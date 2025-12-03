Укр
Четырех знаков зодиака ждут переживания и беспокойства перед Новым годом

Сергей Кущ
3 декабря 2025, 09:23
Если в преддверии праздника чувствуете тревогу, помните: это временно, а небольшие шаги в сторону самопомощи заметно снизят напряжение.
Четырех знаков зодиака ждут переживания и беспокойства перед Новым годом / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Праздничное настроение перед Новым годом уже витает в воздухе — огни, планирование вечеринок и обещания себе начать всё с чистого листа. Но для некоторых людей предновогодние дни приносят не радость, а беспокойство.

Астрологи выделили четыре знака зодиака, которым в преддверии Нового года лучше заранее позаботиться о психологическом комфорте.

Водолей

Водолеи известны своей независимостью и непредсказуемой натурой — и именно это порой становится источником тревоги. Многие представители знака переживают о будущем: "Что, если я приму все неправильные решения в 2026 году? Я не справлюсь с давлением!" Чувство, что не вписался в толпу или не соответствуешь ожиданиям общества, усиливает неуверенность. Астрологи советуют Водолеям напомнить себе о ценности собственной уникальности и позволить планам оставаться гибкими.

Рыбы

Чувствительные и эмоциональные Рыбы часто остро переживают переход из одного года в другой. Мысли о том, как оставить прошлое позади и шагнуть в неизвестность, могут вызывать тоску и тревогу. Дополнительное давление создаёт обязательность "веселиться" в новогоднюю ночь: "Что, если я не в настроении веселиться? Неужели все подумают, что я просто тупица?" При сочетании внутреннего диалога, праздничного алкоголя и усталости важно сделать паузу — глубокий вдох и простая фраза "Выпьем за 2026 год" помогут вернуть перспективу и расслабиться.

Лев

Львы — прирождённые центры внимания, и мысль о том, что в новогоднюю ночь они могут остаться "не в теме", способна вызвать настоящую паническую спираль. Беспокойство о наряде, планах и месте в центре событий выражается в мыслях типа: "А что, если не я поцелую кого-то в полночь? Я буду выглядеть жалко!" Эксперты напоминают: не вся жизнь — идеальная постановка. Позвольте событиям разворачиваться сами — это снимет лишний внутренний пресс и вернёт радость момента.

Скорпион

Интенсивность и страстность Скорпионов нередко оборачивается самокритикой. Желание устроить "идеальный" праздник и оправдать ожидания окружающих давит сильнее других знаков. Кроме того, Скорпионы уже задумываются о новогодних обещаниях. В таких случаях астрологи советуют мягкость к себе: не требуйте глобальных изменений сразу — делайте шаг за шагом и не забывайте дышать.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

