Ваш месяц рождения расскажет, как найти своего человека: рецепт нумерологов

Существует метод, который редко принимают во внимание, хотя он опирается на личную энергетику человека - на месяц его рождения.

Бывает, что путь к любви превращается в бесконечную череду неудачных попыток: случайные знакомства, неинтересные свидания, просмотр анкет, которые не вдохновляют, а после каждого разговора, только еще больше сомнений. Астрологи и нумерологи убеждены, что каждый месяц имеет свою собственную "частоту", и использовав ее правильно, можно привлечь человека, с которым возникнет естественная близость, пишет Parade.

Январь

Те, кто родился в январе, часто скрывают свою истинную суть, пытаясь соответствовать ожиданиям других. Но именно ваша искренность - главный ключ к любви. Отбросьте маски и позвольте себе быть настоящими: именно так вы притянете человека, который увидит и полюбит истинное "я".

Февраль

Ваш внутренний мир чрезвычайно яркий, поэтому лучший способ пригласить любовь - визуализация. Представляйте партнера: как он говорит, выглядит, ведет себя, как относится к вам. Чем отчетливее образ, тем быстрее появится ощущение, что этот человек приближается в вашу жизнь.

Март

Мартовским людям свойственна доброта и эмоциональность, из-за чего они иногда слишком торопятся в романтических вопросах. Регулярные записи благодарности помогают уменьшить тревогу и найти внутренний баланс. Так вы создаете пространство, в которое может прийти любовь без суеты.

Апрель

Рожденные в апреле откликаются на огненную энергию. Свечи помогут сфокусировать намерение: белая очищает мысли, розовая притягивает романтику. Ваша задача - создать атмосферу, которая усилит желание встретить человека, который будет двигаться рядом с вами.

Май

Майские натуры мыслят логически, иногда слишком аналитически. Чтобы пригласить любовь, им нужно немного отпустить контроль. Управляемые медитации о любви помогут настроиться на эмоциональный уровень, снять блоки и постепенно изменить внутреннее состояние.

Июнь

У июньских рожденных мысли не всегда успевают за словами и это их ресурс. Ежедневные аффирмации о любви, произнесенные уверенно и спокойно, меняют самооценку и готовят к новым отношениям. Главное - говорить их себе в глаза.

Июль

Эмоциональность июльских людей делает метод, как будто уже произошло, особенно эффективным. Если жить с ощущением, что любовь уже в вашем пространстве, ваше поле начинает притягивать соответствующие события. Это не фантазия, а настройка реальности через внутреннее состояние.

Август

Рожденные в августе любят порядок и одновременно имеют сильную визуальность. Мощный инструмент для них большая доска визуализации. Выбирайте изображения партнера, совместной жизни, эмоций, стиля отношений. Добавляйте подписанные намерения, это фиксирует цель.

Сентябрь

Сентябрьские люди умеют выражать мысли четко и красиво, поэтому их магический инструмент - письмо. Опишите подробно сюжет будущего романа: атмосферу, чувства, поведение партнёра, ваше внутреннее ощущение рядом с ним. Так вы направляете энергию в конкретном направлении.

Октябрь

Октябрьские натуры чувствительны и эмоциональны. Для вас - идеальное сочетание телесных реакций и визуализации. В моменты сильного эмоционального подъема представляйте любимого человека. Такая энергия обладает особой притягательной силой.

Листопад

Ноябрьские люди обладают глубокой интуицией. Их способ привлечь любовь - вести себя так, будто желаемое уже происходит. Не произойдет потом, а уже есть. Эта внутренняя уверенность создает сильный магнит для нужных событий.

Декабрь

Декабрьские рожденные любят структурированные системы, поэтому метод 369 им особенно подходит. Записывайте одну и ту же фразу трижды утром, шесть раз днем и девять раз вечером, в течение 33 дней. Такая ритмичность направляет желание и укрепляет намерение.

Также астрологи назвали рассказали, кто встретит свою судьбу в начале декабря.

