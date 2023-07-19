Будет непросто: три знака зодиака, которым август принесет трудности

Астрологи рассказали, каким представителя зодиакального круга не стоит ждать легкого августа.

https://horoscope.glavred.info/budet-neprosto-tri-znaka-zodiaka-kotorym-avgust-prineset-trudnosti-10486816.html Ссылка скопирована

три знака зодиака, которым август принесет трудности / коллаж: Главред, фото: pexels

Эксперты по звездам давно составили гороскоп на лето 2023 и рассказали, кто будет счастливым, кого ожидают трудности, а кто встретит свою любовь.

Мы расскажем, каким знакам не повезет в 2023 году, а именно - в последний месяц лета.

А если вы хотите узнать, кого ждут особенные судьбоносные встречи, читайте наш материал: Одиночество испепелится на глазах: три знака зодиака влюбятся уже в августе.

видео дня

Расставания

В жизни Рыб не так давно завязались отношения, с которыми было сложно разобраться. Конец лета прояснит, что этот опыт был необходим, однако пришло время отстраниться и остаться в одиночестве. Это будет не совсем приятно, однако не стоит бояться. Главное, чтобы вас ничто не разрушало.

Неизвестность

Шагать в неизвестность всегда тяжело и страшно, однако тем, кто родился под знаком Льва придется сделать это уже совсем скоро. Львам необходимо разорвать связь с прошлым и приступить к построению новой, захватывающей жизни.

Проверка на стойкость

Судьба будет проверять Скорпионов на стойкость уже в августе. Главное - принять все испытания со спокойной душой, тогда они пройдут быстрее, в противном случае - придется терпеть дольше.

Напомним, не так давно мы писали о том, для кого август станет дверью в мир любви и кто встретит свою вторую половину в последний месяц лета совершенно внезапно.

Также вы можете узнать, входите ли вы в список людей, которым под силу любые трудности. Астрологи утверждают, что некоторые знаки могут превратить испытания в достижения.

Также вам может быть интересно: