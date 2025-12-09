Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на сегодня 10 декабря: Львам - дела по душе, Козерогам - перемены

Алена Кюпели
9 декабря 2025, 12:02
79
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 10 декабря
Гороскоп Таро на 10 декабря / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на среду для Овна: Колесница

Овен, карта Таро Колесница говорит о преодолении препятствий, не сворачивая с выбранного пути.

Применительно к тому, что вы можете воплотить в своей жизни 10 декабря, подумайте о том, как приоритеты, которые вы для себя расставляете, влияют на ваш успех.

Выберите одну цель и один приоритет, чтобы двигаться вперёд без колебаний, даже если вас будут одолевать сомнения.

Всё стоящее в жизни приходит со своими трудностями; избавьтесь от отвлекающих факторов и посвятите себя пути, который поможет вам добиться результата, но, что ещё важнее, завершит начатое.

Телец

Карта Таро на среду для Тельца: Туз Кубков

Начните день с того, что восстанавливает ваши внутренние эмоциональные ресурсы, Телец. Туз Кубков символизирует новое начало, порождённое вашим творческим мышлением. Вы можете воплотить то, что хотите, и 10 декабря вы сможете построить здоровые отношения с окружающими. Ваше окружение может способствовать вашей мечте о гармоничном доме; представьте её. Позвольте тому, что вы видите в своём разуме, принести ясность, необходимую для построения вашей жизни.

Близнецы

Карта Таро на среду для Близнецов: Двойка Мечей

Двойка Мечей для Близнецов – это принятие решений, особенно когда вы находитесь в подвешенном состоянии из-за смятения.

Чтобы воплотить свои надежды к концу 10 декабря, ваше намерение требует чёткого решения и вашей решимости. Ваш следующий шаг будет ясен, как только вы узнаете, чего хотите.

Рак

Карта Таро на среду для Рака: Тройка Мечей

Некоторые люди разбивают сердца, и когда вам выпадает Тройка Мечей, это предостережение, предупреждающее вас быть осторожным с теми, кому вы доверяете своё сердце. Вместо того, чтобы пытаться что-то сделать, Рак, избавьтесь от давления, которое вы принимаете или игнорируете тревожные сигналы, когда вы их видите.

Решайте проблемы напрямую; ответственность поможет вам избежать душевной боли или того, что вас не устраивает, но при этом идти на компромисс, надеясь, что вы ошибаетесь.

Лев

Карта Таро на среду для Льва: Звезда

Лев, карта Таро Звезда символизирует духовное обновление, и когда ваша душа чувствует себя сильной и в гармонии с высшей силой, вы можете привлечь желаемое.

10 декабря вы сможете достичь долгосрочной цели, соединив своё видение с усилиями. Делайте то, что вам по душе.

Будьте последовательны, и Вселенная откроет вам дверь, чтобы помочь найти и достичь своего жизненного предназначения.

Дева

Карта Таро на среду для Девы: Рыцарь Жезлов, перевёрнутая

Вы зрелая личность, и вам следует выбирать людей, которые демонстрируют полноту личности. Рыцарь Жезлов, перевёрнутая, символизирует нетерпение.

Дева, всему нужно время, и 10 декабря вы можете испытывать беспокойство, особенно если считали, что уже продвинулись вперёд. Однако будьте последовательны.

Вы добиваетесь результатов, действуя без спешки, что даёт вам время при необходимости скорректировать свои действия.

Весы

Карта Таро на среду для Весов: Пятёрка Пентаклей, перевёрнутая

Ваша ежедневная карта Таро на 10 декабря, Пятёрка Пентаклей, перевёрнутая, символизирует окончание трудностей и переход к лучшему. Весы, вы воплощаете жизнь, освободившись от прошлого.

Ваше финансовое положение улучшается, вы эмоционально сильны и устойчивы. Вас больше ничего не беспокоит. Вы чувствуете себя стабильным, сильным, и после 10 декабря всё только улучшается.

Скорпион

Карта Таро на среду для Скорпиона: Двойка Кубков, перевёрнутая

Говори, что имеешь в виду, Скорпион. Двойка Кубков, перевёрнутая, указывает на высокую вероятность недопонимания.

Вам нужно прояснить свои желания и ожидания от ваших отношений, включая платонические, где границы кажутся неясными.

10 декабря отведите свою энергию от несбалансированного общения с людьми и выберите инклюзивность вместо одностороннего общения.

Стрелец

Карта Таро на среду для Стрельца: Десятка Жезлов, перевёрнутая

Хорошие новости для Стрельцов: некоторые обязанности, которые вы несли дольше, чем считали необходимыми, будут переложены на вас.

10 декабря с вас, возможно, снимут что-то, что, как вы знали, было для вас слишком обременительным. Отпразднуйте это, а затем 10 декабря используйте свою энергию, чтобы поддержать то, что есть.

Козерог

Карта Таро на среду для Козерога: Смерть

Козерог, ваша ежедневная карта Таро, карта Смерти, символизирует новые начинания, новое рождение и отход от прошлого.

10 декабря перестаньте вкладывать энергию в прошлое, думая о нём или прокручивая в голове воспоминания.

Вы находитесь в режиме воплощения, помогающем вам начать новую главу в вашей жизни. Старые привычки не могут быть частью нового. Пришло время перемен.

Водолей

Карта Таро на среду для Водолея: Башня, перевёрнутая

Ваша ежедневная карта Таро на 10 декабря — Башня в перевёрнутом положении, символизирующая болезнь и трудные времена. Итак, вам даётся предупреждение о необходимости обеспечить безопасность для себя и своих близких, но вам нужно действовать.

Решите, что нуждается в реструктуризации, прежде чем она рухнет. Будьте осторожны, когда требуется должная осмотрительность. Не рискуйте ненужно; вместо этого будьте осмотрительны и прислушивайтесь к своей интуиции, когда она предупреждает вас об осторожности.

Рыбы

Карта Таро на среду для Рыб: Туз Жезлов, перевёрнутая

Рыбы, Туз Жезлов в перевёрнутом положении, символизирует ненаправленную энергию. Возможно, вы слишком много думаете и делаете, даже если у вас есть на это веская причина.

Ваши интересы и время требуют более эффективного управления временем. Возможно, вам стоит составить список того, что вы хотите сделать и когда.

Уточните свои цели, и если они у вас есть только в голове, запишите их и тщательно подумайте, что из этого заслуживает вашего времени и внимания.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
После заявления Сырского: какой станет мобилизация в Украине в ближайшее время

После заявления Сырского: какой станет мобилизация в Украине в ближайшее время

13:13Украина
Графики отключений света могут сократить: какие решения готовит правительство

Графики отключений света могут сократить: какие решения готовит правительство

12:50Украина
Крах плана Трампа: в WP рассказали, что изменило заявление Зеленского о территориях

Крах плана Трампа: в WP рассказали, что изменило заявление Зеленского о территориях

12:08Война
Реклама

Популярное

Ещё
Короновали на 180 лет раньше Даниила Галицкого - кем был первый король Руси

Короновали на 180 лет раньше Даниила Галицкого - кем был первый король Руси

В Украине резко подорожала вся валюта: новый курс на 9 декабря

В Украине резко подорожала вся валюта: новый курс на 9 декабря

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Украинцы заметят изменения в графиках отключений света: в Укрэнерго сказали когда

Украинцы заметят изменения в графиках отключений света: в Укрэнерго сказали когда

Правда, которую скрывает Москва: почему Галичина сломала имперский сценарий для Украины

Правда, которую скрывает Москва: почему Галичина сломала имперский сценарий для Украины

Последние новости

13:25

"Забираю ее себе": Елена Тополя удивила цветущим видом после развода

13:13

После заявления Сырского: какой станет мобилизация в Украине в ближайшее время

13:12

Только 2% гениев найдут скрытое число 29 за 10 секунд: удивительная головоломка

13:11

"Я так кричала": вдова Клименко рассказала о смерти мужа и довела всех до слез

12:57

"Не отпустит никогда": бывшая девушка Налчаджиоглу сделала новое заявление

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:50

Графики отключений света могут сократить: какие решения готовит правительство

12:46

РФ может победить без оккупации: Тука предупредил о новой стадии давления Кремля

12:08

Крах плана Трампа: в WP рассказали, что изменило заявление Зеленского о территориях

12:03

Будет ли доллар по 43 гривны до конца года: аналитик сказал, к чему готовиться

Реклама
12:02

Гороскоп Таро на сегодня 10 декабря: Львам - дела по душе, Козерогам - перемены

12:02

"Не все успели": Alyona Alyona в слезах поделилась личным на похоронах ADAMВидео

12:01

В России разбился военно-транспортный самолет Ан-22: что произошло с экипажем

11:55

Прицельный удар по складу с дронами: ССО поразили ценные объекты россиянВидео

11:53

Сколько будет стоить рождественский ужин 2025 в Украине: названо самое дорогое блюдо

11:30

Как коты предупреждают о беде: на что смотреть и как реагировать

11:22

"Нет подмены понятий": Добрынин откровенно высказался про жениха Квитковой

11:16

Ополоснуть недостаточно: как правильно мыть капусту, чтобы не наесться вредителей и песка

11:05

Путин согласится на паузу в войне только при одном условии: прогноз генерала США

11:01

Ситуация напряженная: в ДШВ раскрыли детали ухода ВСУ с позиций возле Покровска

10:57

Горы цветов и очередь поклонников: как проходит прощание с Михаилом Клименко

Реклама
10:41

Китайский гороскоп на завтра 10 декабря: Тиграм - обман, Змеям - боль

10:23

Леся Никитюк решилась на вмешательства в свое лицо — что она изменила

09:58

Неожиданные начисления: почему украинцам приходится платить за чужие долги

09:46

Остановят ли мобилизацию после завершения войны: эксперт четко ответил

09:42

Наталку Денисенко и Тараса Цымбалюка сняли в нескромный момент - детали

09:30

Отключение света в Украине — графики на 9 декабря (обновляется)

09:17

В Чебоксарах - взрывы и "прилеты": что могло стать целью атаки дронов

09:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 декабря (обновляется)

09:01

Астрологи назвали знаки зодиака, которые чаще других притягивают неприятности

08:53

В Украине начались экстренные отключения света: где не действуют графики

08:49

Нашел новую подружку: Лорак поделилась личным

08:48

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:45

Европа подозревает Россию в финансировании терроризма: как отреагирует экономика Кремлямнение

08:26

Трамп может отказаться от участия в завершении войны в Украине: названо условие

08:09

£100 млрд для Украины: когда ЕС объявит решение о конфискации замороженных активов РФ

08:02

Помогает молодость: Катерина Остапчук рассказала, как переносит ночи обстрелов

07:59

Гвоздева с дочерью оказалась в больнице: что произошло

07:08

США усиливают давление по мирному плану: в Axios сказали, чего Штаты требуют от Киева

06:17

"Даже смерть Путина не остановит войну": Тука назвал условие завершения конфликта

06:10

Какова логика США на переговорах и что стоит знатьмнение

Реклама
06:00

"Я оставляю": Настя Каменских объявила о кардинальных переменах

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке строителя за 19 секунд

05:29

Зачем наносить на терку подсолнечное масло: хитрый трюк от хозяйки

05:05

Подстриженная "под мальчика": Ольга Фреймут удивила своим видом

04:46

Гороскоп на завтра 10 декабря: Скорпионам - острая проблема, Рыбам - прибыль

04:25

Микроволновка станет чистой за считанные минуты: хозяйка показала удивительный лайфхак

04:01

Не смешно, а опасно: почему огурцы вызывают панику у котов и чем это грозитВидео

03:51

Известная певица угрожала светской журналистке Тур - детали

03:30

Вселенная будет на стороне пяти знаков зодиака: кого ждет всплеск успеха

02:28

Связан ли Крещатик с Крещением Руси: неожиданные факты о главной улице Киева

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруФилипп КиркоровОльга СумскаяЕлена Зеленская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять