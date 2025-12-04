Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

От спокойствия до "триллера": чего ждать Весам в 2026-м — расклад Таро на год

Анна Ярославская
4 декабря 2025, 06:16
35
К концу 2026-го Весы кардинально изменятся. Это будет очень трансформирующий год, который принесёт много нового и хорошего.
Анжела Перл
Анжела Перл дала прогноз на каждый месяц 2026 года для Весов / скриншот

Вы узнаете:

  • Когда Весам невероятно повезет
  • Какие месяцы станут периодами новых начинаний
  • Когда Весам нужно будет обратиться к врачу

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на 2026 год для знака зодиака Весы.

Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака на декабрь 2025, то читайте материал: Гороскоп Таро на декабрь 2025: Весам - спокойствие, Скорпионам - радость, Стрельцам - удача.

видео дня

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, в следующем году фокус у Весов будет на отношения, потому что две мощные планеты — Нептун и Сатурн — входят в сектор брака. У представителей этого знака зодиака будет меняться окружение. Вы найдете единомышленников.

Карты Таро на январь 2026: Король мечей, 6 пентаклей

Король Мечей - это обычно какой-то специалист. Это может быть юрист. По гороскопу мужчина - Близнецы. Вы будете подписывать какие-то документы, получать загранпаспорт, менять какие-то документы.

Не исключена сделка купли/продажи квартиры, дома, машины.

Шестерка пентаклей — это получение денег, решение каких-то финансовых вопросов. Может, вы кому-то будете помогать финансово, получать подарки в виде денег или подарки в виде ценностей, пишет Главред.

Карты Таро на февраль 2026: Король кубков, Рыцарь пентаклей

Король Кубков – мужчина или парень, может, ваш друг, брат. По гороскопу - Рак, Скорпион или Рыбы. Он будет в вашей жизни в феврале. Может, вы вместе поедете путешествовать.

Также это может быть психолог или врач, кто-то, кто выслушивает наши жалобы или даёт советы.

Рыцарь пентаклей говорит о финансовой поддержке, продвижении, хорошей работе. Если, например, вы ищете работу, то у вас все получится.

Карты говорят, что вы шаг за шагом будете приходить к себе настоящей, и вы наконец-то поймёте, что вы стоите того, чтобы любить себя и заботиться о себе.

Карта Таро на март 2026: Луна, Маг

В марте может быть какая-то ситуация, когда у вас не будет полной ясности. Луна может открывать какие-то тайны. Не исключены переживания.

Луна - это очень хорошая для материнства, для новостей о беременности, для рождения детей. Могут быть какие-то ещё новости, связанные с вашей мамой.

Маг – это карта номер один. Карта ясности и решимости: "я могу, я знаю как, я делаю первый шаг в каком-то направлении, я показываю себя, и у меня есть талант и ресурсы". Вы сами можете творить свою жизнь, причём как бы с нового листа или в новом направлении.

При этом Луна может давать страх. Вы можете внешне показывать себя как очень уверенного человека, но при этом внутри нервничать и переживать.

Карта Таро на апрель 2026: Энтузиазм

Вам будет очень нравиться то, к чему вы стремитесь, и то, что вы делаете.

У вас как будто лампочка включилась. Вы загорелись, вы куда-то летите, едете, проявляете активность.

"Вы видите цель. Вы видите будущее. Будет замечательный апрель", - рассказала таролог.

Карты Таро на май 2026: Король Кубков, Умеренность

И снова в мае тоже Король Кубков. Это может быть один и тот же человек, который был в феврале. Может, это психолог или врач. Вы снова к нему возвращаетесь.

По гороскопу этот мужчина - Рак, Скорпион или Рыбы.

Умеренность – это умение сказать "нет". Эта карта говорит о том, что не нужно вредить себе, а ещё - необходимо знать меру, не переедать, не пить много алкоголя и так далее.

Карта Таро на июнь 2026: Маг

"Помните, Маг уже был в марте (это карта номер один), и Туз (тоже номер один) — в мае. Март и май были про новые начинания, и вот в июне снова первая карта. Вы становитесь настоящим мастером! Это ощущение: "Я и так умею, и вот так умею". Возможно, у вас теперь два бизнеса, диплом по новой профессии или другой серьёзный навык. Вы даже можете предлагать себя как специалист. Эта карта говорит о глубокой вере в себя — а она очень нужна для любых начинаний. И у вас она теперь есть! Это прекрасно", - рассказала таролог.

Карта Таро на июль 2026:Умеренность

Спокойствие, которое было в мае, продолжается. Всё идёт тихо, размеренно, без суперсобытий. Вы живёте в моменте и получаете удовольствие от каждого дня.

Карты Таро на август 2026:Император, 7 жезлов

Император - это человек, который знает, чего хочет (часто это знак Овна). Он может быть как мужчиной, так и женщиной — опытным, волевым, иногда склонным давить. Но если он на вашей стороне, то станет мощным помощником. Возможно, это ваш руководитель, чиновник, отец или кто-то, от кого зависит решение ваших вопросов.

Семерка жезлов говорит о том, что вы готовы защищаться, отстаивать свою позицию и смело стоять на своём. Вместе с Императором это может указывать на судебный процесс, раздел имущества или ситуацию, где кто-то выставляет условия, а вы отстаиваете свои интересы.

Карты Таро на сентябрь 2026: 10 мечей, Рыцарь жезлов

Десятка мечей - это карта кульминации, иногда это бессонные ночи от мыслей. Нужно завершить какой-то цикл, принять окончательное решение и отпустить ситуацию.

Рыцарь жезлов даст Весам быструю, динамичную энергию. Вы быстро примете решение и поедете вперёд, в новую жизнь. Возможна интересная поездка или путешествие.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Карта Таро на октябрь 2026: Туз Кубков

Это подарок Вселенной. Вас ждут эмоции, радость, очищение. Как будто вы смываете всё тяжёлое, ваша энергетика обновляется, и вы чувствуете невероятную лёгкость.

В жизнь Весов придет и новая любовь, и новая возможность.

Карта Таро на ноябрь 2026:Колесо Фортуны

Месяц удачи, Вам будет везти, вы окажетесь в нужном месте в нужное время. Вас ждут поездки, везение, любовь — прекрасный период.

Карта Таро на декабрь 2026: Валет треф, Туз пик

Валет может означать общение с друзьями, учениками, студентами или связан с учебой.

Туз указывает на большую нагрузку, серьёзные решения или важные новости.

Декабрь будет очень загруженным: экзамены, срочная работа, оформление документов или контрактов к концу года. Новости могут касаться не только вас, но и друзей или родственников, потребовав вашего участия.

Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп Весы таро карты таро гороскоп на картах таро Анжела Перл гороскоп Таро гороскоп по картам таро гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
После переговоров с Путиным: Уиткофф и Кушнер проведут встречу с Украиной во Флориде

После переговоров с Путиным: Уиткофф и Кушнер проведут встречу с Украиной во Флориде

07:01Мир
Три нововведения для образования от Кабмина: кому стоит ожидать поддержки

Три нововведения для образования от Кабмина: кому стоит ожидать поддержки

02:00Украина
Встреча в Москве и "желание" Путина: Трамп впервые прокомментировал переговоры

Встреча в Москве и "желание" Путина: Трамп впервые прокомментировал переговоры

00:52Мир
Реклама

Популярное

Ещё
В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атаки

В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атаки

Как полнолуние в Близнецах перевернёт жизнь каждого с 4 по 20 декабря - прогноз

Как полнолуние в Близнецах перевернёт жизнь каждого с 4 по 20 декабря - прогноз

Китайский гороскоп на завтра 4 декабря: Быкам - ссоры, Змеям - беспокойство

Китайский гороскоп на завтра 4 декабря: Быкам - ссоры, Змеям - беспокойство

Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

Карта Deep State онлайн за 3 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

07:01

После переговоров с Путиным: Уиткофф и Кушнер проведут встречу с Украиной во Флориде

06:16

От спокойствия до "триллера": чего ждать Весам в 2026-м — расклад Таро на год

06:10

Как Путин и его камарилья загнали ситуацию в тупикмнение

05:30

Эти знаки зодиака будут на седьмом небе от счастья: их ждет невероятных успех

05:04

Единицы знают правильный способ: как пользоваться овощерезкой для Оливье

Трамп спешит завершить войну, он зависим от согласия Европы и Украины - ЖовтенкоТрамп спешит завершить войну, он зависим от согласия Европы и Украины - Жовтенко
04:41

Под крышкой или без: повара определили правильный способ приготовления супа

03:30

Богатство на пороге: для каких знаков зодиака наступит время процветания

02:33

Девушка из Луцка покорила сердце монарха: как украинка стала принцессой ТаиландаВидео

02:00

Три нововведения для образования от Кабмина: кому стоит ожидать поддержки

Реклама
01:56

Как приготовить идеальные яйца пашот без сковородки: метод профессионального повара

01:30

90-летняя звезда "бондианы" ослепла: "Больше никого не узнаю"

01:11

Известный певец показал неузнаваемого Вакарчука

00:52

Встреча в Москве и "желание" Путина: Трамп впервые прокомментировал переговоры

00:00

Эффективнее побелки: простой способ уберечь деревья от мороза и грызуновВидео

03 декабря, среда
23:57

Как отчистить плиту до идеального блеска: один раствор справляется лучше химии

23:45

Звезда "Лиги Смеха" мобилизовался в ВСУ - СМИ

22:56

Что заставит Путина свернуть войну: NYT выделила главные "болевые точки" РФ

22:11

Мелания Трамп показала невероятные рождественские декорации Белого дома

22:06

После первой ложки не оторваться: шикарный салат из сельди за 10 минут

22:04

"Ситуация очень напряженная": майор ВСУ раскрыл детали боев в Покровске

Реклама
21:33

Зеленский анонсировал важные встречи в США: раскрыты детали

20:47

Клей исчезнет за минуту: как снять старые наклейки со стекла авто без царапин

20:44

Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

20:33

Ким Кардашьян ошарашила своим новым МРТ

20:32

"Мне очень жаль": дочь Путина сделала неожиданное заявление о войне в Украине

20:25

Жизнь без обслуживания: застройщик "Ковальская" оставил 4 киевских ЖК без поддержки

20:21

Азарова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы: что известно

19:50

"Должны быть готовы": Стубб сделал прогноз по мирному соглашению для Украины

19:48

Усик готовит бой с Уайлдером: стало известно, когда и где может состояться поединок

19:38

Влупит 3-градусный мороз: украинцев предупредили об ухудшении погоды

19:10

Вся правда о "мирных переговорах"мнение

19:08

Переломный момент на пороге: жизнь трех знаков зодиака уже не будет прежней

19:04

Живая елка будет стоять долго и не осыплется: как продлить жизнь новогоднего дерева

19:00

Киев получит "все необходимое": Рютте раскрыл, какое оружие НАТО пришлет вне очереди

19:00

Поздравления с Днем ВСУ - теплые слова и открытки для наших Героев

18:54

РФ атаковала Кривой Рог: среди раненых - ребенок, есть значительные разрушения

18:39

Россию не остановить миром: Ющенко озвучил тревожный прогноз об окончании войны

18:30

Кровать как центр интерьера: как подобрать модель под стиль, планировку и сценарии использования комнаты новости компании

18:27

До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало графики отключений на 4 декабря

18:19

В США раскрыли последствия переговоров в Москве - какой следующий шаг готовит УкраинаВидео

Реклама
18:19

Виктор Павлик впервые прокомментировал новый брак экс-супруги

18:16

Домашние синоптики: как коты предсказывают погоду

18:15

Были под запретом "советов": три исконно украинских слова, которые возвращаются в обиход

17:58

Никакие проблемы с авто не страшны: правило "FORCES" спасает водителей в мороз

17:41

Принято молчать в России - какой секрет скрывает московский КремльВидео

17:40

В первые дни зимы цена безумно снизилась: в Украине подешевел базовый продукт

17:29

Россияне создали зону контроля между Волчанском и Купянском: Трегубов раскрыл детали

17:17

Забытый, но очень вкусный: рецепт салата на Новый год, который понравится всем

17:04

Водительская хитрость: как за считанные минуты очистить лобовое стекло от льда

17:01

Горят резервуары: Генштаб сообщил о потрясающих результатах ударов по РФ

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять