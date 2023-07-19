Будет непросто: три знака зодиака, которым август принесет трудности

Эксперты по звездам давно составили гороскоп на лето 2023 и рассказали, кто будет счастливым, кого ожидают трудности, а кто встретит свою любовь.
Мы расскажем, каким знакам не повезет в 2023 году, а именно - в последний месяц лета.
А если вы хотите узнать, кого ждут особенные судьбоносные встречи, читайте наш материал: Одиночество испепелится на глазах: три знака зодиака влюбятся уже в августе.
Расставания
В жизни Рыб не так давно завязались отношения, с которыми было сложно разобраться. Конец лета прояснит, что этот опыт был необходим, однако пришло время отстраниться и остаться в одиночестве. Это будет не совсем приятно, однако не стоит бояться. Главное, чтобы вас ничто не разрушало.
Неизвестность
Шагать в неизвестность всегда тяжело и страшно, однако тем, кто родился под знаком Льва придется сделать это уже совсем скоро. Львам необходимо разорвать связь с прошлым и приступить к построению новой, захватывающей жизни.
Проверка на стойкость
Судьба будет проверять Скорпионов на стойкость уже в августе. Главное - принять все испытания со спокойной душой, тогда они пройдут быстрее, в противном случае - придется терпеть дольше.
Напомним, не так давно мы писали о том, для кого август станет дверью в мир любви и кто встретит свою вторую половину в последний месяц лета совершенно внезапно.
Также вы можете узнать, входите ли вы в список людей, которым под силу любые трудности. Астрологи утверждают, что некоторые знаки могут превратить испытания в достижения.
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