"Будут кошмарить сильнее": названы новые города Украины, которые попадут под атаку РФ

Война в Украине и ближайшая неделя будет очень опасной. Как говорит астролог Ангелина Вакулина в прогнозе для Главреда, ситуация будет очень напряженной во многих городах страны.
"Одесса, Николаев, Херсон - очень опасно. Могут быть "прилеты" в многоэтажки, торговые центры, рынки, больницы, поликлиники", - говорит астролог.
Также астролог предупредила об опасности Киевскую область.
Кто такая Ангелина Вакулина
Ангелина Вакулина - астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.
"Киевская область будьте на чеку в ближайшие пару недель, много прилетов и пострадавших от осколков", - говорит Вакулина.
"Полтава и область. Повышенная опасность. Университеты, музеи, институты", - добавила астролог.
Какие города могут быть под сильным ударом РФ
"Карты показывают удары в очень старые архитектурные здания. Западная часть: Хмельницкий, Ровно, Львов, Луцк, Тернополь, Ивано-Франковск - у РФ есть цели", - говорит астролог.
Гороскоп для Украины на неделю
"Кропивницкий, Кривой Рог - сильные удары без тревоги. Могут быть жертвы", - говорит астролог.
"Днепр будут кошмарить сильно, берегите себя", - добавила астролог.
"Впереди не спокойные и бессонные ночи для всей страны. Спускайтесь в укрытия. Уходите в ванную/коридор даже если ваша область более менее спокойная была. Вернуться проблемы со светом и в некоторых городах с водой", - говорит астролог.
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