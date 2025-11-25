Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Главные счастливчики зимы: ТОП-3 знака зодиака, которым декабрь перевернет жизнь

Даяна Швец
25 ноября 2025, 17:20
180
По словам астрологов, финал года станет переломным для этих знаков зодиака.
Главные счастливчики зимы: ТОП-3 знака зодиака, которым декабрь перевернет жизнь
Кому скоро повезет / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Что говорят звезды:

  • Начало зимы принесет новые шансы трем знакам зодиака
  • Три знака, которым декабрь откроет новый жизненный этап

Декабрь откроет новый этап для трех знаков зодиака. По словам астрологов, конец года станет периодом решительных поворотов, появления шансов, которых не было раньше, и важных событий, способных изменить их жизненную траекторию.

Близнецы

Для рожденных под этим знаком последний месяц года превратится в момент поворота, особенно в работе и вопросах будущего. Наконец появится четкость, куда двигаться дальше, и одновременно откроются двери, которые долго оставались закрытыми.

видео дня

Декабрь подтолкнет к решительным шагам, новым контактам и смелым выборам. Именно сейчас стоит действовать активно: благоприятные обстоятельства станут вашим союзником.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Дева

Для Дев начало зимы окажется временем внутренней трансформации. Вероятны новые должности, задачи или ответственность, которые станут стартом для вашего профессионального и личностного роста.

В отношениях также намечается улучшение: атмосфера искренности и поддержки укрепит ваши связи. Не сопротивляйтесь изменениям, они приведут к весомым положительным результатам.

Рыбы

Для Рыб декабрь станет месяцем неожиданных подарков судьбы. В творческих начинаниях, денежных вопросах или романтической сфере возникнут возможности, которых вы не ожидали. Интуиция будет работать на удивление точно, позволяя выбирать правильное направление в самые ответственные моменты.

В то же время возрастет вера в собственные силы, и мечты, казавшиеся слишком смелыми, получат реальный шанс на реализацию.

Также астрологи рассказали, каким ТОП-4 знакам повезет в любви в конце года.

Больше астрологических новостей:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

астролог знаки зодиака астрологический прогноз знак Зодиака гороскоп на декабрь гороскоп Рыбы гороскоп Дева гороскоп Близнецы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мог сбивать спутники и имел лазерное оружие: ВСУ уничтожили самый редкий самолет РФ А-60

Мог сбивать спутники и имел лазерное оружие: ВСУ уничтожили самый редкий самолет РФ А-60

17:34Война
Украина согласилась на уступку в мирном плане США - детали от Financial Times

Украина согласилась на уступку в мирном плане США - детали от Financial Times

16:28Война
Осталось уладить "незначительные детали": Украина согласилась на план США - CBS News

Осталось уладить "незначительные детали": Украина согласилась на план США - CBS News

15:32Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

Не только Роксолана: какая украинка стала правительницей Османской империи

Не только Роксолана: какая украинка стала правительницей Османской империи

Холода и снегопады: в какие регионы ворвется зима

Холода и снегопады: в какие регионы ворвется зима

Ночная атака на Киев и область: есть жертвы и пострадавшие, разрушены дома

Ночная атака на Киев и область: есть жертвы и пострадавшие, разрушены дома

"Пусть простит меня": у Аллы Пугачевой появилась соперница

"Пусть простит меня": у Аллы Пугачевой появилась соперница

Последние новости

18:44

"Был там, где попала ракета": в семье известного фотографа Либерова произошло горе

18:26

Ношеная одежда и риски для здоровья: какие болезни могут передаваться через секонд-хенд

18:06

Одеколон "Тройной" оказался не советским: раскрыли истинное происхождение аромата

17:51

Европа поддержит мирный план США и не планирует разрабатывать собственный, - Стармер

17:34

Мог сбивать спутники и имел лазерное оружие: ВСУ уничтожили самый редкий самолет РФ А-60Видео

Накроет ли Украину сильный мороз и снегопады: синоптик Птуха предупредила украинцевНакроет ли Украину сильный мороз и снегопады: синоптик Птуха предупредила украинцев
17:20

Главные счастливчики зимы: ТОП-3 знака зодиака, которым декабрь перевернет жизнь

16:59

"Начинаю с самого начала": Лобода сделала заявление, что с ней происходит сейчас

16:52

Родинки на разных частях тела и их значение: что говорят метки на коже

16:45

Доллар и евро могут еще удивить: банкир предупредил, чего ждать до конца ноября

Реклама
16:40

Пограничники сожгли новейшие российские РЭБы "Черный глаз": в чем их опасность

16:38

Ошибка, которая стоит дорого: что категорически нельзя ставить в духовку

16:28

Украина согласилась на уступку в мирном плане США - детали от Financial Times

16:03

"Сопли и крики": Ксения Мишина попала в неприятную ситуацию из-за сына-подростка

15:49

Удача просто отвернется: в каких цветах не стоит встречать Новый год 2026Видео

15:35

Опасность "вынести" счастье из дома: какие вещи никогда нельзя занимать

15:32

Осталось уладить "незначительные детали": Украина согласилась на план США - CBS News

15:30

Быстрый мобильный интернет и новые стандарты связи: подписан важный закон

15:10

Ударили по десантному кораблю РФ - появились новые детали атаки по Новороссийску

14:21

"Мы проиграем": раскрыт худший сценарий завершения войны с капитуляцией

14:15

Сложный тест на IQ для гениев: найдите пять арбузов без косточек за 15 секунд

Реклама
14:11

Не стоят рисков: какие ТОП-9 секонд-хенд товаров опасно брать и за копейки

14:01

"Пять колосков": новое украшение известного бренда вызвало волну возмущенияВидео

13:32

Вкуснота за считанные минуты: шедевральный рецепт домашней шаурмы

13:29

"Не взяла трубку": Джамала и Jerry Heil высмеяли заявление MELOVINа

13:23

Киев будет по 14-16 часов без света: эксперт объяснил, как долго это продлится

13:13

Визит Зеленского в США и переговоры с Трампом: в СНБО назвали вероятные сроки

13:00

Путин повторил ошибку Гитлера, война закончится победой Украины в 2027-2028 годах – Дикий

12:48

Ожидайте сильный ветер и похолодание: когда Украину покинет теплая погода

12:20

"Черниговщина была вся красная": Игнат рассказал новые детали ночной атаки РФ

12:16

"Четкий план": Jerry Heil удивила целью возвращения на Нацотбор Евровидения

12:10

"Трампу глубоко наплевать": появился тревожный сценарий завершения войны

12:06

Легендарную Брижит Бардо снова госпитализировали - что известно

11:43

Нужно ли разделять светлые и темные вещи перед стиркой - окончательный ответВидео

11:40

Почему красивые люди едят виноград - чем он полезен для женщин

11:36

"Американцы были взбешены": известны новые детали переговоров о мире в Женеве - FT

11:32

"Рассталась с самым прекрасным мужчиной": Могилевская сделала громкое признание

11:23

Ситуация обостряется: РФ хочет окружить Мирноград и перерезать ключевой маршрут - ДШВ

11:06

Переговоры Украины и США по мирному соглашению: у Путина сделали заявлениеВидео

11:05

Трамп и Зеленский на пороге решающих переговоров по мирному плану - СМИ

11:01

"Шахед прилетел в квартиру": украинские звезды показали, как пережили удар РФ

Реклама
10:48

Краска может просто слезть: при какой температуре не стоит мыть авто зимой

10:41

После подписания мирного соглашения: Макрон анонсировал развертывание сил обеспечения в Украине

10:40

РФ запустила 22 ракеты и 464 БпЛА: ПВО Украины остановила львиную долю целейФото

10:28

Китайский гороскоп на завтра 26 ноября: Кроликам - гнев, Петухам - споры

10:12

Когда война закончится: новый прогноз массированных ударов и завершения боев в Украине

10:07

Взорван носитель лазерного оружия: СМИ о поражении самолета-прототипа РФ А-60

10:03

"Никакого военного смысла": Зеленский раскрыл детали ночного удара РФ по УкраинеФото

09:55

РФ всю ночь била ракетами по Украине: все последствия атаки на Киев и регионыФото

09:50

Какой цвет принесет вам счастье и достаток: ответ спрятан в дате рождения

09:34

Возлюбленная Клопотенко раскрыла правду об их романе - детали

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять