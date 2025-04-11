"Будут кошмарить сильнее": названы новые города Украины, которые попадут под атаку РФ

Впереди для Украины не спокойные и бессонные ночи для всей страны, говорит Вакулина.

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Война в Украине прогноз для городов / Коллаж Главред, фото ГСЧС, pixabay, Ангелина Вакулина

Война в Украине и ближайшая неделя будет очень опасной. Как говорит астролог Ангелина Вакулина в прогнозе для Главреда, ситуация будет очень напряженной во многих городах страны.

"Одесса, Николаев, Херсон - очень опасно. Могут быть "прилеты" в многоэтажки, торговые центры, рынки, больницы, поликлиники", - говорит астролог.

Также астролог предупредила об опасности Киевскую область.

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Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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"Киевская область будьте на чеку в ближайшие пару недель, много прилетов и пострадавших от осколков", - говорит Вакулина.

"Полтава и область. Повышенная опасность. Университеты, музеи, институты", - добавила астролог.

Какие города могут быть под сильным ударом РФ

"Карты показывают удары в очень старые архитектурные здания. Западная часть: Хмельницкий, Ровно, Львов, Луцк, Тернополь, Ивано-Франковск - у РФ есть цели", - говорит астролог.

Гороскоп для Украины на неделю

"Кропивницкий, Кривой Рог - сильные удары без тревоги. Могут быть жертвы", - говорит астролог.

"Днепр будут кошмарить сильно, берегите себя", - добавила астролог.

"Впереди не спокойные и бессонные ночи для всей страны. Спускайтесь в укрытия. Уходите в ванную/коридор даже если ваша область более менее спокойная была. Вернуться проблемы со светом и в некоторых городах с водой", - говорит астролог.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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