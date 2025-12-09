Гороскоп Таро на сегодня 10 декабря: Львам - дела по душе, Козерогам - перемены

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-segodnya-10-dekabrya-lvam-dela-po-dushe-kozerogam-peremeny-10722545.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на 10 декабря / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на среду для Овна: Колесница

Овен, карта Таро Колесница говорит о преодолении препятствий, не сворачивая с выбранного пути.

Применительно к тому, что вы можете воплотить в своей жизни 10 декабря, подумайте о том, как приоритеты, которые вы для себя расставляете, влияют на ваш успех.

Выберите одну цель и один приоритет, чтобы двигаться вперёд без колебаний, даже если вас будут одолевать сомнения.

Всё стоящее в жизни приходит со своими трудностями; избавьтесь от отвлекающих факторов и посвятите себя пути, который поможет вам добиться результата, но, что ещё важнее, завершит начатое.

Телец

Карта Таро на среду для Тельца: Туз Кубков

Начните день с того, что восстанавливает ваши внутренние эмоциональные ресурсы, Телец. Туз Кубков символизирует новое начало, порождённое вашим творческим мышлением. Вы можете воплотить то, что хотите, и 10 декабря вы сможете построить здоровые отношения с окружающими. Ваше окружение может способствовать вашей мечте о гармоничном доме; представьте её. Позвольте тому, что вы видите в своём разуме, принести ясность, необходимую для построения вашей жизни.

Близнецы

Карта Таро на среду для Близнецов: Двойка Мечей

Двойка Мечей для Близнецов – это принятие решений, особенно когда вы находитесь в подвешенном состоянии из-за смятения.

Чтобы воплотить свои надежды к концу 10 декабря, ваше намерение требует чёткого решения и вашей решимости. Ваш следующий шаг будет ясен, как только вы узнаете, чего хотите.

Рак

Карта Таро на среду для Рака: Тройка Мечей

Некоторые люди разбивают сердца, и когда вам выпадает Тройка Мечей, это предостережение, предупреждающее вас быть осторожным с теми, кому вы доверяете своё сердце. Вместо того, чтобы пытаться что-то сделать, Рак, избавьтесь от давления, которое вы принимаете или игнорируете тревожные сигналы, когда вы их видите.

Решайте проблемы напрямую; ответственность поможет вам избежать душевной боли или того, что вас не устраивает, но при этом идти на компромисс, надеясь, что вы ошибаетесь.

Лев

Карта Таро на среду для Льва: Звезда

Лев, карта Таро Звезда символизирует духовное обновление, и когда ваша душа чувствует себя сильной и в гармонии с высшей силой, вы можете привлечь желаемое.

10 декабря вы сможете достичь долгосрочной цели, соединив своё видение с усилиями. Делайте то, что вам по душе.

Будьте последовательны, и Вселенная откроет вам дверь, чтобы помочь найти и достичь своего жизненного предназначения.

Дева

Карта Таро на среду для Девы: Рыцарь Жезлов, перевёрнутая

Вы зрелая личность, и вам следует выбирать людей, которые демонстрируют полноту личности. Рыцарь Жезлов, перевёрнутая, символизирует нетерпение.

Дева, всему нужно время, и 10 декабря вы можете испытывать беспокойство, особенно если считали, что уже продвинулись вперёд. Однако будьте последовательны.

Вы добиваетесь результатов, действуя без спешки, что даёт вам время при необходимости скорректировать свои действия.

Весы

Карта Таро на среду для Весов: Пятёрка Пентаклей, перевёрнутая

Ваша ежедневная карта Таро на 10 декабря, Пятёрка Пентаклей, перевёрнутая, символизирует окончание трудностей и переход к лучшему. Весы, вы воплощаете жизнь, освободившись от прошлого.

Ваше финансовое положение улучшается, вы эмоционально сильны и устойчивы. Вас больше ничего не беспокоит. Вы чувствуете себя стабильным, сильным, и после 10 декабря всё только улучшается.

Скорпион

Карта Таро на среду для Скорпиона: Двойка Кубков, перевёрнутая

Говори, что имеешь в виду, Скорпион. Двойка Кубков, перевёрнутая, указывает на высокую вероятность недопонимания.

Вам нужно прояснить свои желания и ожидания от ваших отношений, включая платонические, где границы кажутся неясными.

10 декабря отведите свою энергию от несбалансированного общения с людьми и выберите инклюзивность вместо одностороннего общения.

Стрелец

Карта Таро на среду для Стрельца: Десятка Жезлов, перевёрнутая

Хорошие новости для Стрельцов: некоторые обязанности, которые вы несли дольше, чем считали необходимыми, будут переложены на вас.

10 декабря с вас, возможно, снимут что-то, что, как вы знали, было для вас слишком обременительным. Отпразднуйте это, а затем 10 декабря используйте свою энергию, чтобы поддержать то, что есть.

Козерог

Карта Таро на среду для Козерога: Смерть

Козерог, ваша ежедневная карта Таро, карта Смерти, символизирует новые начинания, новое рождение и отход от прошлого.

10 декабря перестаньте вкладывать энергию в прошлое, думая о нём или прокручивая в голове воспоминания.

Вы находитесь в режиме воплощения, помогающем вам начать новую главу в вашей жизни. Старые привычки не могут быть частью нового. Пришло время перемен.

Водолей

Карта Таро на среду для Водолея: Башня, перевёрнутая

Ваша ежедневная карта Таро на 10 декабря — Башня в перевёрнутом положении, символизирующая болезнь и трудные времена. Итак, вам даётся предупреждение о необходимости обеспечить безопасность для себя и своих близких, но вам нужно действовать.

Решите, что нуждается в реструктуризации, прежде чем она рухнет. Будьте осторожны, когда требуется должная осмотрительность. Не рискуйте ненужно; вместо этого будьте осмотрительны и прислушивайтесь к своей интуиции, когда она предупреждает вас об осторожности.

Рыбы

Карта Таро на среду для Рыб: Туз Жезлов, перевёрнутая

Рыбы, Туз Жезлов в перевёрнутом положении, символизирует ненаправленную энергию. Возможно, вы слишком много думаете и делаете, даже если у вас есть на это веская причина.

Ваши интересы и время требуют более эффективного управления временем. Возможно, вам стоит составить список того, что вы хотите сделать и когда.

Уточните свои цели, и если они у вас есть только в голове, запишите их и тщательно подумайте, что из этого заслуживает вашего времени и внимания.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред