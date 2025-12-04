Укр
Эти знаки зодиака будут на седьмом небе от счастья: их ждет невероятных успех

Марина Фурман
4 декабря 2025, 05:30
Проверьте, попали ли вы в список счастливчиков.
Эти знаки зодиака будут на седьмом небе от счастья: их ждет невероятных успех
Гороскоп для двух знаков зодиака / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кого ждет удача в Полнолуние
  • У кого будет возможность в ближайшее время проявить свои сильные стороны

Приближение Полнолуния для двух знаков зодиака может стать настоящим периодом успеха. Это время принесет им реальные возможности, хорошие новости и улучшение финансового положения. Это будто "золотые дни", когда жизнь посылает знаки, что эти три знака зодиака на правильном пути. Главред, со ссылкой на Made in Vilnius выяснил, кто попал в список счастливчиков.

Телец

Полнолуние принесет Тельцам волну стабильности и материального успеха. Это время, когда терпение и плодотворный труд однозначно окупятся. Возможны хорошие новости о работе, вознаграждении или новом предложении. В отношениях больше безопасности, ясности и тепла.

видео дня

Совет Тельцу: не бойтесь принимать предложения и доверяйте своей интуиции.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Лев

Полнолуние будет "подталкивать" Львов к новым возможностям. В этот период могут появиться новые знакомства, которые в будущем будут очень полезными.

Кроме этого, может появиться проект или возможность проявить свои сильные стороны. В личной жизни - больше внимания, романтики и хороших моментов.

Совет Льву: не прячьтесь на скамейке запасных, время действовать решительно.

Для Тельцов и Львов приближение Полнолуния - это отличное время, чтобы действовать, доверять и смело принимать все возможности, которые приносит этот сильный космический период.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

После переговоров с Путиным: Уиткофф и Кушнер проведут встречу с Украиной во Флориде

Три нововведения для образования от Кабмина: кому стоит ожидать поддержки

Встреча в Москве и "желание" Путина: Трамп впервые прокомментировал переговоры

В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атаки

Как полнолуние в Близнецах перевернёт жизнь каждого с 4 по 20 декабря - прогноз

Китайский гороскоп на завтра 4 декабря: Быкам - ссоры, Змеям - беспокойство

Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

Карта Deep State онлайн за 3 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

