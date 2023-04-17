"Будьте осторожны на этой неделе": астролог предупредила об эскалации в войне

Астролог отметила, что будет напряженный аспект между Солнцем и Плутоном, точная дата 20 апреля, но аура аспекта будет на всю неделю.

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С 17 апреля начинается очень эмоциональная неделя для каждого. Как говорит астролог Юлия Погорельченко, эта неделя содержит важное астрологическое событие - Солнечное затмение.

Солнечное затмение произойдет 20 апреля в 07:12 по Киеву.

"Меркурий идет по Тельцу 20 и 22 числа он будет стационарный с 21 числа идет в ретроградное движение - Венера будет идти по Близнецам – на этой неделе женщины будут более открыты к общению, легки на подъем, следите за финансами, поскольку они тоже могут легко перемещаться", - отметила астролог, передает Главред.

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Погорельченко отмечает, что Марс идет по знаку Рак, а это сложное положение для него, что может привести к эскалации военных действий.

"Ждем обострения военных конфликтов, мужчины также могут быть очень эмоциональными, будьте осторожны, чтобы ваши эмоции не влияли на ваши действия", - добавила она в Instagram.

Солнечное затмение - чего ожидать

"Это период, когда энергия Солнца высвобождается и наружу выходят все самые смелые желания, цели. Солнечное затмение происходит в Новолуние, поэтому хорошие практики - это мечтать, медитировать, ставить перед собой цель, писать планы на полгода, год, 9 или 18 лет. В этот период есть возможность заложить новые программы именно на такой срок. Но важно быть уверенным в том, что ты хочешь, потому что если нет решимости, то лучше просто держать себя в хорошем состоянии, быть на позитиве. Градус затемнения - о действиях через уверенность, если не уверен - не действуй", - добавила астролог.

Переломный период для каждого

"Также будет напряженный аспект между Солнцем и Плутоном, точная дата 20 апреля, но аура аспекта будет на всю неделю. Это сложный период, переломный, может возникать желание изменить все вокруг силовыми методами. Важные перемены для власти, ярких личностей. Будьте бдительны на этой неделе", - добавила астролог.

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