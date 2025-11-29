Полный Таро-расклад на 2026 год для Тельцов: названы два денежных месяца

Вы узнаете:
Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на 2026 год для знака зодиака Телец.
Карта Таро на январь 2026: 5 кубков
Карта разочарования. Может быть, что-то окажется не таким, как вы ожидали.
Также это карта перемен. Вам нужно сделать выбор или принять решение. Не оглядывайтесь назад, потому что в прошлом уже ничего не изменить. Поменять можно только что-то в будущем. Поэтому эта карта говорит: фокус на будущее, не на прошлое, рассказала эксперт на своем Youtube-канале.
Карта Таро на февраль 2026: Солнце
Вас ждет поездка в тёплые края, к солнцу. Это очень хорошая карта, касающаяся денег. Вы можете получить финансовую прибыль. Это очень хорошие доходы в бизнесе.
Также вас ждут хорошие новости, касающиеся работы, карьеры. Может быть даже повышение, движение вперёд, продвижение делах.
Не исключена и беременность, и хорошая новость, касающаяся детей-школьников или взрослых детей.
Карта Таро на март 2026: Рыцарь жезлов
Очень активная карта - карта действий, полётов, поездок. Вы движетесь к новым вершинам, целям, мечтам.
Вы не испугаетесь никаких препятствий. Вы идете к своей цели.
Карты Таро на апрель 2026: 5 кубков, Влюбленные
Вам нужно очень быстро что-то менять, переезжать. Перемены вызовут у вас бурю эмоций.
Также в апреле будут заключаться сделки. Может, вы будете выбирать между двумя партнерами?
Карта Таро на май 2026: Скорость
Вам нужно поторопиться, делать что-то, не откладывая. От этого зависит ваша прибыль.
Месяц пролетит очень быстро. Может очень быстро меняться ситуация - и финансовая, и рабочая, и клиентами.
Карты Таро на июнь 2026: Император и Императрица
Император – это человек с очень мощной энергетикой, который принимает решения, берёт организацию или руководство в свои руки. Может быть, это ваш начальник, отец или муж. Возможно, такой человек каким-то образом войдёт в вашу жизнь.
Императрица - это женщина. В сочетании эти карты говорят о паре. Может, у вас начнутся романтические отношения. Это очень хорошие карты для брака.
Карта Таро на июль 2026: Звезда
Эта карта говорит вам, что ваши желания исполнятся, и июль – особенный месяц для этого. Может быть, вы хотите поехать куда-то в путешествие или получить кольцо и предложение руки и сердца. Июль – это месяц исполнения желаний у вас.
Карта Таро на август 2026: 8 жезлов
События будут развиваться очень быстро. Вам нужно будет срочно ехать, лететь куда-то.
Может быть, вы будете получать посылки, документы, информацию, новости.
Карта Таро на сентябрь 2026: Луна
Август - месяц отдыха, ожидания. Время тянется очень медленно. Ситуация может быть неясной, туманной.
Луна – эмоциональная карта. Возможно, вы будете с психологом работать или обратитесь к врачу.
Это шикарная карта для беременности.
Карта Таро на октябрь 2026: 6 мечей
Шестёрка мечей — это движение вперёд, возможно даже не в одиночестве, а в компании людей. Может, вы отделитесь от какой-то организации и уйдёте, откроете свой бизнес. Не исключен переезд из одного города в другой. Может быть, это переход в другие отношения.
В вашей жизни закончится черная полоса, вас ждет начало новой жизни, которая будет лучше, чем была до этого.
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Карта Таро на ноябрь 2026: 9 пентаклей
Девятка – это кульминация. Вы достигнете результата и получите очень хорошие деньги, особенно, если вы работаете на себя. Вы получите то, чего вы заслуживаете.
Карты на декабрь 2026: 6 бубен, Джокер
Это карта дороги. Возможно, она связана с бизнесом, работой, продажами. Это путешествие принесет вам прибыль.
"Джокер - это когда мы не контролируем то, что будет. То есть это что-то судьбоносное. У вас два месяца судьбоносных: май — месяц судьбы, и в декабре Джокер, когда вас будет ждать какой-то сюрприз", - резюмировала таролог.
