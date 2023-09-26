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"Будет 3 огненных удара для одного города": гороскоп на октябрь по городам Украины

Мария Тупик
26 сентября 2023, 11:02
Астролог Яна Тимощук составила гороскоп для Украины на октябрь 2023 и рассказала, какие города могут оказаться под ударом РФ.
Война в Украине гороскоп на октябрь 2023
Война в Украине гороскоп на октябрь 2023 / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, скриншот

Октябрь будет для Украины важным и одновременно тяжелым месяцем. Астролог и футуролог Яна Тимощук дала прогноз для Украины и назвала самые неприятные даты октября.

Что ожидает нас в октябре месяце

"С 15 сентября Новолуние открыло коридор затмений. Затмения влияют на человечества. Октябрь будет насыщенный затмениями. 14 октября будет Солнечное затмение", - говорит Тимощук, передает Главред.

Кто такая Яна Тимощук

Яна Тимощук (Эзотеричка) - эзотерик, ведический астропсихолог, таролог. Автор уникальной методики прогнозирования, говорится на Youtube-канале астролога.

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Самые опасные даты октября

  • 4 октября
  • 7 октября
  • 10 октября
  • с 14 по 31 октября

Как говорит астролог, "4 октября мир вообще перевернется. Будет то, чего мы все не ждали".

"С 14 по 31 открывается коридор затмений. Потому не стоит сильно верить тому, что вы видите. Особенно на это стоит обратить внимание 28 октября", - сказала она.

"В натальной карте Украине Солнечное затмение проходит по 11 дому. 11 дом отвечает за успех. Это хорошо для Украины. Будут достижения на фронте. Многие территории будут постепенно возвращаться в состав Украины", - добавила астролог.

Астролог предупредила, что солнечное затмение в октябре затронет детей.

"Идет прогресс и усовершенствование технологий. Солнечное затмение также затронет детей. Стоит больше внимания уделять детям и беречь их", - добавила она.

Гороскоп на октябрь для городов Украины

"На октябрь для Украины выпадают карты "Суда". Месяц будет зашкаливать в плане права, закона, суда. В октябре может быть много потерь. Также в октябре могут затронуть темы веры и религии", - говорит астролог.

Астролог говорит, что у нас есть внутренние враги.

"Стоит ожидать подвоха. Будут финансовые потери, материального характера, могут быть разрушения зданий. Украина будет отбивать атаки. Октябрь месяц просто решающий. Важно не принимать кардинальных решений", - сказала астролог.

Прогноз по городам на октябрь

  • В Киеве очень сильная энергия. "Прилеты. Октябрь будет сложный".
  • Херсон - будет битва. "Могут быть точечные тяжелые удары. Борьба идет", - сказала астролог.
  • Винница - могут быть разрушения критической, энергетической инфраструктуры. Могут быть переставновки у власти.
  • Одесса - удары по городу могут быть. "Тут карты показывают победобесие. Угроза идет с моря. От туда могут быть удары по Одессе", - добавила астролог.
  • Николаев - удары в ночное время. "Может быть нехватка ресурсов энергии и могут быть ограничения".
  • Харьков - будут отбиваться атаки. Идет энергия огня.
  • Запорожье - ситуация не легкая. "Станция, вышки. Очень ожесточенная борьба, но здесь мы справимся".
  • Западная Украина - могут быть точечные удары. "Ситуация будет достаточно сложная".
  • Сумы - наводчики и люди на местах. Могут готовить удары.
  • Ивано-Франковск - будет отбитие атак. "Цели не будут достигнуты".
  • Мелитополь - пока не вижу действий в этом направлении.
  • Житомир - результата по городу не будет. Должно быть все хорошо.
  • Полтава - удары будут точечные. Тут идет энергия дьявола. Будьте осторожными.
  • Днепр - оккупанты будут стараться бить по автовокзалам, заводам, вокзалам, бассейнам, зданиям.
  • Львов - будет, как минимум, 3 удара. Но сила объединения есть.
  • Кривой Рог - можно ожидать точечные удары.
  • Хмельницкий - удары вижу. "АЕС в планах у них не стоит".
  • Донецкая область - тяжелая борьба. "Сложная энергия огня, могут разворачиваться котлы".
  • Кременчуг - будет что-то связано с водой. "Могут быть потери в финансах. Нехватка ресурса. Стоит запасаться водой".

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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