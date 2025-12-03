Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Переломный момент на пороге: жизнь трех знаков зодиака уже не будет прежней

Марина Фурман
3 декабря 2025, 19:08
637
В списке есть представители знака Рак.
Переломный момент на пороге: жизнь трех знаков зодиака уже не будет прежней
Гороскоп на декабрь для трех знаков зодиака / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • В чью жизнь "ворвутся" неожиданные перемены
  • Перед кем откроются новые возможности

В ближайшее время трех знаков зодиака ждет настоящий переломный момент. Этот период может изменить многое - и чувства, и отношения, и даже направление в жизни. Главред выяснил, кому Полнолуние в декабре принесет неожиданные перемены.

Рак

Для Раков декабрьское Полнолуние принесет больше искренних чувств в отношениях и важные решения по дому и близким. Старые обиды могут всплыть на поверхность, главное их отпустить.

видео дня

Совет Раку: не бойтесь разговаривать - откровенный, искренний разговор сейчас может стать началом нового этапа.

Скорпион

Полнолуние принесет Скорпионам этап внутренних преобразований, в этот период возможно раскрытие тайн. Это время, когда становится понятно, что является настоящим, а что - лишь иллюзией. Может появиться важная информация, которая изменит отношение Скорпионов к ситуации или человеку.

Может произойти переломный момент в сфере финансов, совместных ресурсов или обязательств.

Совет Скорпиону: не бойтесь правды - она может быть неприятной, пишут на портале Made in Vilnius.

Рыбы

В период Полнолуния Рыбы будут чувствовать прилив творчества и духовного пробуждения. В отношениях могут проявиться разногласия между желаниями Рыб и реальностью.

Совет для Рыб: доверяйте внутреннему голосу - если вы чувствуете, что пришло время перемен, Полнолуние придаст сил для первого шага.

Для Раков, Скорпионов и Рыб приближение Полнолуния будет особенным - оно принесет судьбоносные изменения, откроет глаза и поможет четче увидеть свои истинные потребности.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Рак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Мне очень жаль": дочь Путина сделала неожиданное заявление о войне в Украине

"Мне очень жаль": дочь Путина сделала неожиданное заявление о войне в Украине

20:32Мир
"Должны быть готовы": Стубб сделал прогноз по мирному соглашению для Украины

"Должны быть готовы": Стубб сделал прогноз по мирному соглашению для Украины

19:50Война
Влупит 3-градусный мороз: украинцев предупредили об ухудшении погоды

Влупит 3-градусный мороз: украинцев предупредили об ухудшении погоды

19:38Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев призвали наклеить пищевую пленку на окна: в чем причина

Украинцев призвали наклеить пищевую пленку на окна: в чем причина

В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атаки

В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атаки

Карта Deep State онлайн за 3 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 4 декабря: Быкам - ссоры, Змеям - беспокойство

Китайский гороскоп на завтра 4 декабря: Быкам - ссоры, Змеям - беспокойство

Как полнолуние в Близнецах перевернёт жизнь каждого с 4 по 20 декабря - прогноз

Как полнолуние в Близнецах перевернёт жизнь каждого с 4 по 20 декабря - прогноз

Последние новости

20:44

Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

20:33

Ким Кардашьян ошарашила своим новым МРТ

20:32

"Мне очень жаль": дочь Путина сделала неожиданное заявление о войне в Украине

20:25

Жизнь без обслуживания: застройщик "Ковальская" оставил 4 киевских ЖК без поддержки

20:21

Азарова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы: что известно

Трамп спешит завершить войну, он зависим от согласия Европы и Украины - ЖовтенкоТрамп спешит завершить войну, он зависим от согласия Европы и Украины - Жовтенко
19:50

"Должны быть готовы": Стубб сделал прогноз по мирному соглашению для Украины

19:48

Усик готовит бой с Уайлдером: стало известно, когда и где может состояться поединок

19:38

Влупит 3-градусный мороз: украинцев предупредили об ухудшении погоды

19:10

Вся правда о "мирных переговорах"мнение

Реклама
19:08

Переломный момент на пороге: жизнь трех знаков зодиака уже не будет прежней

19:04

Живая елка будет стоять долго и не осыплется: как продлить жизнь новогоднего дерева

19:00

Киев получит "все необходимое": Рютте раскрыл, какое оружие НАТО пришлет вне очереди

19:00

Поздравления с Днем ВСУ - теплые слова и открытки для наших Героев

18:54

РФ атаковала Кривой Рог: среди раненых - ребенок, есть значительные разрушения

18:39

Россию не остановить миром: Ющенко озвучил тревожный прогноз об окончании войны

18:30

Кровать как центр интерьера: как подобрать модель под стиль, планировку и сценарии использования комнаты новости компании

18:27

До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало графики отключений на 4 декабря

18:19

В США раскрыли последствия переговоров в Москве - какой следующий шаг готовит УкраинаВидео

18:19

Виктор Павлик впервые прокомментировал новый брак экс-супруги

18:16

Домашние синоптики: как коты предсказывают погоду

Реклама
18:15

Были под запретом "советов": три исконно украинских слова, которые возвращаются в обиход

17:58

Никакие проблемы с авто не страшны: правило "FORCES" спасает водителей в мороз

17:41

Принято молчать в России - какой секрет скрывает московский КремльВидео

17:40

В первые дни зимы цена безумно снизилась: в Украине подешевел базовый продукт

17:29

Россияне создали зону контроля между Волчанском и Купянском: Трегубов раскрыл детали

17:17

Забытый, но очень вкусный: рецепт салата на Новый год, который понравится всем

17:04

Водительская хитрость: как за считанные минуты очистить лобовое стекло от льда

17:01

Горят резервуары: Генштаб сообщил о потрясающих результатах ударов по РФ

16:55

Доллар резко подешевел, евро взлетел: свежий курс валют на 4 декабря

16:31

Путину мало: эксперт назвал единственное условие, при котором РФ закончит войну

16:20

Россияне захватили три села и продвинулись возле Покровска и Гуляйполя - DeepState

16:15

Работает как волшебная палочка: мужчина сказал, как прочистить забитую раковину

15:26

"Будут прекращены полномочия": Зеленский объявил о срочной перезагрузке

15:25

Штурмовали десяток раз: военные прокомментировали заявление РФ о "прорыве" в Лимане

15:21

Верховная Рада проголосовала за госбюджет на 2026 год - что изменится для украинцев

15:18

"США узаконят разделение Украины на десятилетия": на что пойдет Украина для мира

15:09

Морозы будут не страшны: какие детали в авто нужно перевести в зимний режим

15:07

Надо найти кролика на картинке за 20 секунд: быстрый тест для проверки IQ

14:59

УЗ запустила "3000 км по Украине" - на какие поезда можно взять билеты и как оформить

14:34

Вредит вещам и машинке: эксперт раскрыл, сколько порошка надо для одной стирки

Реклама
14:11

Черепаховые коты скрывают сразу три секрета - о чем стоит знать хозяевамВидео

13:57

Почему вареные яйца нельзя бросать в холодную воду: ответ удивит

13:53

Путин играет на интересах Трампа: эксперт раскрыл, как Кремль манипулирует США

13:45

Скачки температуры и много осадков: когда погода в Украине покажет характер

13:20

В Bild заявили о полной оккупации Покровска - в Генштабе сделали важное заявление

12:58

Как полнолуние в Близнецах перевернёт жизнь каждого с 4 по 20 декабря - прогнозВидео

12:58

Украина потеряла целые города: эксперт назвала ужасные демографические подсчеты

12:47

Голливудскому актеру поставили смертельный диагноз

12:25

В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атакиВидео

12:21

Уже стоит запасаться: любимый новогодний напиток украинцев скоро подорожает

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десерты
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп Киркоров
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять