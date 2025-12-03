Может стать магнитом для денег или ссор: когда наряжать елку в декабре 2026

Вы узнаете:
Украшение ёлки - привычная традиция, котора в каждой семье может иметь свои особенности. Кто-то готовится к этом процессу очень тщательно и продумывает каждую деталь новогоднего декора, кто-то ставит елку в последний момент. Нумерологи говорят, что если украсить елку в определенный день декабря, то можно либо привлечь удачу, либо, наоборот, подкинуть себе проблем.
Таролог и нумеролог, известная в Instagram под никомryseva_matrix, рассказала, когда наряжать елку 2026 каждому знаку зодиака.
Когда нужно ставить елку 2026
Овен
Когда наряжать: 1, 12, 21, 28 декабря.
Эти даты запустят программу быстрого роста доходов и карьеры.
Когда нельзя: 6, 14, 29 декабря.
Елка спровоцирует конфликты на работе и агрессию дома.
Телец
Когда наряжать: 2, 6, 16, 24 декабря.
Эти даты идеальны для привлечения комфорта, дорогих покупок и стабильности.
Когда нельзя: 13, 21, 30 декабря.
Причина: весь год деньги будут утекать сквозь пальцы на ненужные вещи.
Близнецы
Когда наряжать: 3, 15, 19, 28 декабря.
Откроется поток клиентов, полезных знакомств и легкого обучения.
Когда нельзя: 9, 18, 31 декабря.
Год пройдет в хаосе, сплетнях и путанице с документами.
Рак
Когда наряжать: 4, 11, 22, 25 декабря.
Эти даты хороши для защиты рода, гармонии в семье и покупки недвижимости.
Когда нельзя: 1, 15, 26 декабря.
Если украшать елку в эти даты, можно привлечь в дом слезы, обиды и эмоциональную нестабильность.
Лев
Когда наряжать: 5, 17, 25, 31 декабря.
Для чего: чтобы сиять весь год, получать дорогие подарки и быть в центре внимания.
Когда нельзя: 8, 12, 23 декабря.
Вы утратите авторитет и уверенность, будете чувствовать себя в тени.
Дева
Когда наряжать: 7, 10, 18, 26 декабря.
Здоровье будет крепким, а работа будет идти четко по плану.
Когда нельзя: 4, 13, 30 декабря.
Начнется беспорядок в делах и появится постоянная усталость от мелких проблем.
Весы
Когда наряжать: 8, 20, 24, 30 декабря.
Эти даты хороши для счастливого брака, романтики и красоты вокруг вас.
Когда нельзя: 2, 16, 27 декабря.
Будут качели в отношениях и нерешительность в важных выборах.
Скорпион
Когда наряжать: 9, 12, 23, 29 декабря.
Это активирует большие деньги, инвестиции и безумную сексуальную энергию.
Когда нельзя: 5, 11, 25 декабря.
Возможны кризисы, ревность и напряженная атмосфера в доме.
Стрелец
Когда наряжать: 1, 5, 14, 29 декабря.
Откроются границы. Вселенная даст удачу в путешествиях и авторитет в обществе.
Когда нельзя: 7, 18, 20 декабря.
Вы сами закроете себе пути развития и масштабные цели.
Козерог
Когда наряжать: 3, 17, 21, 27 декабря.
Для повышения статуса, получения новой должности и достижения вершин.
Когда нельзя: 10, 22, 26 декабря.
На работе начнутся помехи и холод в отношениях с руководством.
Водолей
Когда наряжать: 6, 15, 27, 29 декабря.
Год принесет удачу в интернете, новых друзей и исполнение желаний.
Когда нельзя: 9, 16, 24 декабря.
Вы ощутите ограничение свободы и застой в творческих планах.
Рыбы
Когда наряжать: 4, 11, 20, 28 декабря.
Для усиления интуиции, творчества и исполнения тайных желаний.
Когда нельзя: 14, 21, 27 декабря.
Вы рискуете впасть в иллюзии и столкнуться с обманом и финансовыми махинациями.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
