Голова пойдет кругом от перемен: каких знаков зодиака скоро закружит вихрь эмоций

Астрологи говорят, что среда несет энергию Огненной Лошади.

https://horoscope.glavred.info/golova-poydet-krugom-ot-peremen-kakih-znakov-zodiaka-skoro-zakruzhit-vihr-emociy-10720757.html Ссылка скопирована

Кому улыбнется любовь 3 декабря / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кто будет наделен большой уверенностью 3 декабря

Кого ждет момент комфорта и близости

Четырех китайских знаков зодиака ждет прекрасная удача и любовь 3 декабря. Среда несет энергию Огненной Лошади в День опасности, что приносит повышенную осознанность и острые инстинкты, пишет YourTango.

Астрологи говорят, что Огненная Лошадь приносит движение, быстрые решения и смелые эмоции. Любовь в этот день не обязательно запланированная или идеальная. Она приходит через честность, правильное время и маленькие жесты, которые имеют большой вес, передает Главред.

видео дня

Для кого откроются двери любви 3 декабря

Лошадь

Энергия Огненной Лошади удваивает вашу уверенность, но в то же время смягчает вашу защиту. В этот день планы могут измениться в последнюю минуту, но они меняются в вашу пользу. Если вы уже связаны с кем-то, вы получите момент близости, который кажется давно назревшим.

Свинья

Что-то небольшое заставляет вас чувствовать себя замеченным 3 декабря. Это может быть сообщение, вопрос, который кто-то задает, или неожиданный жест, который напоминает вам, что вас ценят. Любовь движется к вам, когда вы перестаете пытаться понять это. Достаточно просто слушать, присутствовать и позволить кому-то другому взять на себя инициативу.

Коза

Вы стремитесь к комфорту и близости, и среда принесет вам именно то, чего вы не ожидали. Простая встреча, непринужденное приглашение или разговор, принесет эмоциональное тепло, которое вам было нужно. Ваша удача в любви сегодня заключается в том, чтобы быть восприимчивым. Вам не нужно ничего исправлять или объяснять. Достаточно просто позволить кому-то появиться.

Собака

Вы обычно сдерживаете свои эмоции, но 3 декабря вы что-то пропускаете, и это становится поворотным моментом. Признание в своих чувствах, даже небрежно, создает неожиданную реакцию от того, кому нужно было это услышать. Удача в любви выглядит как взаимная честность. Кто-то открывается в ответ, или ситуация, которая казалась запутанной, становится понятной в один момент.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред