-то, не откладывая. От этого зависит ваша прибыль.

Месяц пролетит очень быстро. Может очень быстро меняться ситуация - и финансовая, и рабочая, и клиентами.

Карты Таро на июнь 2026: Император и Императрица

Император – это человек с очень мощной энергетикой, который принимает решения, берёт организацию или руководство в свои руки. Может быть, это ваш начальник, отец или муж. Возможно, такой человек каким-то образом войдёт в вашу жизнь.

Императрица - это женщина. В сочетании эти карты говорят о паре. Может, у вас начнутся романтические отношения. Это очень хорошие карты для брака.

Карта Таро на июль 2026: Звезда

Эта карта говорит вам, что ваши желания исполнятся, и июль – особенный месяц для этого. Может быть, вы хотите поехать куда-то в путешествие или получить кольцо и предложение руки и сердца. Июль – это месяц исполнения желаний у вас.

Карта Таро на август 2026: 8 жезлов

События будут развиваться очень быстро. Вам нужно будет срочно ехать, лететь куда-то.

Может быть, вы будете получать посылки, документы, информацию, новости.

Карта Таро на сентябрь 2026: Луна

Август - месяц отдыха, ожидания. Время тянется очень медленно. Ситуация может быть неясной, туманной.

Луна – эмоциональная карта. Возможно, вы будете с психологом работать или обратитесь к врачу.

Это шикарная карта для беременности.

Карта Таро на октябрь 2026: 6 мечей

Шестёрка мечей — это движение вперёд, возможно даже не в одиночестве, а в компании людей. Может, вы отделитесь от какой-то организации и уйдёте, откроете свой бизнес. Не исключен переезд из одного города в другой. Может быть, это переход в другие отношения.

В вашей жизни закончится черная полоса, вас ждет начало новой жизни, которая будет лучше, чем была до этого.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Карта Таро на ноябрь 2026: 9 пентаклей

Девятка – это кульминация. Вы достигнете результата и получите очень хорошие деньги, особенно, если вы работаете на себя. Вы получите то, чего вы заслуживаете.

Карты на декабрь 2026: 6 бубен, Джокер

Это карта дороги. Возможно, она связана с бизнесом, работой, продажами. Это путешествие принесет вам прибыль.

"Джокер - это когда мы не контролируем то, что будет. То есть это что-то судьбоносное. У вас два месяца судьбоносных: май — месяц судьбы, и в декабре Джокер, когда вас будет ждать какой-то сюрприз", - резюмировала таролог.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

