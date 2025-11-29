Год, когда вы расправите крылья: судьбоносный Таро-прогноз для Близнецов на 2026-й

Близнецов ждет год обучения и роста, власти и статуса.

Анжела Перл дала прогноз на каждый месяц 2026 года для Близнецов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на 2026 год для знака зодиака Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, следующий год будет особенным для многих Близнецов, потому что Уран — планета нового, планета свободы, масштабности, глобальности — входит в знак Близнецы на ближайшие семь лет.

"Уран любит менять жизнь, давать новые возможности и смелость. Может быть, то, что вы не решались сделать долгое время, но очень хотели, в следующем году произойдет. Вы скажете: "А, рискую, решаюсь!". И это будет лучший момент в вашей жизни. Вы не пожалеете. Так что ждите возможностей", - отметила Анжела Перл.

Карта Таро на январь 2026: 3 пентаклей

Это карта команды, группы людей. Очень творческая карта. Вы делаете то, что вам нравится от души, то, что вас вдохновляет. У вас есть единомышленники, свое "племя". У вас будут друзья, которые тоже поддерживают ваши начинания, и при этом вы сможете это монетизировать.

Пентакли — это не только деньги, но и ценности, то, что вы цените. У вас может повысится статус. Вы получите признание.

Карта Таро на февраль 2026: Суд

Кармическая карта. Она показывает, что птица вылетает из клетки. И то, что произойдет в феврале, может быть даже болезненно. Может быть, это увольнение с работы, расставание с кем-то, необходимость переехать.

Вас ждет какая-то информация, новость.

Произойдет что-то судьбоносное, и это вас освободит из клетки, которую вы даже и не замечали. Это откроет дверцу возможностей и даст вам шанс расправить крылья. Оглядываясь назад в будущее, вы скажете: "Как хорошо, что все это произошло".

Карта Таро на март 2026: 9 пентаклей

Это карта достатка, статуса, финансов, большой прибыли. Вы получите то, что вы хотите. Это может быть признание, награда, премия. Появится ощущение "я смогла" или "я смог", и "я имею право, я могу себе это оплатить", "я этого достоин/достойна". Близнецов ждет потрясающий финансовый результат.

Карта Таро на апрель 2026: Паж кубков

Это карта творчества, эмоций, романтики, а также детей.

Может быть, вы будете проводить время с детьми, выбирать подарки, пойдёте учиться чему-то творческому — танцевать, играть на музыкальном инструменте. Не исключено, что заведёте себе питомца.

Паж — это всегда что-то в начале пути. Это карта скорости. Если это отношения, то они очень быстро развиваются. Возможно неожиданно состоится поездка, путешествие.

Карта Таро на май 2026: Рыцарь жезлов

Рыцарь Жезлов дает смелость пробовать что-то новое, куда-то ехать, стремиться, быстро что-то предпринимать.

Вас ждет очень активный месяц, много действий. Май вас порадует.

Карта Таро на июнь 2026: 5 мечей

Пятерки – это карты перемен. Вам нужно будет выбирать, с кем вы дальше идёте. Какие-то люди отпадут, может меняться окружение. Кто-то будет с вами не согласен.

Если начнется конкуренция, то победа будет за вами, но может остаться осадок. Жизнь может развести вас с кем-то в разные стороны.

Карты Таро на июль 2026: Император, Смерть

Это может быть чиновник, тот, кто принимает решения, ваш муж (часто Овен по гороскопу), отец. Это кто-то, к кому вы прислушиваетесь.

Не исключен переезд, получение визы. Решение зависит от этого человека.

Близнецов ждут большие перемены. С чем-то нужно попрощаться. Один цикл жизни заканчивается, а другой начинается. Вы закрываете дверь в прошлое.

Что-то, что началось в феврале, может завершиться в июле.

Карта Таро на август 2026: Императрица

Это карта прибыли, финансов, подарков, красоты, комфорта, удовольствия. Очень хорошая карта для беременности, для детей, для бизнеса.

Карта Таро на сентябрь 2026: Образование

Карта учёбы. Пришло время пришло получить новые знания, или начать преподавать. Или события будут связаны со школой и школьниками.

Карты Таро на октябрь 2026: Паж жезлов, 7 кубков

Что-то в начале пути. Жезлы – это энергия, желание. Может, вы начнете заниматься спортом, купите велосипед. Это то, что вам нравится делать.

В этом месяце хорошо мечтать, визуализировать. Думайте о том, что вы хотите, чтобы пришло в вашу жизнь.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Карта Таро на ноябрь 2026: 7 кубков

Может, вы не сможете в октябре принять решение, и в ноябре нужно будет еще думать. Например, вы ищете квартиру, машину, ходите на пробы. Или выбираете среди партнеров.

Карта Таро на декабрь 2026: 3 треф

У вас много новой информации. Вы действительно учитесь или преподаете. Получение знаний дает расширение возможностей и рост.

Год начался с тройки (получения знаний) и заканчивается тройкой.

Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

