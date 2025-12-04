Эти знаки зодиака будут на седьмом небе от счастья: их ждет невероятных успех

Проверьте, попали ли вы в список счастливчиков.

Гороскоп для двух знаков зодиака

Вы узнаете:

Кого ждет удача в Полнолуние

У кого будет возможность в ближайшее время проявить свои сильные стороны

Приближение Полнолуния для двух знаков зодиака может стать настоящим периодом успеха. Это время принесет им реальные возможности, хорошие новости и улучшение финансового положения. Это будто "золотые дни", когда жизнь посылает знаки, что эти три знака зодиака на правильном пути. Главред, со ссылкой на Made in Vilnius выяснил, кто попал в список счастливчиков.

Телец

Полнолуние принесет Тельцам волну стабильности и материального успеха. Это время, когда терпение и плодотворный труд однозначно окупятся. Возможны хорошие новости о работе, вознаграждении или новом предложении. В отношениях больше безопасности, ясности и тепла.

Совет Тельцу: не бойтесь принимать предложения и доверяйте своей интуиции.

Знаки зодиака

Лев

Полнолуние будет "подталкивать" Львов к новым возможностям. В этот период могут появиться новые знакомства, которые в будущем будут очень полезными.

Кроме этого, может появиться проект или возможность проявить свои сильные стороны. В личной жизни - больше внимания, романтики и хороших моментов.

Совет Льву: не прячьтесь на скамейке запасных, время действовать решительно.

Для Тельцов и Львов приближение Полнолуния - это отличное время, чтобы действовать, доверять и смело принимать все возможности, которые приносит этот сильный космический период.

