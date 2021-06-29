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Бесконечный штурм и борьба: что сулит Тельцу гороскоп на июль-2021

Влад Росс

Астролог

29 июня 2021, 13:06

Ситуация может показаться Тельцу до такой степени противоречивой и трудной, что он почувствует себя на грани краха.

Астролог составил подробный гороскоп на июль для Тельца
Гороскоп на июль-2021 сулит Тельцу сложный период / sobakidendy-news.ru

Первое полугодие 2021-го у Тельца прошло в тяжких трудах, и это напряжение будет ощущаться еще и в июле. Потому Телец в этом месяце пополнит ряды неудачников. Впрочем, в периоды поиска баланса и решений в июле будет больше покоя и заторможенности. Многие Тельцы в предыдущий период пребывали в состоянии настороженности и повышенной активности, потому что часто речь в их борьбе шла не о новых завоеваниях, а о сохранении уже достигнутых. И хотя Тельцу в основном удалось решить поставленные задачи, на законный отдых рассчитывать пока не приходится. А без отдыха будет непросто, тем более на фоне жары, сезоне отпусков и острого желания немного расслабиться.

Впрочем, заторможенность, которая будет наблюдаться в жизни Тельца в начале июля, во второй половине месяца сменится небывалой активностью. При этом события, которые должны будут стать решающими в карьере Тельца, могут произойти в самом конце месяца и будут следовать одно за другим.

В какой-то момент ситуация может показаться Тельцу до такой степени противоречивой и трудной, что он почувствует себя на грани краха, провала планов и будут вынуждены ввести в бой последние резервы. К слову, такой "бой" возможен и в жизни Украины в июле, потому что эгрегориально наша страна связана со знаком Тельца.

Аспекты планет в гороскопе Тельца на июль таковы, что напряжения ему следует ожидать во всех жизненных сферах. При этом событийный ряд в делах по степени остроты проблем окажется намного тяжелее того, что сложится в личной и общественной жизни. И надежда на то, что сложность проблем – мнимая, не оправдается.

Читайте такжеМесяц сложностей и конфликтов: астрологический прогноз от Влада Росса на июль-2021Тельцу, вероятнее всего, предстоит провести месяц в бесконечных разъездах по делам фирмы, в офисной работе, в переписке, в бесконечных бестолковых переговорах. Придется очень потрудиться над отчетностью, потому бухгалтерам-Тельцам следует быть особо внимательными, чтобы не натворить ошибок. Только упорный труд на пределе сил и возможностей будет способен вывести Тельца из бесконечного круга сложных ситуаций, дилемм и проблем, удержавшись на таком уровне бытия, к которому Телец привык.

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Июль станет периодом бесконечного штурма. Единственное, что сможет сделать Телец для облегчения своей участи – систематизировать свои дела и принципы по каждому из направлений. Ему важно не изменять своим принципам и не идти на поводу у других людей – при таких условиях удержаться на плаву, на уровне уже свершившихся завоеваний будет гораздо проще.

По большому счету весь предыдущий период года был подготовкой к внутренней собранности и нацеленности на успех и прорыв. Теперь, какое бы сложное дело ни оказалось в зоне внимания Тельца, он сумеет воспользоваться благоприятными возможностями, которые приведут к появлению новых источников дохода. В результате в будущем возможен финансовый прорыв. Тельцу кажется, что все плохо, коронавирус, кризис, все предприятия закрылись, что он сам "гол как сокол", но внезапно случится благоприятный прорыв. Особенно он возможен у представителей среднего бизнеса. В этом месяце Телец не сможет осознать, насколько увеличились его финансовые возможности, но к концу года он осознает, что его рост начался именно в июле.

Однако Тельцу следует иметь в виду, что тратить в июле придется много, причем не всегда рационально.

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