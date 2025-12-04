От спокойствия до "триллера": чего ждать Весам в 2026-м — расклад Таро на год

К концу 2026-го Весы кардинально изменятся. Это будет очень трансформирующий год, который принесёт много нового и хорошего.

Анжела Перл дала прогноз на каждый месяц 2026 года для Весов / скриншот

Вы узнаете:

Когда Весам невероятно повезет

Какие месяцы станут периодами новых начинаний

Когда Весам нужно будет обратиться к врачу

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на 2026 год для знака зодиака Весы.

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на 2026 год для знака зодиака Весы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, в следующем году фокус у Весов будет на отношения, потому что две мощные планеты — Нептун и Сатурн — входят в сектор брака. У представителей этого знака зодиака будет меняться окружение. Вы найдете единомышленников.

Карты Таро на январь 2026: Король мечей, 6 пентаклей

Король Мечей - это обычно какой-то специалист. Это может быть юрист. По гороскопу мужчина - Близнецы. Вы будете подписывать какие-то документы, получать загранпаспорт, менять какие-то документы.

Не исключена сделка купли/продажи квартиры, дома, машины.

Шестерка пентаклей — это получение денег, решение каких-то финансовых вопросов. Может, вы кому-то будете помогать финансово, получать подарки в виде денег или подарки в виде ценностей, пишет Главред.

Карты Таро на февраль 2026: Король кубков, Рыцарь пентаклей

Король Кубков – мужчина или парень, может, ваш друг, брат. По гороскопу - Рак, Скорпион или Рыбы. Он будет в вашей жизни в феврале. Может, вы вместе поедете путешествовать.

Также это может быть психолог или врач, кто-то, кто выслушивает наши жалобы или даёт советы.

Рыцарь пентаклей говорит о финансовой поддержке, продвижении, хорошей работе. Если, например, вы ищете работу, то у вас все получится.

Карты говорят, что вы шаг за шагом будете приходить к себе настоящей, и вы наконец-то поймёте, что вы стоите того, чтобы любить себя и заботиться о себе.

Карта Таро на март 2026: Луна, Маг

В марте может быть какая-то ситуация, когда у вас не будет полной ясности. Луна может открывать какие-то тайны. Не исключены переживания.

Луна - это очень хорошая для материнства, для новостей о беременности, для рождения детей. Могут быть какие-то ещё новости, связанные с вашей мамой.

Маг – это карта номер один. Карта ясности и решимости: "я могу, я знаю как, я делаю первый шаг в каком-то направлении, я показываю себя, и у меня есть талант и ресурсы". Вы сами можете творить свою жизнь, причём как бы с нового листа или в новом направлении.

При этом Луна может давать страх. Вы можете внешне показывать себя как очень уверенного человека, но при этом внутри нервничать и переживать.

Карта Таро на апрель 2026: Энтузиазм

Вам будет очень нравиться то, к чему вы стремитесь, и то, что вы делаете.

У вас как будто лампочка включилась. Вы загорелись, вы куда-то летите, едете, проявляете активность.

"Вы видите цель. Вы видите будущее. Будет замечательный апрель", - рассказала таролог.

Карты Таро на май 2026: Король Кубков, Умеренность

И снова в мае тоже Король Кубков. Это может быть один и тот же человек, который был в феврале. Может, это психолог или врач. Вы снова к нему возвращаетесь.

По гороскопу этот мужчина - Рак, Скорпион или Рыбы.

Умеренность – это умение сказать "нет". Эта карта говорит о том, что не нужно вредить себе, а ещё - необходимо знать меру, не переедать, не пить много алкоголя и так далее.

Карта Таро на июнь 2026: Маг

"Помните, Маг уже был в марте (это карта номер один), и Туз (тоже номер один) — в мае. Март и май были про новые начинания, и вот в июне снова первая карта. Вы становитесь настоящим мастером! Это ощущение: "Я и так умею, и вот так умею". Возможно, у вас теперь два бизнеса, диплом по новой профессии или другой серьёзный навык. Вы даже можете предлагать себя как специалист. Эта карта говорит о глубокой вере в себя — а она очень нужна для любых начинаний. И у вас она теперь есть! Это прекрасно", - рассказала таролог.

Карта Таро на июль 2026:Умеренность

Спокойствие, которое было в мае, продолжается. Всё идёт тихо, размеренно, без суперсобытий. Вы живёте в моменте и получаете удовольствие от каждого дня.

Карты Таро на август 2026:Император, 7 жезлов

Император - это человек, который знает, чего хочет (часто это знак Овна). Он может быть как мужчиной, так и женщиной — опытным, волевым, иногда склонным давить. Но если он на вашей стороне, то станет мощным помощником. Возможно, это ваш руководитель, чиновник, отец или кто-то, от кого зависит решение ваших вопросов.

Семерка жезлов говорит о том, что вы готовы защищаться, отстаивать свою позицию и смело стоять на своём. Вместе с Императором это может указывать на судебный процесс, раздел имущества или ситуацию, где кто-то выставляет условия, а вы отстаиваете свои интересы.

Карты Таро на сентябрь 2026: 10 мечей, Рыцарь жезлов

Десятка мечей - это карта кульминации, иногда это бессонные ночи от мыслей. Нужно завершить какой-то цикл, принять окончательное решение и отпустить ситуацию.

Рыцарь жезлов даст Весам быструю, динамичную энергию. Вы быстро примете решение и поедете вперёд, в новую жизнь. Возможна интересная поездка или путешествие.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Карта Таро на октябрь 2026: Туз Кубков

Это подарок Вселенной. Вас ждут эмоции, радость, очищение. Как будто вы смываете всё тяжёлое, ваша энергетика обновляется, и вы чувствуете невероятную лёгкость.

В жизнь Весов придет и новая любовь, и новая возможность.

Карта Таро на ноябрь 2026:Колесо Фортуны

Месяц удачи, Вам будет везти, вы окажетесь в нужном месте в нужное время. Вас ждут поездки, везение, любовь — прекрасный период.

Карта Таро на декабрь 2026: Валет треф, Туз пик

Валет может означать общение с друзьями, учениками, студентами или связан с учебой.

Туз указывает на большую нагрузку, серьёзные решения или важные новости.

Декабрь будет очень загруженным: экзамены, срочная работа, оформление документов или контрактов к концу года. Новости могут касаться не только вас, но и друзей или родственников, потребовав вашего участия.

Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:

