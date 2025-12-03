Прошлое не хочет отпускать: астрологи назвали ТОП-4 самых ностальгических знака

Некоторые люди не говорят "никогда" и легко могут вернуться к бывшему партнеру, если видят потенциал для изменений.

Кого тянет в ностальгию / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Что говорят звезды:

Какие 4 знака могут восстановить отношения с "эксом"

Кому легче простить и попробовать снова

В мире зодиака есть натуры, которые умеют навсегда закрыть дверь прошлого и больше никогда не оглядываться. Но существуют и те, кому слово "никогда" кажется слишком окончательным, они способны вернуться к отношениям, которые когда-то завершились. Именно о таких знаках рассказывает Collective World.

Лев

Женщины-Львы трудно расстаются с людьми, с которыми пережили много радости и теплых моментов. Они долго носят в сердце воспоминания о заботе, поддержке и особой эмоциональной близости. И даже когда отношения закончены, ниточка привязанности еще долго не разрывается.

Если судьба снова сводит Львицу с бывшим партнером, она может рассмотреть возможность возвращения. Но есть неизменное условие: только тогда, когда бывший действительно повзрослел, изменился и осознал свои прежние ошибки.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Дева

Девы в романтических вопросах очень тверды в своих убеждениях. Если они однажды решили, что человек, именно тот, которого они видят рядом, то убедить себя в обратном почти невозможно. Они долго держатся за идею идеального союза и не отказываются от мысли, что все можно исправить.

Поэтому Дева готова попробовать еще раз, особенно когда видит шанс на здоровые, зрелые отношения. Если бывший действительно изменил поведение, готов работать над собой и отношениями, Дева возвращается осознанно, а не из отчаяния.

Близнецы

Представительницы знака Близнецы - настоящие мастерицы вторых шансов. Они убеждены, что люди способны делать выводы, переосмысливать свой опыт и становиться лучше. Поэтому возвращение к прежнему не является для них чем-то странным или постыдным.

Если партнер демонстрирует искреннее сожаление о прошлом, меняет поведение и готов создавать более качественные отношения, Близнецы возвращаются без лишних внутренних драм. Они не держат зла и не живут прошлыми обидами, важно то, кем человек стал сегодня.

Овен

Овны редко возвращаются назад. Они не любят повторять старые ошибки и сразу ставят точку, если чувствуют, что отношения не имеют будущего. Однако есть исключения.

Если между партнерами была глубокая связь и оба за время разлуки действительно повзрослели, сделали выводы и изменились внутренне, женщина-Овен может дать шанс. Однако она возвращается не из-за ностальгии, а только тогда, когда видит реальные доказательства изменений.

И если Овен понимает, что оба стали мудрее и готовыми создать здоровый союз, возможна даже свадьба с бывшим.

