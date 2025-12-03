Может стать магнитом для денег или ссор: когда наряжать елку в декабре 2026

У каждого знака зодиака есть своя волшебная дата для украшения ёлки.

https://horoscope.glavred.info/mozhet-stat-magnitom-dlya-deneg-ili-ssor-kogda-naryazhat-elku-v-dekabre-2026-10720844.html Ссылка скопирована

Когда наряжать елку 2026 каждому знаку зодиака / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему Близнецам не стоит тянуть с украшением елки до 31 декабря

В каком случае новогодняя красавица принесет Скорпионам большую прибыль

Украшение ёлки - привычная традиция, котора в каждой семье может иметь свои особенности. Кто-то готовится к этом процессу очень тщательно и продумывает каждую деталь новогоднего декора, кто-то ставит елку в последний момент. Нумерологи говорят, что если украсить елку в определенный день декабря, то можно либо привлечь удачу, либо, наоборот, подкинуть себе проблем.

Таролог и нумеролог, известная в Instagram под никомryseva_matrix, рассказала, когда наряжать елку 2026 каждому знаку зодиака.

видео дня

А если вы не знаете, когда лучше всего покупать новогоднюю красавицу, читайте советы экспертов в материале Как выбрать живую ёлку, которая простоит до Старого Нового года.

Когда нужно ставить елку 2026

Овен

Когда наряжать: 1, 12, 21, 28 декабря.

Эти даты запустят программу быстрого роста доходов и карьеры.

Когда нельзя: 6, 14, 29 декабря.

Елка спровоцирует конфликты на работе и агрессию дома.

Телец

Когда наряжать: 2, 6, 16, 24 декабря.

Эти даты идеальны для привлечения комфорта, дорогих покупок и стабильности.

Когда нельзя: 13, 21, 30 декабря.

Причина: весь год деньги будут утекать сквозь пальцы на ненужные вещи.

Близнецы

Когда наряжать: 3, 15, 19, 28 декабря.

Откроется поток клиентов, полезных знакомств и легкого обучения.

Когда нельзя: 9, 18, 31 декабря.

Год пройдет в хаосе, сплетнях и путанице с документами.

Рак

Когда наряжать: 4, 11, 22, 25 декабря.

Эти даты хороши для защиты рода, гармонии в семье и покупки недвижимости.

Когда нельзя: 1, 15, 26 декабря.

Если украшать елку в эти даты, можно привлечь в дом слезы, обиды и эмоциональную нестабильность.

Лев

Когда наряжать: 5, 17, 25, 31 декабря.

Для чего: чтобы сиять весь год, получать дорогие подарки и быть в центре внимания.

Когда нельзя: 8, 12, 23 декабря.

Вы утратите авторитет и уверенность, будете чувствовать себя в тени.

Дева

Когда наряжать: 7, 10, 18, 26 декабря.

Здоровье будет крепким, а работа будет идти четко по плану.

Когда нельзя: 4, 13, 30 декабря.

Начнется беспорядок в делах и появится постоянная усталость от мелких проблем.

Весы

Когда наряжать: 8, 20, 24, 30 декабря.

Эти даты хороши для счастливого брака, романтики и красоты вокруг вас.

Когда нельзя: 2, 16, 27 декабря.

Будут качели в отношениях и нерешительность в важных выборах.

Скорпион

Когда наряжать: 9, 12, 23, 29 декабря.

Это активирует большие деньги, инвестиции и безумную сексуальную энергию.

Когда нельзя: 5, 11, 25 декабря.

Возможны кризисы, ревность и напряженная атмосфера в доме.

Стрелец

Когда наряжать: 1, 5, 14, 29 декабря.

Откроются границы. Вселенная даст удачу в путешествиях и авторитет в обществе.

Когда нельзя: 7, 18, 20 декабря.

Вы сами закроете себе пути развития и масштабные цели.

Козерог

Когда наряжать: 3, 17, 21, 27 декабря.

Для повышения статуса, получения новой должности и достижения вершин.

Когда нельзя: 10, 22, 26 декабря.

На работе начнутся помехи и холод в отношениях с руководством.

Водолей

Когда наряжать: 6, 15, 27, 29 декабря.

Год принесет удачу в интернете, новых друзей и исполнение желаний.

Когда нельзя: 9, 16, 24 декабря.

Вы ощутите ограничение свободы и застой в творческих планах.

Рыбы

Когда наряжать: 4, 11, 20, 28 декабря.

Для усиления интуиции, творчества и исполнения тайных желаний.

Когда нельзя: 14, 21, 27 декабря.

Вы рискуете впасть в иллюзии и столкнуться с обманом и финансовыми махинациями.

О ресурсе: ryseva_matrix ryseva_matrix описывает себя как таролог, нумеролог и "чакролог" и публикует советы и рекомендации на темы эзотерики, новогодних обрядов, новогоднего декора и взаимодействия с энергетикой интерьера.

Как писал Главред, в этом году при украшении елки стоит заменить классическое сочетание зелёного и красного на неожиданную цветовую гамму, чтобы проявить креативность и личный вкус. Уак украсить елку в Год Лошади 2026, читайте в материале: Зимняя сказка в новом цвете: в каких оттенках наряжать елку на Новый год 2026.

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред