Переломный момент на пороге: жизнь трех знаков зодиака уже не будет прежней

Вы узнаете:
- В чью жизнь "ворвутся" неожиданные перемены
- Перед кем откроются новые возможности
В ближайшее время трех знаков зодиака ждет настоящий переломный момент. Этот период может изменить многое - и чувства, и отношения, и даже направление в жизни. Главред выяснил, кому Полнолуние в декабре принесет неожиданные перемены.
Рак
Для Раков декабрьское Полнолуние принесет больше искренних чувств в отношениях и важные решения по дому и близким. Старые обиды могут всплыть на поверхность, главное их отпустить.
Совет Раку: не бойтесь разговаривать - откровенный, искренний разговор сейчас может стать началом нового этапа.
Скорпион
Полнолуние принесет Скорпионам этап внутренних преобразований, в этот период возможно раскрытие тайн. Это время, когда становится понятно, что является настоящим, а что - лишь иллюзией. Может появиться важная информация, которая изменит отношение Скорпионов к ситуации или человеку.
Может произойти переломный момент в сфере финансов, совместных ресурсов или обязательств.
Совет Скорпиону: не бойтесь правды - она может быть неприятной, пишут на портале Made in Vilnius.
Рыбы
В период Полнолуния Рыбы будут чувствовать прилив творчества и духовного пробуждения. В отношениях могут проявиться разногласия между желаниями Рыб и реальностью.
Совет для Рыб: доверяйте внутреннему голосу - если вы чувствуете, что пришло время перемен, Полнолуние придаст сил для первого шага.
Для Раков, Скорпионов и Рыб приближение Полнолуния будет особенным - оно принесет судьбоносные изменения, откроет глаза и поможет четче увидеть свои истинные потребности.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
