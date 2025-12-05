Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Богатство и достаток свалятся на голову: каким знакам зодиака скоро повезет

Мария Николишин
5 декабря 2025, 02:10
18
Астрологи говорят, что богатство в этот день не похоже на внезапный выигрыш.
Богатство и достаток свалятся на голову: каким знакам зодиака скоро повезет
Кого ждет богатство 5 декабря / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто получит знак от Вселенной 5 декабря
  • Кого ждет финансовое улучшение

Уже 5 декабря в жизнь четырех китайских знаков зодиака придет настоящее богатство и достаток. Пятница - День получения под знаком Земляной Обезьяны. Именно эта энергия усиливает наблюдательность над усилиями, пишет YourTango.

Астрологи считают, что Обезьяна приносит разумный выбор времени и стратегические действия, а энергия Земли поддерживает стабильность решений, а не импульсивность.

видео дня

Что интересно, богатство в этот день не похоже на внезапный выигрыш. Оно о возможностях, которые были пропущены, или идеях, от которых отказались, передает Главред.

Кого ждет поток богатства 5 декабря:

Обезьяна

В пятницу лучшее время для вас, которое привлекает деньги. Небольшой выбор, такой как отправка письма, вопрос или фактическая заинтересованность чьим-то советом, может привести к чему-то полезному. Вам не нужно ни за чем гнаться. Просто скажите "да" тому, что уже приближается.

Собака

5 декабря дает вам знак от Вселенной, который говорит о том, что деньги или возможность уже перед вами. Изобилие появляется через уверенность. Когда вы перестаете колебаться, вокруг вас накапливается импульс. Вам не нужен полный план, вам просто нужно следовать сильнейшему инстинкту.

Свинья

В этот день вы почувствуете мотивацию восстановить финансовый порядок в своей жизни. Ваше изобилие приходит через избавление от расточительства. Сокращение одной ненужной траты или организация чего-то, чего вы избегали, освобождает энергию и деньги.

Дракон

В пятницу вы поймете, что затяжной выбор стал очевидным. Нет необходимости в чрезмерном анализе или сомнениях, вы просто знаете, что должно произойти. Вы привлекаете изобилие благодаря решительности. Решение, принятое в пятницу, может привести к финансовому улучшению на следующей неделе или закрепить что-то полезное, что положительно повлияет на остальную часть месяца.

Богатство и достаток свалятся на голову: каким знакам зодиака скоро повезет
Кто вы по китайскому гороскопу / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Китайский гороскоп гороскоп дракон гороскоп обезьяна гороскоп собака гороскоп кабан
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Резкий всплеск активности на одном из направлений: военный предупредил об угрозе

Резкий всплеск активности на одном из направлений: военный предупредил об угрозе

01:56Фронт
"Табуны" Шахедов атаковали Украину: первые дроны уже над Киевом

"Табуны" Шахедов атаковали Украину: первые дроны уже над Киевом

00:23Война
В РФ мощные "прилеты": Генштаб раскрыл данные о последствиях ударов

В РФ мощные "прилеты": Генштаб раскрыл данные о последствиях ударов

00:15Война
Реклама

Популярное

Ещё
Цены на мобильную связь от "Киевстар" вырастут: сколько придется платить

Цены на мобильную связь от "Киевстар" вырастут: сколько придется платить

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Эти знаки зодиака будут на седьмом небе от счастья: их ждет невероятных успех

Эти знаки зодиака будут на седьмом небе от счастья: их ждет невероятных успех

Китайский гороскоп на завтра 5 декабря: Тиграм - обман, Свиньям - испытания

Китайский гороскоп на завтра 5 декабря: Тиграм - обман, Свиньям - испытания

Последние новости

03:19

Чем полить новогоднюю елку, чтобы она не осыпалась: ответ удивит

03:02

"Немного сострадания": 81-летний отец Меган Маркл оказался в реанимации

02:41

Почему сковородки липкие и жирные после мытья: эксперты рассказали, как отмыть их до блеска

02:10

Богатство и достаток свалятся на голову: каким знакам зодиака скоро повезет

01:56

Резкий всплеск активности на одном из направлений: военный предупредил об угрозе

После Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – СнегиревПосле Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – Снегирев
01:30

Невеста во второй раз: Майли Сайрус выходит замуж

01:19

Мама на спорте: Леся Никитюк занялась опасным хобби

00:56

Как спасти елку от осыпания и продлить аромат праздника: действенные советы

00:23

"Табуны" Шахедов атаковали Украину: первые дроны уже над Киевом

Реклама
00:15

В РФ мощные "прилеты": Генштаб раскрыл данные о последствиях ударов

04 декабря, четверг
23:50

Переговоры с командой Трампа: Зеленский раскрыл главную цель встречи

22:53

Частые медосмотры и не только: в Раде готовят новые ограничения для водителей 65+

22:16

Соломия Витвицкая перенесла операцию - детали

21:54

Федерация отреагировала резко: что грозит Лыскун после перехода в Россию

21:49

Испания построила аэропорт-призрак: почему он не увидел ни одного рейса

21:39

16-летнего сына популярного российского актера парализовало

21:33

В Харькове прогремела серия взрывов: зафиксирован "прилет" БпЛА в одном районе

21:16

Должны знать все водители: с какими номерными знаками нельзя ехать за границу

21:07

Множество стран объявили бойкот "Евровидению" - причина

20:52

Не все горшки подходят: эксперт рассказала, куда не стоит сажать орхидеиВидео

Реклама
20:31

Блюдо, от которого все ахнут: настоящий шедевр вместо картофеля по-деревенскиВидео

20:20

Гороскоп на сегодня 5 декабря: Близнецам - испытание, Водолеям - сюрприз

20:05

"Укрэнерго" анонсировало существенное сокращение отключений света: когда ждать

20:05

Переговоры по мирному соглашению: в ОП сказали, готова ли Россия завершить войну

20:02

Сразу несколько очередей будут без света: Укрэнерго вводит жесткие графики на 5 декабря

19:53

Во время визита в Ирландию самолет Зеленского преследовали неизвестные дроны - СМИ

19:52

Водителям грозит штраф до 7500 грн: при чем здесь окна

19:36

Мороз и штормовой ветер: синоптики назвали дату резкого похолодания

19:33

Еще один рак в королевской семье: кому поставили диагноз

19:27

"РФ готовится к наступлению на Чернигов": что на самом деле происходит и есть ли угроза

19:22

Риски курсового хаоса в Украине: банкир назвал стоимость доллара с 8 декабря

19:10

Кремль предлагает переговоры: Путин неожиданно назвал "путь выхода из конфликта"

19:00

Следующие цели Путина после Покровска: за какие города вскоре возьмется Россиямнение

18:28

Угроза нависла над тремя городами: известны следующие цели россиян на фронте

18:28

Никогда не будет здоров: актриса "Доярки из Хацапетовки" спасает сына

18:13

Какой мед лучший для здоровья: эксперт объяснил, можно ли его греть

18:07

Леся Никитюк забрала сына и уехала подальше - причина

17:51

Россия ставит ультиматум - у Зеленского готовят важное решение по переговорам

17:44

В Херсоне россияне обстреляли перинатальный центр, когда врачи принимали роды

17:40

Шарф, который украсит любой образ: дизайнер назвал модную новинку зимыВидео

Реклама
17:31

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

17:26

Холод не пройдет: как самостоятельно утеплить металлопластиковые окна

17:16

Деда Мороза срисовали из чудовища: настоящая история символа Нового годаВидео

16:37

"Я в печали": Екатерина Бужинская поразила поклонников громкими словами

16:33

Председательство Кипра в ЕС: Зеленский сделал важное заявление о членстве Украины

16:26

Новый курс валют на 5 декабря: что будет с долларом и евро

16:12

Авиакомпании готовятся возобновить рейсы в Украину: названы вероятные сроки

16:10

Мужчина годами хранил дома уникальную ценность, думая что это золото

16:05

Болезненный удар по армии РФ: бойцы ГУР уничтожили важный истребитель врага

16:04

"Меня ненавидит": Григорий Решетник поскандалил с участницей "Холостяка"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять